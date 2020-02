On recrute des "Papy et Mamy Prudence" Elles et ils assurent la sécurité pour traversée de la route aux abords des écoles. Et leur présence rassure les parents. Ce sont les "papys et mamy Prudence". Fort de son succès, le dispositif nécessite de nouvelles recrues, si vous êtes intéressés n'hésitez pas à vous présenter.





Depuis 2012 la Ville d’Ajaccio emploie des « Papys Mamys Prudence ». Il s’agit de retraités qui assurent la surveillance des abords des établissements scolaires.

Au regard des doléances exprimées lors des différents conseils d’école, regroupant les trente établissements de la ville, une « Commission Exceptionnelle Sécurité Ecoles » a été spécialement créée. Cette commission regroupe différents services, Proximité, Patrimoine Viaire, Vie Scolaire, Police Municipale et Ressources Humaines afin de répondre aux attentes des écoles de la manière la plus efficace, en renforçant les dispositifs signalétiques, la présence policière additionnée à la présence des « Papy & Mamy Prudence ». La présence de ces derniers permettent de sécuriser la traversée de rue aux horaires de rentrée et de sortie des classes. Une campagne de recrutement est de nouveau lancée par la Direction des Ressources Humaines. Direction des Ressources Humaine de la Ville d’Ajaccio.



Horaires

Tous les jours de 8h15 à 8h45 et de 11h15 à 11h45 / de 13h15 à 13h45 et de 16h15 à 16h45



Les Papys et Mamys Prudence sont rattachés fonctionnellement à la Police municipale.

Critères et contact Les critères pour devenir « Papy Mamy Prudence » sont simples : Être retraité(e)

Être âgé(e) de moins de 75 ans

Être apte à exercer une activité professionnelle (Certificat médical à l’appui)

Pour 2 heures par jour, le défraiement est de 257 euros net. Une somme qui, aussi modique soit-elle, permet à ces retraités d’arrondir leur fin de mois.

Si vous connaissez des personnes, dans votre entourage, intéressées par ce poste ou si vous l'êtes vous-même, les candidatures sont à adresser à : M. Le Maire - Mairie D’Ajaccio

Direction des Ressources Humaines

Avenue Antoine Serafini

BP 412

20304 AJACCIO

