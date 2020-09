On va en ville 2 Andemu in cità 2 par avè a voglia di fassi in giru in cità

La rubrique qui vous donne envie de sortir en ville, revient ! Retrouvez chaque semaine, ici et sur nos réseaux sociaux, de nouvelle adresses et d'autres plus anciennes histoire de redécouvrir toute l'offre du centre-ville. A cette occasion nous donnons la parole (libre) aux commerçants qui ont fait le choix d'ouvrir leur restaurant, leur boutique de prêt-à-porter, leur épicerie ou encore leur brocante en ville. Chacun nous présente leur vision de la ville, son évolution, son nouvel environnement qu’ils concourent aussi à animer. Participer à la dynamisation du centre-ville, entretenir une relation de proximité avec les clients, font partie de leurs motivations premières. Chaque semaine "On va en ville" découvrir un nouveau commerçant.

Face au succès de cette rubrique, nous avons dû ouvrir un second chapitre, bonne promenade !



« Le centre-ville nous permet de toucher une clientèle variée ainsi que la population touristique » La boutique Sublissime a ouvert ses portes sur le cours Napoléon il y a, à peine, plus d'un an, en août 2019. Vous trouverez ici, entre autres, une large gamme de produits cosmétiques locaux bios aux parfums chargés de soleil et aux bien-faits naturels. Sans compter les horaires en continu appréciables ​- Quel est le concept de la boutique ? Francine Allais C’est une boutique de produits cosmétiques naturels, biologiques corses. De nombreuses marques corses sont à l’honneur. Nous avons toute une gamme de produits pour le corps, pour le visage, pour les cheveux. Notre tranche de prix est accessible à tous : de 2€ à 70€. Retrouvez nous sur notre site internet : sublimissimecorse.com et sur Facebook et Instagram. Et nous sommes ouverts en continu du mardi au samedi de 9h30 à 19h00.

- Quelle sont les raisons qui vous ont poussées à ouvrir en centre-ville ? F.A. Une opportunité s’est présentée à nous et nous avons saisie cette occasion. Un ami, commerçant du centre-ville, nous a informés que ce local était disponible. Cette position était idéale pour nous car elle nous permet de cibler une clientèle variée et de toucher également la population touristique.

- Comment voyez-vous le développement du centre-ville, son avenir ? F.A. Tout va bien si ce n’est le problème de stationnement.



