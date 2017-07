Open de Tennis d'Ajaccio du 8 au 16 juillet

U turnellu di tennis d'Aiacciu si farà in Mezavia trà l'8 è u 16 di lugliu

Il se déroulera sur les installations du Tennis Club de Mezzavia (Green Set) du 8 au 16 Juillet.

Le tournoi change de catégorie et sera désormais doté de 25 000$ + H ce qui devrait permettre de réunir un plateau de joueurs encore plus important et un spectacle encore plus relevé !