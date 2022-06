Opération secours en mer pour les écoliers ajacciens

Dans le prolongement du projet « secours côtier » initié par la Ville d’Ajaccio via la direction des sports en partenariat avec l’académie de Corse, nos petits ajacciens de CM1 et CM2 issus des écoles Sampiero, Saint-Joseph et Charles Bonafedi ont cette fois revêtu le rôle de sapeurs-pompiers. Après avoir participé en mai dernier à une initiation de sauvetage en mer, les apprentis sauveteurs ont découvert ce vendredi, plage Trottel, le travail des sapeurs-pompiers, qui ont même dépêché un hélicoptère pour l’occasion. De quoi faire briller les yeux des écoliers ainsi sensibilisés aux actions de sauvetage dans des conditions réelles.



La démonstration se pratique avec un hélicoptère Dragon 2A et un binôme de plongeur. L’hélicoptère réalise ainsi une reconnaissance du lieu et le binôme analyse la situation afin d’organiser leur intervention.



Grâce au concours bénévole des sapeurs-pompiers, la démonstration a pu déployer les grands moyens pour ce cycle d’initiation essentiel qui permet l’apprentissage des gestes de premiers secours, des pratiques de sauvetage mais aussi des dangers de la mer. « Nous avons placé les enfants dans des conditions réelles de risques et de sauvetages dans un environnement qui leur est familier, explique Marce Leca, directeur des Sport à la Ville d’Ajaccio. Ce projet lancé et organisé par le service des sports a nécessité un important travail en amont pour mobiliser les personnes compétentes et les moyens matériels adéquates dans une mise en situation réelle. »



Véritables acteurs de l’opération, les jeunes écoliers ont été mis à contribution par les maître-nageurs-sauveteurs de la Ville impliqués dans ce nouveau cycle de sensibilisation. Des ateliers ludiques ont également été mis en œuvre pour compléter cette opération au terme de laquelle les enfants ont reçu leur attestation « Apprendre à porter secours ». Durant ces ateliers les enfants apprennent à manipuler les matériaux des maitres sauveteurs comme une paire de jumelles, une bouteille d'oxygène (O2), un inhalateur, la pharmacie de première urgence etc.. et sont questionner sur l’utilité de certains objets ou situations.



En présence de :

Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe au maire en charge des affaires scolaires

Les sapeurs-pompiers plongeurs du SIS de Corse-du-Sud

Les maîtres-nageurs-sauveteurs de la Ville d’Ajaccio

Marc Leca, directeur du service des sports de la Ville d’Ajaccio

Samuel Léonard, conseiller pédagogique de l’académie de Corse

Denis Delplanque, conseiller pédagogique départemental de l’académie de Corse

Et les enseignants des classes de CM1 et CM2 participant à l'opération...