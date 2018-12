Opération de marquage de nuit boulevard Sampiero du 2 au 31 janvier 2019



A l'occasion de d'opération de marquage dans le cadre du réaménagement du boulevard Sampiero la circulation sera interrompue du 2 au 31 janvier 2019 de 21h à 6h :



Boulevard Sampiero portion comprise entre le rond point de la gare et la rue des Trois Marie

Boulevard Roi Jérôme portion comprise entre la rue des Trois Marie et la rue François Corbellini

Rue François Corbellini

Quai l'Herminier portion comprise entre François Corbellini et la rue des Trois Marie

Rue Pierre de Coubertin



Le stationnement sera interdit :

Boulevard Sampiero portion comprise entre le rond-point de la gare et la rue des Trois Marie

Boulevard Roi Jérôme portion comprise entre la rue des Trois Marie et la rue François Corbellini

Rue François Corbellini

Quai l'Herminier portion comprise entre la rue François Corbellini et la rue des Trois Marie

Rue Pierre de Coubertin portion comprise entre le boulevard Sampiero et la rue Frediani. AM 18-4124_NUIT_stationnement interdit Sampiero.pdf (610.98 Ko)



