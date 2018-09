Opération d'hydrocurage Rue Sergent Casalonga 29 septembre au 6 octobre Uparazioni da puliscia a stretta Sargenti Casalonga trà u 29 di sittembri sin'à u 6 d'uttrovi

Dans le cadre de la réalisation d'une opération d'hydrocurage, la circulation sera règlementée avec réduction de la chaussée et limitation de la vitesse à 30kmh, du 29 septembre au 6 octobre rue Sergent Casalonga au droit de l'entrée de la préfecture dans le sens descendant.



Pour plus d'informations consultez l'arrêté municipal ci-dessous. AM 18-3189_Sergent CASALONGA_restriction de circulation.pdf (374.91 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer