Opérations de comptage des oiseaux marins des Iles Sanguinaires Pour la 2ème année consécutive, les agents du Syndicat mixte ont participé aux opérations de comptages des populations reproductrices d'oiseaux marins sur l'archipel des Iles Sanguinaires, menées par la DREAL de Corse, en partenariat avec le CPIE d'Ajaccio et des gardes du littoral de la Collectivité de Corse.



Le 29 mars 2018, le comptage s'est porté sur les nids de cormorans huppés de Méditerranée. Cette espèce d'une relative rareté et assez vulnérable, à cause notamment des dérangements sur les colonies, de capture accidentelle dans les filets, et de destructions volontaires par le passé, connaît une hausse notable du nombre de ses nids.

Les valeurs des effectifs, en baisse depuis 2014, connaissent une augmentation et une stabilisation avec 97 nids en 2017 et 109 nids en 2018.

Le 17 avril 2018, il a été procédé au comptage des nids de goélands leucophées. Dans le golfe d'Ajaccio l'on dénombre deux colonies de reproductions importantes, l'une à Isula Piana et l'autre aux Iles Sanguinaires. Après des années de net déclin, les effectifs sont stables sur l’ensemble de l’archipel des Sanguinaires.

A l'issue de ces deux années de participation et de formation, les agents du Syndicat mixte piloteront, à partir de 2019, cette mission scientifique ; mission qui figure dans l'objectif n°1 du dossier de labellisation Grand Site de France, visant à assurer la protection et la restauration paysagère et écologique du Grand Site.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer