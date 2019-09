Ouverture des Inscriptions pour l'urban trail Aiaccina 2019

Deux mots pour résumer cet Urban Trail Aiaccina : Solidarité pour soutenir la Ligue contre le cancer dans ses actions d'information et de prévention contre la maladie et Plaisir de découvrir ou redécouvrir non seulement le patrimoine culturel et architectural de la ville mais aussi son espace de randonnées.



La variété du parcours avec ses routes, ses chemins, ses marches, ses rues et plus de 300m de dénivelé en font un vrai trail. L'AIACCINA est décidément une course à part, magique et jubilatoire.



12 kilomètres et 5,2 kilomètres pour la bonne cause, à faire en marchant, en trottinant ou en courant entre copines, en couple, en famille, ou entre collègues.

Une bonne occasion de se (re) mettre au running et à l'activité physique en général pour retrouver aussi l'envie de bouger.



Les coureurs s’élanceront du Casone pour rejoindre le chemin des Crêtes. Ce chemin accessible à tous offrira des points de vue exceptionnels sur la côte, des vues plongeantes en balcon au dessus de la mer. Puis ce sera l’ultime longue descente jusqu'à la route des Sanguinaires pour passer la ligne d’arrivée au Casone.



Nous comptons sur vous pour grossir les rangs des participants, augmenter la collecte, et

combattre le cancer dans la bonne humeur.

UN RENDEZ VOUS SPORTIF, UNE COURSE ENGAGÉE, AXÉE SUR LA CONVIVIALITÉ,

LA SOLIDARITÉ ET LA PREVENTION AVEC LA LIGUE CONTRE LE CANCER



L’Urban Trail AIACCINA en bref

- Date : Dimanche 22 septembre 2019

- Edition : 4ème

- Deux épreuves : 12 KM chronométrée et marche randonnée 5,2 KM non chronométrée

- Départ Arrivée : Le Casone

Retrouvez le parcours de :

l’Urban Trail 2019 ; 12 km km, D+425 m, https://www.openrunner.com/r/8853641

la marche : 5,2km, D+86 m, https://www.openrunner.com/r/8854166