On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì femu in Aiacciu sta duminicata ? i prupunemu unipochi d'idei pà sorta

Vous cherchez des activités pour le weekend du 14 février 2020 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.









23° Festival de cine espanol y latinoamericano 2020 du 9 au 15 février à l'espace Diamant



Programme complet sur :



Carte Pass 4 films : 22€

Plein tarif : 6,50€

Tarif réduit*:4,50€

Adhérents Latinità, mois de 16 ans, allocataires du RSA, demandeurs d'emploi, personnes handicapées, agents EDF. Sur présentation d'un justificatif.



Née en 1997, l’Association Latinità organise chaque année le Festival du Cinéma Espagnol et Latino-américain. Au travers de cette manifestation, l’association a pour objectif de favoriser les relations entre les cultures hispanique et corse. Des toutes premières projections destinées aux élèves d’un lycée ajaccien, jusqu’à sa 22ème édition en février 2019, le Festival a su évoluer vers une programmation variée proposant à un large public une vingtaine de films emblématiques des divers courants du cinéma hispanophone sud américain ou ibérique voire du cinéma basque ou catalan.Programme complet sur : www.latinita.fr

Animations du réseau des médiathèques du 10 au 15 février Médiathèque des Jardins de l'Empereur - Programme d'animations du 10 au 15 février 2020

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40

- mardi 11 février à 15h - Atelier "Visite au Musée Fesch" - La Renaissance

- mercredi 12 février à 10h30 - Atelier "Bébé signe" - 18 mois/3 ans

- jeudi 13 février à 17h - Atelier "Jeux en médiathèque" - A partir de 6 ans

- vendredi 14 février à 17h - Atelier "Mes premiers mots en langue des signes" - 3/6 ans

- samedi 15 février à 14h - Club de lecture Adultes



Médiathèque Saint Jean - Programme d'animations du 10 au 15 février 2020

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81

- mercredi 12 février à 14h - Atelier "Récup' d'Olympe"

- mercredi 12 février à 17h - Atelier Philo - Jeune public

-jeudi 13 février à 17h30 - Ciné-Club "Les classiques du cinéma"



Médiathèque Sampiero - Programme d'animations du 10 au 15 février 2020

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50

- Tout au long du mois - Exposition Vintage "Le journal de Mickey, 1934"

- mercredi 12 février à 9h30 - Bébés lecteurs - 6/18 mois

- mercredi 12 février à 10h30 - Ludothèque - A partir de 8 ans

- mercredi 12 février à 14h - Atelier "Deviens petit reporter" - A partir de 8 ans

- mercredi 12 février à 16h - Sampiero fait son cinéma #cyclefantasy - A partir de 12 ans

- jeudi 13 février à 17h - Book Club Ados - 12/18 ans



Médiathèque des Cannes - Programme d'animations du 10 au 15 février 2020

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30

- mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 février à 14h - Atelier "Quiling" - Adultes

- mercredi 12 février à 14h - Atelier créatif "Carte de la St Valentin" - A partir de 5/6 ans

- samedi 15 février à 14h - Ciné-Club "Cycle Comics" Avenger - Ados/Adultes



Handball N2F : HAC HB Gardéen samedi 15 février à 15h complexe Pascal Rossini Les filles du HAC devront mieux faire qu’au match aller, où le score était sévère : 34-19.

Alors, venez les encourager dans la course pour le maintien en nationale 2 !



Complexe Pascal Rossini

8 Boulevard Pascal Rossini, 20000 Ajaccio



Volley ligue AM GFCA / Chaumont samedi 15 février à 20h au Palatinu Après Tourcoing, Cannes et Brcko en Bosnie, nos joueurs sont de retour au Palatinu ce samedi à 20h.

Nous vous attendons nombreux pour les soutenir face à la grosse équipe de Chaumont qui entendra prendre sa revanche sur le match aller!



Palatinu

Quartier du Stiletto

20167 MEZZAVIA

tel : 04 95 27 99 10

fax : 04 95 27 99 13

mail : info@palatinu.fr

Théâtre Postcards da qui da fora samedi 15 février à 20h30 à l'Aghja

Chaque groupe prépare de son côté une « carte postale » théâtrale de son pays à destination de l'autre, création libre qui mêlera textes d'auteur, propositions des élèves, chansons, images, le tout dans différentes langues... Tarifs : Plein tarif 17€, Carte Ajaccio Culture 15€, Enfants (jusqu’à 10 ans) et scolaires 5€, Tarif réduit 11€ (jeune – de 20 ans, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle).



Aghja & Théâtre Point

6 chemin de Biancarello

20090 Ajaccio

Tél : 04 95 20 41 15

email : aghja@orange.fr

theatrepoint@wanadoo.fr

www.aghja.com Les élèves de l'option théâtre en terminale du lycée Laetitia Bonaparte, promotion Shakespeare, encadrés par Marie-Line Cau et Francis Aïqui, sont engagés avec enthousiasme cette année dans le volet pédagogique de « Francà u mare » : un projet d'échange culturel avec des lycéens écossais !Chaque groupe prépare de son côté une « carte postale » théâtrale de son pays à destination de l'autre, création libre qui mêlera textes d'auteur, propositions des élèves, chansons, images, le tout dans différentes langues...

Concert de Petru Guelfucci samedi 15 février à 21h à Locu Teatrale



En 1973, il rencontre Jean-Paul Poletti, un des principaux acteurs du mouvement culturel corse des années 1970. Commence alors l'époque des veillées dans les villages afin d'enregistrer, écrire et noter tout le patrimoine qui peut encore être sauvé. Cette convergence de jeunes Corses enthousiastes va conduire à la fondation du groupe culturel Canta U Populu Corsu en 1973, avec Natale Luciani, Minicale, Ceccè Buteau.

« C'était la période de réappropriation de notre patrimoine », raconte Petru Guelfucci.



Petru Guelfucci se lance en 1987 dans une carrière solo. Il enregistre Isula chez Ricordu. La Corse découvre alors une voix hors du commun, à la modulation unique appelée ricuccate. Son titre Isula idea est une évocation de la Corse.



Petru Guelfucci va connaître le succès non pas en France, mais au Québec. Il entame alors une carrière internationale et obtient un disque d'or au Canada. Petru est une vraie personnalité de la chanson corse, avec un timbre de voix tout à fait atypique et un vrai sens de la mélodie. Il a écrit l'une des plus belles chansons évoquant l'Île de Beauté : Corsica, sur une musique de Christophe Mac-Daniel. En 2003, la chanson « Corsica » écrite par Petru Guelfucci a été reprise, dans son texte original en langue Corse, par la chanteuse grecque Álkistis Protopsálti.



Tarifs: 20 euros

Tarifs adhérents: 15 euros



Locu Teatrale

8 Rue Hyacinthe Campiglia, 20000 Ajaccio 04 95 10 72 03

Petru Guelfucci figure emblématique du renouveau de la polyphonie corse, est l'un des chanteurs qui ont participé à l'aventure du groupe Canta U Populu Corsu.

Tarifs: 20 euros

Tarifs adhérents: 15 euros

Locu Teatrale

8 Rue Hyacinthe Campiglia, 20000 Ajaccio 04 95 10 72 03

Exposition Alexis Giannoni du 4 au 22 février Galerie aux arts, etc.

Alexis Giannoni, avec une abondance de couleurs, nous enchante. Ses compositions à dominante figurative exigent beaucoup d'observation, on ne peut que remercier l'artiste pour cette générosité.

Vernissage le mercredi 05 février à partir de 18h00.

Entrée libre

Galerie aux arts, etc 3 rue Rossi

04 95 74 04 26 / 06 72 76 82 86



42 ans en Afrique, cela laisse des traces. Du Congo au Gabon, en passant par le Kenya, les sujets d'inspiration ne manquent pas.

Entrée libre

Galerie aux arts, etc 3 rue Rossi

04 95 74 04 26 / 06 72 76 82 86

L'univers des dinosaures du 15 au 23 février de 10h à 18h au Palais des Congrès



Un Quiz vous sera remis à l'entrée avec des questions (et quelques pièges) auxquelles il faudra répondre au fil de la visite, afin de gagner votre diplôme du petit Paléontologue !

- Dinosaures robotisés avec bruit sonore

- Dinosaures jusqu'a 6m de haut sur 10m de long

- Casques virtuels

- Bacs de fouille

- Film documentaire

- Quiz pour enfants



Visite libre - Salle Chauffée.

Boutique de souvenirs à la fin de la visite.

Tarifs sur place : Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Enfant 9€

Adulte 10€



Palais des congrès

Ponctuées d'animations ludiques entre la trentaine de dinosaures présents, d'une fouille archéologique et de modules pédagogiques.

Tarifs sur place : Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Enfant 9€

Adulte 10€

Palais des congrès

Quai l'Herminier, 20000 Ajaccio 04 95 51 55 44

Handball N2F : HBAGRS / Montpellier dimanche 16 février à 15h complexe Pascal Rossini Venez soutenir les Roses et bleue lors de la 14e journée de championnat !!!



Complexe Pascal Rossini

8 Boulevard Pascal Rossini, 20000 Ajaccio

Handball Nationale 1 GFCA / Annecy dimanche 16 février à 16h au Palatinu Championnat de France de Handball Nationale 1 Choc au sommet de la poule 4 au Palatinu.

Levé de rideau 13 h 30 Pré Nationale GFCA AS Porto Vecchio .



Palatinu

Quartier du Stiletto

20167 MEZZAVIA

tel : 04 95 27 99 10

fax : 04 95 27 99 13

mail : info@palatinu.fr

