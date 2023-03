Opération de sablage du mobilier urbain rue Fesch du 27 au 29 mars Un'uparata di rinovvu di tutta a mubiglia urbana sarà fatta da u 27 sin'à u 29 di marzu in u carrughju di u Borgu.

Une opération de sablage du mobilier urbain est prévue du 27 au 29 mars à partir de 7h du matin jusqu’à l’ouverture des commerces et reprendra à la fermeture de ceux-ci jusqu’à 21h00.





Le sablage est une technique qui permet de nettoyer de façon efficace les supports en métaux, les pierres, et le bois par projection de sable sous pression. Pour effectuer cette opération, une sableuse est reliée à un compresseur d’air. Ce dispositif permet également d’éliminer la graisse et les huiles.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer