Orange Days 2021 Le 25 novembre est la Journée Nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et le premier jour des Orange Days qui se dérouleront jusqu’au 10 décembre 2021.



Jean Charles Papi, auteur, compositeur, interprète et musicien a été choisi par Laurent Marcangeli, président du CIAS et de la CAPA, Maire d’Ajaccio, pour être le parrain de cette édition. Pour l’occasion, l’artiste a composé et interprété une chanson contre les violences faites aux femmes « Stella ».



Cet événement est organisé par le CIAS du Pays Ajaccien pour la 5ème année consécutive. Ce dernier soutient et rend visible les actions menées par les différentes structures de lutte contre les violences faites aux femmes.





Laurent MARCANGELI, Maire d’Ajaccio, Président de la CAPA et du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Pays Ajaccien, et David FRAU, vice-président de la CAPA et du CIAS du Pays ajaccien, ont souhaité soutenir et rendre visible les actions menées par les différentes structures de lutte contre les violences faites aux femmes dans le cadre des Orange Days. Ils sont soutenus dans cette démarche par le parrain de l’évènement le chanteur Jean-Charles Papi.



Cet engagement est le fruit d’un partenariat de 5 ans visant à la mise en place d’actions communes dont la rédaction et la signature d’une charte sur la lutte contre les violences faites aux femmes.



En attendant lors des « Orange Days », le CIAS propose avec ses partenaires des actions de sensibilisation.

Retrouvez la programmation sur le site de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Accueil Envoyer à un ami Imprimer