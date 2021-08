Opération nettoyage à Capo di Feno

Située dans la zone Natura 2000, la plage communale dite « du grand Capo » abrite une faune et une flore importante qui font l’objet de soins particuliers. Pour encourager les actions individuelles de respect de son environnement, Capo Assuciazione a lancé une opération de nettoyage sous l’égide de la collectivité de Corse qui gère le label Natura 2000. Soutenue par la Ville d’Ajaccio dont la direction de l’Environnement et de l’aménagement paysager, la direction de la propreté urbaine, l’initiative a mobilisé une quinzaine de bénévoles armés de pinces et de sacs pour ramasser les divers déchets.