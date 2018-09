Opération de dépose de ligne circulation et stationnement réglementés Rue Docteur Paul Pompeani 1er octobre 2018 Par via d'una uparazioni da caccià una ligna in l'aria, u staziunamentu è a circulazioni sarani ristretti in a stretta di u Duttori Paul Pompeani

Dans le cadre de la réalisation d'un opération de dépose d'une ligne aérienne le stationnement et la circulation seront réglementés le 1er octobre de 07h00 à 15h00 rue Docteur Paul Pompéani.



Pour plus d'informations consultez l'arrêté municipal ci-dessous. AM 18-3188_POMPEANI_circulation et stationnement interdits.pdf (738.06 Ko)



