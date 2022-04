On va en ville ! Andemu in cità 3 par avè a voglia di fassi un giru in cità.

La rubrique qui vous donne envie de sortir en ville en est déjà à sa troisième saison ! La voici de retour ici et sur nos réseaux sociaux pour vous présenter de nouvelles enseignes et d'autres plus anciennes, des commerçants passionnés, histoire de redécouvrir toute l'offre du centre-ville. "On va en ville" !

Rubrique réalisée en collaboration avec la direction du commerce et de l'artisanat.



PASTIFICIO E RISOTTERIA Quel est le concept du commerce? Nous proposons des pâtes fraiches, accompagnées de différentes sauces ainsi que des risottos. Une large gamme de plats froids en libre-service avec des salades de pates, des clubs-sandwichs fogaccia et différents desserts. Deux plats du jour sont proposés quotidiennement un risotto et un plat de pâtes.

Tout est fait maison avec des produits frais et biologiques issus de circuits courts. Nous essayons de mettre en avant, autant que faire se peut, les producteurs locaux.

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 22h00 et le dimanche matin de 9h00 à 12h00. Il est possible de manger sur place, sur notre terrasse extérieure, d’acheter à emporter et également de se faire livrer en passant par la plateforme

Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux.

Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? Après plusieurs années passées en restauration, j’ai souhaité me mettre à mon compte afin de pouvoir prendre toutes les décisions et créer mon propre concept. J’ai choisi le centre-ville car je souhaite le redynamiser, ces derniers temps celui-ci s’était un peu dépeuplé notamment à cause de la pandémie covid-19.

Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? Je suis assez confiant. Je vois qu’il y a de nouvelles enseignes qui s’installent. La saison s’annonce belle, le soleil est présent, les croisiéristes arrivent. On va pouvoir reprendre une ville normale et cela est très agréable. J’ai hâte de découvrir de nouveaux clients, nous sommes ouverts depuis deux semaines et c’est un vrai plaisir de partager notre savoir-faire.

Le Green Bagel Café Les Green Bagel Café est une toute nouvelle adresse pour une pause gourmande ou simplement conviviale. Ouvert en octobre 2021, l'enseigne a vite trouvé ses habitués et une clientèle qui apprécie l'accueil souriant et la proximité des nombreux commerces et commodités alentours

Quel est le concept du commerce ? Diane BONNET Green Bagel Café est un restaurant proposant des bagels, salades et gourmandises adaptés à tous les moments de la journée. Tout est fait minute avec des produits frais, choisis avec soins et de qualité, afin de garantir toutes les saveurs. Nous sommes également un coffee shop, toute une déclinaison de boissons (large spécialisation de café, milshake, bubbletee, jus…) est disponible. Nous serons ravis de vous accueillir, pour un petit déjeuner, un repas, un brunch ou une pause-goûter ou vous pourrez déguster des spécialités françaises et américaines. On vous accueille tous les jours 7h00 à 19h00 sur place et à emporter (sauf brunch). Nous sommes présents sur



​​« Les gens retrouvent le plaisir de se rendre en centre-ville »

Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à ouvrir en centre-ville ? D.B. Je souhaitais apporter une nouvelle dynamique et de la fraîcheur dans cette partie du cours Napoléon. C’est pour moi un lieu à fort potentiel et stratégique puisqu’il est situé à proximité du port. C’est également un point d’entrée et de sortie pour la population. C’était donc l’endroit idéal pour ce genre de concept.

Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? D.B. Je l’espère positif. Le centre-ville renaît grâce à l’ouverture de nouveaux commerces. De plus, la réfection des trottoirs à un impact évident. C’est une très bonne chose, cela est favorable à mon ouverture et j’en remercie la Ville. Les gens se rendent dans l’hyper-centre avec plaisir.

GREEN BAGEL CAFE

63 cours Napoléon, 20 000 Ajaccio

Tel : 06 50 22 81 15

La part belle au Made in Corsica Le parfum du savon est toujours rempli de réminiscences agréables ou régressives - l'un pouvant aller avec l'autre, La confiserie de bain réuni les deux et ajoute une note de gourmandise. Cette bulle sucrée se trouve dans la rue Fesch où l'on vous accueillera avec le sourire Quel est le concept de la boutique ? LUNA La confiserie de bain est une bulle sucrée de détente pour se faire plaisir ou tout les sens s’éveillent. Nous sélectionnons avec soins des produits artisanaux pour le bien-être et la détente avec un maximum d’ingrédients d’origine végétal et d’actifs doux à la biodégradabilité exemplaire. Nous faisons la part belle au made in France et made in Corsica avec plusieurs partenaires issus de notre belle île. Nous vendons différents types de produits dont des savons artisanaux. Nous misons tout sur le naturel. "Le développement du centre-ville, je le vis et le vois positif" Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? LUNA Je crois fermement à un renouveau dans la rue Fesch. C’est un endroit très agréable. De plus, j’habite à proximité donc quand ce local s’est proposé à moi je n’ai pas hésité. Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? LUNA Je le vois, je le vis et je l’espère positif. Il y a un problème de stationnement, mais lae projet de création d’un parking à la galerie Napoléon, pourrait contribuer à arranger cela. Cette épidémie Covid-19 a conduit de nombreux commerçants à se réinventer, quels services, quelles mesures d’hygiène proposez-vous à vos clients ? LUNA Nous utilisons les mesures de sécurité type : port du masque obligatoire et limitation du nombre de clients à l’intérieur (2 personnes maximum) le magasin n’étant pas très grand.

79 rue cardinan Fesch - Ajaccio

06.1952.60.35

« Le centre-ville d’Ajaccio a un énorme potentiel. Les Ajacciens aiment la nouveauté. » Quel est le concept de la boutique ? Marie APPIETTO. Maison Dukatre a été créée par l’artiste RAFÆÏNE, en juin dernier 2020. C’est un champagne très faible en sucre (5g par litre), premier cru, extra brut blanc de blancs, 100% chardonnay. Il est produit à Verzernay, par la famille Langlet. Le champagne ainsi que son design raconte une véritable histoire sur le chiffre 4, dur à croire mais vrai. RAFÆÏNE rend hommage à ce chiffre qui l’a suivi toute sa vie. Ce champagne se référencera comme œuvre d’art, avec un branding fleuri. Maison Dukatre à un univers pas comme les autres. L’épicerie fine se compose de produits corses car nous avons à cœur de mettre en avant le savoir-faire local. Nous sommes ouverts du mardi au samedi de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00. Vous pouvez nous retrouver sur internet à travers notre site :

Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? M.A. Premièrement, le fait de participer à la dynamisation du centre-ville. Le choix du local n’est pas anodin car nous trouvons que la rue Stephanopoli est très dynamique. De plus,

Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? M.A. Le centre-ville d’Ajaccio a un énorme potentiel. Les Ajacciens aiment la nouveauté. Si les commerces font l’effort de se réinventer et d’innover tout ira bien.



1 Rue Stephanopoli / saveria@maisondukatre.fr / 04 95 51 35 85

La musique a une place importante en Corse Ouvert il y a un an, le 6 octobre 2020, Passioni Piano apporte une nouvelle offre commerciale et de service au centre-ville ajaccien. Juliana Quilici et Nicolas Mathieu Pappalarado nous présentent leur travail et leur passion Quel est le concept de la boutique ? JULIANA QUILICI Passioni Piano est un magasin d’instruments de musique. Nous sommes spécialisés dans la vente de pianos et de guitares, dans la location de pianos et dans le transport et la technique : l'entretien et la réparation. Mon associé, Mathieu Pappalarado, et moi-même sommes des techniciens pianos. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook « Passioni Piano » et sur notre site internet

Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? J.Q Je suis rentrée il y a quatre ans. Je me déplaçais en itinérance sur toute la Corse pour réparer les pianos. Puis, à force d’avoir beaucoup de demandes, je me suis associée avec un autre technicien piano davantage spécialisé dans la réparation de gros instruments. Le choix d’ouvrir cette boutique en centre-ville est lié au fait de satisfaire une demande récurrente chez les particuliers. Pour nous, il est important de s’implanter en centre-ville afin d’engendrer une dynamique. L’occasion de s’installer en périphérie s’est présentée, mais cela ne nous intéresse pas. Nous préférons le cachet du centre-ville.

Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? J.Q Je le vois et je l’espère positif même si le développement des centres commerciaux en périphérie est inquiétant. Notre commerce vise une clientèle très ciblée. La musique a une place vraiment importante en Corse. Il y a beaucoup de musiciens et d’autodidactes. C’est un secteur à fort potentiel.

Cette épidémie COVID-19 a conduit de nombreux commerçants à se réinventer, quels services, quelles mesures d’hygiène proposez-vous à vos clients ? J.Q. Le port du masque est obligatoire au sein de notre boutique. De plus, nous désinfectons régulièrement les instruments présents dans celle-ci. Nous appliquons également cette mesure de désinfection lorsque nous réparons un instrument chez un particulier ou une entreprise.

Adresse : 1 rue de l’Assomption

Mails : info@passioni-piano.fr / 06 78 55 66 53

Le centre-ville a un bel avenir

Quel est le concept de la boutique ? Judith ZERBIB C’est une boutique multi marques avec un concept de sport-chic. Nous travaillons avec des marques françaises : Compagnie de Californie, French Disorder, Culte, Karmazen et UZS. On a misé sur les couleurs, les matières et le style. Nous vendons du prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants.

"J’aime l’idée de donner du dynamisme au cœur de ville."

​Quelle sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? J.Z. La première raison est que j’adore le centre-ville et j’aime lui donner vie. Deuxièmement, je ne pourrai pas ouvrir un commerce dans un centre-commercial. Pour moi, la rue Fesch est une rue extraordinaire car c’est la seule rue piétonne à Ajaccio. Ayant déjà une boutique Le Corner à l’entrée de celle-ci, je me suis dis pourquoi ne pas continuer dans cette optique et ouvrir un autre commerce. J’aime l’idée de donner du dynamisme au cœur de ville.

Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? J.Z. Je pense que le centre-ville a un très bon avenir. Les choses changent. De nouveaux commerçants ont également décidé de s’implanter dans cette partie de la rue Fesch je pense notamment à la Maison du Savon de Marseille et je trouve que c’est une bonne chose. J’espère qu’il y aura plus de commerces ouverts à l’année en cœur de ville.

La coutellerie L’occhju Une jolie boutique en face du port de commerce pour trouver un couteau corse comme on les aime, à la fois oeuvre artisanale et objet du quotidien. Un couteau comme ceux-là sont remplis d'histoires, poussez la porte de L'Occhju on vous en dira plus.

Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? Manon Quaini Nous avons choisi le centre-ville car nous affectionnons particulièrement celui-ci. J’aurais aimé m’installer au cœur de la Citadelle. Je sais qu’une partie de celle-ci va être dédiée à l’artisanat d’art mais cela n'est pas encore mis en place. J’ai donc choisi ce local, en attendant, comme il est situé à proximité du port, beaucoup de croisiéristes passent par ici.

"J’aurais aimé m’installer au cœur de la Citadelle." Quel est le concept de la boutique ? M.Q. Notre boutique est spécialisée dans la fabrication et la vente de couteaux artisanaux corses. Ce sont des modèles uniques. Il y a différents modèles dont des couteaux à cran d’arrêt. Nous nous adaptons à tous les portes-monnaies. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 9h00 à 18h00.

Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? M.Q. Le centre-ville se développe. Je suis confiante. Cependant, les centre-commerciaux présents en périphérie nous font perdre de la clientèle, mais nous restons positifs. Nous avons choisi d’ouvrir suite au déconfinement lié à la Covid-19 car nous sommes déterminés à dynamiser le centre-ville.

Cette épidémie a conduit de nombreux commerçants à se réinventer, quels services, quelles mesures d’hygiène proposez-vous à vos clients ? M.Q. Nous proposons les mesures d’hygiène type. Port du masque obligatoire et gel à disposition des clients. Nous avons un site internet

