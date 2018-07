Opération Shop’in Musica 2018 votre avis nous intéresse, questionnaire en ligne Detici u vostru parè annant'à l'uperazioni "Shop’in Musica"

Dans le cadre de l’opération Shop’in Musica, la Ville d’Ajaccio, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corse du Sud et la Fédération des Associations de Commerçants du centre-ville d’Ajaccio, crée une action de redynamisation de l’hyper-centre ville avec une diffusion musicale dans les rues de 18h00 à 21h00 tous les soirs, du mardi au samedi.

En effet, depuis plusieurs années, la fédération des associations de commerçants a sollicité ces deux collectivités partenaires afin de mettre en œuvre une nouvelle formule, dans le but de remplacer les shoppings de nuit qui avaient perdu en dynamisme et en efficacité.

C'est donc naturellement que la Ville d'Ajaccio et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corse du Sud ont apporté leur soutien aux commerçants pour organiser cette manifestation.



la Ville d'Ajaccio souhaite connaitre votre ressenti sur cette nouvelle animation et avoir votre avis pour préparer au mieux l'édition 2019 . Nous vous proposons donc de remplir en ligne le questionnaire ci dessous qui sera transmis au service concerné. Merci à vous !



Créer une nouvelle dynamique dans l’hyper centre-ville d’Ajaccio.

Se différencier des zones commerciales périphériques.

Améliorer l’attractivité des commerces du centre-ville dans des tranches horaires où la concurrence est plus limitée.

S’adapter à une saisonnalité estivale, à un modèle différent.

Générer du trafic dans le centre-ville sur une plage horaire différente, génératrice d’un chiffre d’affaire additionnel.

Changer les habitudes de la clientèle locale en proposant une animation attrayante et inédite.

