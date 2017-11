PREVENIR LE RISQUE INONDATION - ATELIERS DE SENSIBILISATION Attelli da privena i risichi d'inundazioni



La Ville d’Ajaccio, lors des 3 journées (20, 27 octobre et 3 novembre 2017) organisées par la CAPA, et consacrées à la concertation publique de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI), a présenté ,à la Maison de Quartier des Cannes, 4 ateliers de sensibilisation à ce risque à l’intention de jeunes enfants âgés de 8 à 12 ans.

Ce jeune public a fait preuve de curiosité et de perspicacité sur la problématique du risque inondation en posant nombre de questions. Cet intérêt porté à chaque atelier prouve que le choix des thèmes fait par la Ville d’Ajaccio avec l’ensemble de ses partenaires, a été pertinent et que les intervenants ont su les adapter à ce public particulier.



C’est ainsi que les ateliers, ci- après, ont été présentés par la Ville :

Atelier "Maquette Playmobil & Plan Communal de Sauvegarde de la ville d’Ajaccio (PCS)" L'atelier été présenté par M. Grégory GARCIA, société « Gens de rivière » prestataire de la Ville d’Ajaccio dans le cadre d’un marché de sensibilisation au risque inondation.

L’animateur a exposé, à partir d’une mise en scène de jouets, le rôle de chaque citoyen et de tous les acteurs concernés avant, pendant et après la crise lors d’un évènement majeur.

La présence et le versement physique de l’eau à l’intérieur de cette maquette ont permis d’avoir une représentation des plus réalistes susceptible de parler aux plus jeunes comme aux plus anciens.



















Atelier "Je fais ma valise" L'atelier a été présenté par MM. Jean-Antoine DEMEDARDI et Pierre-Paul BATTESTI, formateurs "Risques Majeurs éducation" de la délégation Corse de l'IFFO-RME - Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l'Environnement. Les intervenants ont demandé aux enfants d’identifier et de sélectionner les objets à emporter par ordre de priorité parmi un nombre d’objets divers allant du superflu aux plus ou moins nécessaires en cas d’évacuation. Cet atelier permet aux enfants d’acquérir dès le plus jeune âge des réflexes évitant ainsi des drames tels que ceux qui ont touchés le sud de la France lors des inondations mortelles d’octobre 2015.

Atelier "Maison de Quartier des Cannes" Atelier présenté par M. Pierre MERCURI, référent communication de la Direction Générale des Services Techniques – Ville.

L’animateur a conçu et présenté un diaporama montrant les différentes étapes de réalisation de la Maison de Quartier, de sa conception architecturale adaptée à l’implantation dans le quartier de Cannes classé en zone inondable jusqu’à sa réalisation. Le thème a, par conséquent, été élargi à une présentation succincte des travaux de lutte contre le risque inondation dans le quartier (PRU – Projet de Requalification Urbaine).

Atelier "Présentation de la problématique du risque inonation au niveau de l'Union européenne" Atelier organisé par Mme Sylvie MURRACIOLI, Responsable de la Direction des Affaires Européennes et internationales









Les autres ateliers D’autres ateliers complétaient avec succès ceux précédemment cités en proposant d’autres thèmes relatifs au risque inondation :

- Les risques majeurs sur le territoire communautaire / CAPA - Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien

- le Plan POLMAR (POLlution MARitime) et le risque inondation / DDTM - Direction Départementale des

Territoires et de la Mer

- la vigilance météorologique / Météo France



