Opération paysagère sur la rocade Una bella uperazioni pà pona 150 arburi annant'à a rocada hà principiatu sti pochi ghjorni

Plus de 150 arbres sont en cours de plantation sur l'axe de la rocade. Une belle opération paysagère qui illustre l'ambition municipale portée à l’amélioration du cadre de vie et la réintroduction de la nature en ville.







FLORAISON

Le Celtis australis autrement appelé Micocoulier, ne croient que dans le Midi de la France et en Corse, il se plaît au soleil et les étés chauds favorisent sa croissance ; l’Aulnus cordata ou aulne de Corse dont il est originaire se pare de belles feuilles en forme de cœur qui composent un généreux houppier d’ombrage ; le Métrosideros, arbre au feuillage persistant offre une floraison très appréciée en se parant de fleurs rouge vif spectaculaires ; l’Halesia Carolina cépée offre pour sa part un feuillage décoratif garanti en prenant des couleurs rouge ou jaune à l’automne tandis que ses fleurs regroupées en grappes pendent comme de petites cloches d’argent. En fonction de leur floraison, de leurs caractéristiques, de leur développement, les essences sont plantées de manière alternative de sorte à créer un effet naturel. Et un cadre agréable au cheminement piéton.

Coût de l'opération : 77 571 € HT La Ville d'Ajaccio poursuit la phase d'embellissement paysagère de la rocade. 33 arbres sont en cours de plantation le long de cette artère périphérique. 1 096 m2 d'arbustes en massifs sont également intégrés dans cette première phase paysagère qui s'étend du rond-point d'Alata au rond-point d'Alzo di Leva. Quatre espèces résistantes ont été choisies par la direction municipale de l'environnement et des aménagements paysagers pour offrir un environnement plus vert et adapté à cette voie à forte circulation automobile mais aussi empruntée par les piétons et les vélos.

Planter un arbre, un art et un symbole Deux phases successives seront prochainement lancées. 120 arbres supplémentaires seront plantés du rond-point d'Alzo di leva au rond-point de l'avenue Marechal Juin (pour un coût de 109 340 € HT). Cette portion sera ainsi ornée dans deux mois (sauf impondérables) d’essences variées dont Celtis Autralis, le Paulownia Tomentosa aux fleurs violettes et odorantes, le Liriodendron Tulipifera, le Brachychiton Populneus et le Lagunaria Patersonii dont les fleurs rose-nacré évoquent celle de l’hibiscus. Une importante opération paysagère qui répond à la démarche municipale de réintroduire l’arbre en ville.









