Ouverture des Inscriptions pour Urban Foot 2019

La Ville d'Ajaccio présente en partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes, le GFCA et l'ACA, la 8ème édition de l’URBAN FOOT le 12 juillet au stade Pierre Cahuzac de Pietralba à partir de 17 heures.



Cette année deux catégories seront catégories seront représentées : "I Chjuchi" nés en 2006, 2007 et 2008 et "I Ghjuvanotti" nés en 2003, 2004 et 2005.



Retrouvez plus d'informations dans le dossier d'inscription a télécharger en pièce-jointe et à remettre au plus tard le 10 juillet à 17h au service des sports de le ville d'Ajaccio.



Service des sports de la ville d'Ajaccio

Complexe Pascal Rossini boulevard Pascal Rossini 20000 Ajaccio



Contacts : 06 22 40 27 22 / 06 17 01 76 13