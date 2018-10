Ouverture de classes pour adultes à l'école de musique municipale Apartura di classi pà i parsoni maiò à a scola di musica municipali

Vous rêvez de jouer du piano debout, de pouvoir gratter la guitare comme Francis Cabrel... ou de chanter ailleurs que dans votre douche ? Et si vous commenciez par pousser la porte de l'école municipale de musique municipale ? L'institution ajaccienne ouvre cette année quatre classes adultes pour apprendre ou reprendre le piano, la guitare, la batterie et le chant. Pour débutants ou confirmés. Inscrivez-vous dès aujourd'hui !



Renseignements et inscriptions 04 95 21 12 76

7, boulevard Pugliesi Conti

