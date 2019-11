Orange Days : contre les violences faites aux femmes

U CIAS di u paesi s'impegna contr'à a viulenza fatta à i donni

Violences faites aux femmes recensées en Corse en 2018 : 3 féminicides, 184 coups et blessures volontaires, 7 viols et violences sexuelles et 51 violences.

Le Pays ajaccien s’engage pour que cessent ces violences.

La campagne internationale, les Orange Days, se déroule du 25 novembre, journée internationale de l’élimination de la violence à l’égard des femmes, au 10 décembre, journée des droits humains.

Retrouvez ici les actions de proximité qui sont menées : marche, expositions, sensibilisations, ateliers, cours de self défense, tec. Tous UNiS !