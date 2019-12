"On va en ville" Chaque semaine nous donnons ici et sur nos réseaux sociaux, la parole (libre) à de nouveaux commerçants qui ont fait le choix d'ouvrir leur restaurant, leur boutique de prêt-à-porter, leur épicerie ou encore leur brocante en ville. Chacun nous présente leur vision de la ville, son évolution, son nouvel environnement qu’ils concourent aussi à animer. Participer à la dynamisation du centre-ville, entretenir une relation de proximité avec les clients, font partie de leurs motivations premières. Chaque semaine "On va en ville" découvrir un nouveau commerçant.



"Un endroit à fort potentiel." A Prova est un restaurant dans l'esprit brasserie qui a dressé ses premières tables en juin dernier dans un décor signé par une jeune architecte d'intérieur. Quasiment face à la nouvelle halle aux marchés qui ouvrira en janvier prochain, le restaurant compte parmi les adresses qui animent le boulevard Roi Jérôme. Là où accostaient jadis les navires, les pointus des pêcheurs et les corailleurs.

- Quel est le concept de la boutique ?

Ghjuvanni Colonna C’est un concept simple. Le midi plutôt brasserie traditionnelle avec une carte qui change régulièrement et le soir c’est des tapas type plats à partager. On essaye de se différencier des autres restaurants avec des risottos, planches de charcuteries, tataki de la mer, des burratas…

- Quelle sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? G.C Je ne cherchai par forcément dans ce secteur. J’ai visité cet endroit qui avait un gros potentiel. De plus après avoir appris l’ouverture de la nouvelle halle et marché et de la place Campinchi je me suis décidé directement pensant que cela ne pourrait être que bénéfique pour ma brasserie.





- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ?

G.C Je suis assez optimiste, n’ayant jamais vécu ce qu’ont vécu mes collègues restaurateurs en termes de gènes occasionnées par les travaux. Je constate que les Ajacciens ont tendance à prendre la voiture très régulièrement c’est pourquoi ce problème de parking perdure. Je pense qu’un centre-ville ne peut mourir surtout à Ajaccio où nous avons la chance d’avoir des commerces diversifiés et de qualité. A Prova 13 boulevard du roi Jérôme













C’est un concept simple. Le midi plutôt brasserie traditionnelle avec une carte qui change régulièrement et le soir c’est des tapas type plats à partager. On essaye de se différencier des autres restaurants avec des risottos, planches de charcuteries, tataki de la mer, des burratas…Je ne cherchai par forcément dans ce secteur. J’ai visité cet endroit qui avait un gros potentiel. De plus après avoir appris l’ouverture de la nouvelle halle et marché et de la place Campinchi je me suis décidé directement pensant que cela ne pourrait être que bénéfique pour ma brasserie.Je suis assez optimiste, n’ayant jamais vécu ce qu’ont vécu mes collègues restaurateurs en termes de gènes occasionnées par les travaux. Je constate que les Ajacciens ont tendance à prendre la voiture très régulièrement c’est pourquoi ce problème de parking perdure. Je pense qu’un centre-ville ne peut mourir surtout à Ajaccio où nous avons la chance d’avoir des commerces diversifiés et de qualité.

LA VILLE QUI BOUGE







l’artisanat d’art, un potentiel important de développement.

Les résultats d'une enquête destinée à dresser un état des lieux du commerce en centre-ville commandée par la Ville d'Ajaccio à l'UMR Lisa de Corte* réalisée en 2017 révèle une forte attente exprimée par les consommateurs en matière de présence de l’artisanat d’art en centre-ville. Selon elle, 66% des résidents (habitants+usagers réguliers du centre-ville) et 65% des touristes, sont en attente d’une offre commerciale mettant plus grandement en valeur les productions locales et notamment artisanales. Pour le centre-ville d’Ajaccio, l’artisanat d’art constitue un potentiel important de développement. D’une part au vu du nombre d’artisans implantés sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien (Capa) et au-delà au niveau régional qui recherchent une vitrine commerciale dans un périmètre fortement fréquentée (centre-ville d’Ajaccio). D’autre part, au regard de la faible représentation aujourd’hui des artisans d’art en centre-ville (5/6 maxi).



Retour « global » des usagers

L’Université de Corse au regard des conclusions de cette étude préconise de développer de nouveaux équipements culturels permettant de répondre aux attentes des touristes (pendant la période estivale), mais également à celles des résidents. Sur le plan du commerce, elle suggère également une adaptation des horaires aux besoins des consommateurs (saisonnalité), l’amélioration du conseil, le développement d’une identité à travers la mise en valeur de l’artisanat et, tout au long de l’année, le développement des animations. Ces propositions ont été très favorablement accueillies par les commerçants qui ont particulièrement apprécié d’avoir un retour « global » émanant des usagers.



Des artisans au Carré d'art Réunir des créateurs au sein d'un même espace est l'idée d'origine de trois artisans pour promouvoir l'artisanat local. Le concept de boutique éphémère s’est imposé rapidement. La création de l’association « Métiers d’art de Corse » a permis de concrétiser le projet à travers l'ouverture d'u Carré d'Art en juillet 2019. Les résultats du premier sont assez satisfaisants. Neuf artisans ont pu vendre leur production dans la boutique située, rue Zevaco Maire, au coeur de la vielle ville. Les visiteurs ont, quant à eux, manifesté un réel enthousiasme, la découverte de créateurs locaux ainsi que leur présence dans l’espace de vente aura été un réel atout. Au final, plus de 300 objets ont été vendus, au-delà de l’aspect commercial, une plus grande visibilité a été offerte aux artisans. L’expérience devrait être renouvelée à compter d’avril prochain. Géré par la SPL M3E dont la mission est la gestion de l'immobilier d'entreprise en pays ajaccien, le Carré d'Art est un espace de 100 m² en coeur de ville. Du mois d'octobre au mois d'avril, la boutique est proposée à la location ponctuelle. 50% du montant du loyer est pris en charge par la Ville d'Ajaccio. Le temps de plusieurs jours ou quelques semaines il peut accueillir des showrooms, des expositions, des ateliers de fabrication ou de démonstrations de productions artisanales dans le cadre de la politique d'animation économique et commerciale portée par la Ville d'Ajaccio et en partie mise en oeuvre par la M3E. Tarif et réservation : contact@m3e.corsica / 04 95 10 15 25 Réunir des créateurs au sein d'un même espace est l'idée d'origine de trois artisans pour promouvoir l'artisanat local. Le concept de boutique éphémère s’est imposé rapidement. La création de l’association « Métiers d’art de Corse » a permis de concrétiser le projet à travers l'ouverture d'u Carré d'Art en juillet 2019. Les résultats du premier sont assez satisfaisants. Neuf artisans ont pu vendre leur production dans la boutique située, rue Zevaco Maire, au coeur de la vielle ville. Les visiteurs ont, quant à eux, manifesté un réel enthousiasme, la découverte de créateurs locaux ainsi que leur présence dans l’espace de vente aura été un réel atout. Au final, plus de 300 objets ont été vendus, au-delà de l’aspect commercial, une plus grande visibilité a été offerte aux artisans. L’expérience devrait être renouvelée à compter d’avril prochain. Géré par la SPL M3E dont la mission est la gestion de l'immobilier d'entreprise en pays ajaccien, le Carré d'Art est un espace de 100 m² en coeur de ville. Du mois d'octobre au mois d'avril, la boutique est proposée à la location ponctuelle. 50% du montant du loyer est pris en charge par la Ville d'Ajaccio. Le temps de plusieurs jours ou quelques semaines il peut accueillir des showrooms, des expositions, des ateliers de fabrication ou de démonstrations de productions artisanales dans le cadre de la politique d'animation économique et commerciale portée par la Ville d'Ajaccio et en partie mise en oeuvre par la M3E. Tarif et réservation : contact@m3e.corsica / 04 95 10 15 25







3 questions à...



- Comment est née la boutique « Carré d’Art » ?

Jean-Yves Mouillevois : En étant présent sur les foires de l'île, j'ai fait la connaissance de Marie-Christine Marovelli, bijoutière de verre au chalumeau et de Magali Isoni qui est céramiste. Nous sommes tous trois des artisans d’art. Nous avons sympathisé et avons eu l'idée de tenter d'ouvrir une boutique éphémère à Ajaccio. Cependant, nous ne trouvions pas de locaux pour un projet si court et les tarifs étaient trop élevés pour la location d'un local à l'année. Nous avons alors eu l'idée de nous associer avec d'autres artisans d'art pour partager le coût de la location et avons pu réunir neuf autres partenaires. Pour une première expérience, personne n'était vraiment partant pour une longue durée, le coût de revient étant trop important. Nous nous sommes alors rapprocher de la mairie d'Ajaccio pour solliciter leur aide et nous avons été entendus. " Nous avons de nouvelles idées et nous comptons fédérer de nouveaux artisans d'art."

- Quel bilan après cette première expérience ?

J-Y. M. : Nous avons été surpris que cela fonctionne, ce n'était pas gagné et, à vrai dire, je pensais que cela n'allait pas marcher, le principal problème pour nous était de rester ouvert tous les jours. Les artisans d'art sont généralement habitués à travailler dans leurs ateliers, ils sont indépendants. Dans notre cas il fallait "monter" des permanences et surtout faire connaitre le travail des autres artisans présents dans la boutique, savoir valoriser et vendre d'autres produits que les siens. Cela a fonctionné et il y a eu une bonne entente entre nous tous.



- Comment envisagez-vous l’avenir désormais ?

J-Y. M. : Nous sommes prêts à repartir sur un principe similaire, nous avons de nouvelles idées et cette expérience nous a encouragée à poursuivre, nous comptons aussi fédérer de nouveaux artisans d'art. En revanche, nous n'envisageons pas de tenir une boutique à l'année, ça limiterait notre champ d'investigation et freinerait notre créativité.





Jean-Yves Mouillevois, président de l’association « carré d’art »En étant présent sur les foires de l'île, j'ai fait la connaissance de Marie-Christine Marovelli, bijoutière de verre au chalumeau et de Magali Isoni qui est céramiste. Nous sommes tous trois des artisans d’art. Nous avons sympathisé et avons eu l'idée de tenter d'ouvrir une boutique éphémère à Ajaccio. Cependant, nous ne trouvions pas de locaux pour un projet si court et les tarifs étaient trop élevés pour la location d'un local à l'année. Nous avons alors eu l'idée de nous associer avec d'autres artisans d'art pour partager le coût de la location et avons pu réunir neuf autres partenaires. Pour une première expérience, personne n'était vraiment partant pour une longue durée, le coût de revient étant trop important. Nous nous sommes alors rapprocher de la mairie d'Ajaccio pour solliciter leur aide et nous avons été entendus.: Nous avons été surpris que cela fonctionne, ce n'était pas gagné et, à vrai dire, je pensais que cela n'allait pas marcher, le principal problème pour nous était de rester ouvert tous les jours. Les artisans d'art sont généralement habitués à travailler dans leurs ateliers, ils sont indépendants. Dans notre cas il fallait "monter" des permanences et surtout faire connaitre le travail des autres artisans présents dans la boutique, savoir valoriser et vendre d'autres produits que les siens. Cela a fonctionné et il y a eu une bonne entente entre nous tous.: Nous sommes prêts à repartir sur un principe similaire, nous avons de nouvelles idées et cette expérience nous a encouragée à poursuivre, nous comptons aussi fédérer de nouveaux artisans d'art. En revanche, nous n'envisageons pas de tenir une boutique à l'année, ça limiterait notre champ d'investigation et freinerait notre créativité.

L'événement

➕ Des produits insulaires

➕ Des produits éthiques et responsables

➕ Traçabilité assurée

➕ Producteurs et artisans Corses Alors, rendez-vous à la boutique pour faire vos cadeaux de Noël ! Ethi'Corse vous conseillera sur l'ensemble de ses produits A partir de lundi 16 décembre, Ethi'Corse vous attend au 3 rue Zevaco Maire (vieille ville - Ajaccio) ! Au programme...➕ Des produits insulaires➕ Des produits éthiques et responsables➕ Traçabilité assurée➕ Producteurs et artisans Corses

Accueil Envoyer à un ami Imprimer