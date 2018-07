Opération préventive de démoustication jeudi 12 juillet L’Agence régionale de santé vient d’être informée qu’une personne rentrant d’un séjour dans une zone où circulent des arboviroses (dengue, zika, chikungunya) est susceptible d’avoir été infectée par l’un de ces virus. Il s’agit donc d’une suspicion et non d’un cas avéré.

Cependant, compte tenu de la présence en Corse, du moustique vecteur Aedes Albopictus, et pour éviter la possibilité d’une chaine locale de transmission, l’ARS a mandaté, à titre de précaution, le service de démoustication de la Collectivité de Corse.



Ces opérations de démoustication auront lieu à :

Ajaccio :

- secteur Avenue Noël Franchini, 12 juillet, à partir de 21h pour une durée de 15 mn environ ;

- place Foch (marché), 13 juillet à 4h30 pour une durée de 45 mn environ ;

- secteurs cathédrale et place Général de Gaulle : 13 juillet à partir de 5h15 pour une durée de 45 mn environ ;

- secteur hôpital de la Miséricorde : 13 juillet à 6h pour une durée de 45 mn environ.

Le marché central ainsi que la Halle aux poissons sont maintenu, mais leur installation est décalée à 6h00.



Retrouvez également pour plus d'informations le communiqué de l'Agence Régional de la Santé ainsi que l'arrêté municipal en cliquant sur les pièces jointes ci-dessous. communique presse 12 juillet 2018 - operation preventive demoustication.pdf (154.01 Ko)

Arrêté municipal demoustication 12 juillet 2018 .pdf (418.81 Ko)



