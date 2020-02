Organisation du stationnement à l’occasion de l’ouverture de la Halle aux marchés Place Campinchi L’ouverture de la nouvelle Halle aux marchés sur la Place Campinchi entraînera à compter du 29 février une nouvelle organisation du stationnement sur cette zone. Le stationnement des exposants se déporte du pourtour de la place Foch aux rues situées autour de la place Campinchi.







Gains de places Notons dans un premier temps, que les places de stationnement situées autour de la Place Foch et qui étaient jusque là reservées en matinée aux exposants du marché seront libérées pour les riverains et visiteurs. Autre nouveauté : en dehors des commerçants non-sédentaires, le stationnement concerné est interdit seulement de 5h00 à 8h00 les jours de marché (et non plus toute la matinée). En période creuse, les usagers de la ville pourront ainsi plus facilement se garer en cas d’absence des exposants.









Stationnement règlementé comme suit

A compter du 29 février 2020, le stationnement sera réglementé comme suit :

Stationnement interdit

Pour les jours de marchés à l’exception des véhicules appartenant aux exposants ( forains et maraichers titulaires d'une autorisation individuelle pour stationner un véhicule lié , à l'activité du marché) le stationnement des véhicules sera furniellement interdit-et qualifié de gênant et soumis à l’ enlèvement fourrière article 417-10 du Code de la Route dans les artères ci-après



Semaine et week end toutes périodes confondues

BOULEVARD ROI JEROME

Portion comprise entre la rue Etienne Conti, et l'avenue Antoine Serafini côté Hotel de ville sur 55m linéaires



QUAI L'HERMINIER

Portion comprise à partir de la halle fermée jusqu'à la rue Corbellini. puis après la place PMR jusqu'au ralentisseur, côté siège CCI sur 67m linéaire environ

Portion comprise entre le début du Palais des Congrès et l'entrée arrière du Palais des Congrès Sur 50m- linéaire environ



RUE FRANCOIS CORBELLINI

Portion comprise entre le boulevard Roi Jérôme et le Quai L'Herminier des 2 côtés de la voie



Week-end toutes périodes confondues

QUAI L'HERMINIER

Portion comprise entre le ralentisseur et l'intersection avec Bd Roi Jérôme, coté Siège CCI sur 24m linéaire environ

Portion comprise à partir de rentrée arrière du Palais des Congrès jusqu'à l'intersection coté .gare routière Jacques Nasser sur 50m linéaire environ

