Opération de curage Rue Général Levie vendredi 23 novembre 2018 Par via di i travagli, u staziunamentu è a circulazione saranu rigulamentati u 23 di nuvembre in a stretta Ginerale Levie.

Dans le cadre d'une opération de curage et d'identification des réseaux le stationnement ainsi que la circulation seront règlementés le vendredi 23 novembre de 8h à 17h rue Général Levie portion comprise entre la rue Maréchal Ornano et la rue Docteur Clada.



Retrouvez plus d'informations en consultant l'arrêté municipal en pièce jointe AM 18-3584_Curage réseaux Gal LEVIE.pdf (383.63 Ko)



