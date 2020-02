On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì femu in Aiacciu sta duminicata ? i prupunemu unipochi d'idei pà sorta

Exposition Alexis Giannoni du 4 au 22 février à la Galerie aux arts etc... 42 ans en Afrique, cela laisse des traces. Du Congo au Gabon, en passant par le Kenya, les sujets d'inspiration ne manquent pas.

Alexis Giannoni, avec une abondance de couleurs, nous enchante. Ses compositions à dominante figurative exigent beaucoup d'observation, on ne peut que remercier l'artiste pour cette générosité.

Vernissage le mercredi 05 février à partir de 18h00.



Entrée libre

Ouvert tous les jours de 15h à 19h et sur RDV de 10h à 13h sauf les dimanches



Galerie aux arts etc

3 rue Rossi 20 000 Ajaccio

04 95 74 04 26 / 06 720 76 82 86

galerie@aux-arts-etc.org

L'univers des dinosaures du 15 au 23 février au Palais des congrès



Un Quiz vous sera remis à l'entrée avec des questions (et quelques pièges) auxquelles il faudra répondre au fil de la visite, afin de gagner votre diplôme du petit Paléontologue !

- Dinosaures robotisés avec bruit sonore

- Dinosaures jusqu'a 6m de haut sur 10m de long

- Casques virtuels

- Bacs de fouille

- Film documentaire

- Quiz pour enfants



Visite libre - Salle Chauffée.



Boutique de souvenirs à la fin de la visite.



Tarifs sur place : Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Enfant 9€

Adulte 10€

Spectacle Rigo et Gori de Paul Grenier du 19 au 29 février à 15h au Palais Fesch

La compagnie de théâtre Thé à trois présente son spéctacle déambulatoire "Rigo et Gori " .

A 15H00: mercredi 19, vendredi 21 et samedi 22, mercredi 26, vendredi 28 et samedi 29 février 2020.

Animations du réseau des médiathèques du 17 au 22 février



Retrouvez les animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio du 17 au 22 février dans notre article dédié

Conférence du Club ajaccien des amateurs d'astronomie vendredi 21 février à 18h30 Maison du Grand Site de la Parata " Les Calendriers : Romain, Julien et Grégorien "

Pourquoi l'année 2020 est bissextile ? D’où vient ce mot ? Pourquoi ajouter un jour spécialement en février ?

Pourquoi les mois de septembre, octobre, novembre et décembre qui ont respectivement les racines 7, 8, 9 et 10 sont les 9èmes, 10èmes, 11èmes et 12èmes mois de l'année ? Pourquoi notre calendrier actuel est appelé "Grégorien" ?

Vous le saurez en venant assister à la conférence qui sera donnée par le club ajaccien des amateurs d'astronomie



Horaire : 18h30

Lieu : Maison du Grand Site, Route des Sanguinaires, la Parata

Tarif : 5€

Contact : Lucien Luciani 06 84 75 71 78

Maison du Grand Site : 04 95 10 40 20

Football Championnat de ligue 2 Ac Ajaccio / Le Mans FC vendredi 21 février à 20h stade François Coty



Billetterie en ligne par ici Vendredi 21 février, les Acéistes ont besoin de votre mobilisation pour continuer leur excellent parcours en championnat ! Pour la réception du Mans FC, nous vous appelons à venir massivement les encourager. Tutt’insemi è Forza ACA !

Football Championnat National GFCA / USL Dunkerque vendredi 21 février à 20h stade ange Casanova Ce vendredi 21 février à 20 heures, le Gazélec Ajaccio reçoit l’USL Dunkerque au stade Ange Casanova, pour le compte de la 23ème journée du Championnat National 1 !

Billetterie en ligne par ici

Formation premiers secours PSC1 samedi 22 février C'est le moment pour de nouvelles résolutions

Et si en 2020 vous appreniez à sauver des vies??



Formez-vous aux gestes qui sauvent



samedi 22 février 2020



Renseignements et inscriptions

04.95.21.08.28 ou al.ajaccio@croix-rouge.fr 3 Rue Général Campi 20000 Ajaccio

Inauguration de la Place de Lattre de Tassigny samedi 22 février à 10h30 quartier des cannes La nouvelle place de Lattre de Tassigny sera inaugurée ce samedi 22 février à 10h30.

Réalisée dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain (PRU), cette place offre aux résidents et aux usagers du quartier un nouvel espace paysager, une agora moderne pour favoriser les liens sociaux.

Concours Régional de Danse 2020 les 22 et 23 février au Palatinu Le concours régional de danse de la CND-Fédération Corse de la Danse, organisé depuis depuis 18 ans à Bastia, aura lieu pour la première fois à Ajaccio du 21 au 23 février prochain.



Cette manifestation, qui est devenue dès sa création, l´événement chorégraphique pour l´enseignement de la danse en Corse, jouit aujourd’hui´hui d´une excellente réputation au niveau européen.



Chaque année un nombre croissant de candidats se présente devant un jury de réputation internationale et un commissaire de la Confédération Nationale de Danse présent pour veiller au respect du règlement national.



Les candidats et candidates individuels âgés de 8 à 14 ans, présentent des variations imposées dans les disciplines danse classique, Jazz, Hip Hop, et danse contemporaine.



Chorégraphiées par des professeurs et chorégraphes reconnus, ces variations sont les mêmes pour les candidats de toutes les écoles de France. Elles permettent ainsi aux professeurs de la Corse de faire travailler leurs élèves dans une nomenclature chorégraphique avec des critères précis de qualités artistiques et techniques.



Dans les autres disciplines - claquettes et autres styles – et pour les chorégraphies de duos et groupes, les candidats présentent des variations libres chorégraphiées soit par leur professeur, soit par eux-mêmes. Ceci permet aux professeurs et élèves de travailler leur créativité.



Durant deux jours se sont plus de 380 variations imposées et chorégraphies qui sont présentées aux membres du jury.

Billetterie sur www.corsebillet.co



U Palatinu

Route du Stiletto 20167 Ajaccio

