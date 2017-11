Opération "Ajaccio à Travers le Temps" Aiacciu à u filu di u tempu

Ajaccio se raconte...



Grande récolte de photos, documents et archives sur Ajaccio

A l’initiative de la Ville d’Ajaccio, les centres sociaux des Salines et de Saint Jean, la Maison de Quartier des Cannes, l’Espace Municipal des Jardins de l’Empereur et le Centre U Borgu organisent une rétrospective de la ville et de ses quartiers d’hier à aujourd’hui. Dans cette optique, une récolte est en cours, photographies anciennes, documents, archives et témoignages, tout apport est le bienvenu (et tout document sera restitué).



"Chers ajacciennes, chers ajacciens, combien de trésors cachés sont encore enfouis dans vos tiroirs, dans vos greniers, dans vos mémoires ?

Vous avez été les témoins ou les acteurs de l’évolution de la Cité Impériale, vous êtes aujourd’hui « les gardiens » de cette mémoire collective, venez la partager afin de passer le relais aux générations futures."





Informations et contacts : Centre Social Saint Jean - 6 Rue Cardinali - Avenue Maréchal Moncey - 20000 Ajaccio - 04 95 10 91 80 - ma.sabaini@ville-ajaccio.fr

- 6 Rue Cardinali - Avenue Maréchal Moncey - 20000 Ajaccio - 04 95 10 91 80 - Maison de Quartier des Cannes – Rue François Simongiovanni – 20090 Ajaccio - 04 95 76 86 03 – d.gianelli@ville-ajaccio.fr

– Rue François Simongiovanni – 20090 Ajaccio - 04 95 76 86 03 – Centre Social Salines - Résidence Petra di Mare Bt G - Avenue Maréchal Juin - 20090 Ajaccio - 04 95 20 30 59 - m.paccioni@ville-ajaccio.fr

- Résidence Petra di Mare Bt G - Avenue Maréchal Juin - 20090 Ajaccio - 04 95 20 30 59 - Espace Municipal des Jardins de l’Empereur – Tour Napoléon – 20000 Ajaccio - 07 63 79 19 25 – f.pietri@ville-ajaccio.fr

– Tour Napoléon – 20000 Ajaccio - 07 63 79 19 25 – Centre U Borgu – 52 Rue Cardinal Fesch - 20000 Ajaccio - 04 95 50 13 44 – centre.u.borgu@wanadoo.fr

