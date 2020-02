On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì femu in Aiacciu sta duminicata ? i prupunemu unipochi d'idei pà sorta

Vous cherchez des activités pour le weekend du 7 février 2020 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Journées de l'habillement du 6 au 9 février au Palais des Congrès La plus grande braderie de Corse regroupant une centaine de commerçants venus des quatre coins de l'île.

Le principe est simple: des remises allant jusqu'à 80% pour faire de bonnes affaires!!

Chacun trouvera son bonheur: prêt à porter hommes, femmes, enfants, articles de sport, chaussures et accessoires pour toute la famille! Des marques des plus modestes aux plus luxueuses!

Cette vente au déballage est devenue au fil des année un rendez-vous incontournable du pays ajaccien.

Entrée libre et gratuite tous les jours de 9h30 à 19h30. Nocturne le samedi 8 février jusqu'à 22h00.



Accès libre



Palais des Congrès

Quai l'Herminier, 20000 Ajaccio

04 95 51 55 44

Ligue 2 Ac Ajaccio / Aj Auxerre vendredi 7 février à 20h stade François Coty



Billetterie : http://billetterie.ac-ajaccio.corsica/ 24 e journée de ligue 2 AC Ajaccio / AJ Auxerre le 7 février à 20h stade François Coty

National 1 GFCA / Bourg en Bresse Péronnas vendredi 7 février à 20h stade Ange Casanova



Billetterie : https://billetterie.gfca-foot.com Ce vendredi 7 févriers à 20 heures, le Gazélec Ajaccio reçoit Bourg en Bresse au stade Ange Casanova, pour le compte de la 21ème journée du Championnat National 1.

Spectacle de danse "La Dame de Pique" vendredi 7 février à 20h30 à l'Espace Diamant

Chorégraphie et mise en scène : François Mauduit



Après le succès de Boléro, la saison dernière François Mauduit revient avec sa nouvelle création la Dame de Pique.

Ancien élève de l’école du Ballet de l’Opéra de Paris, il un chorégraphe et un danseur passionné. Fortement marqué par son passage chez Maurice Béjart, il a interprété ses plus grandes oeuvres. Le chorégraphe déploie son inépuisable énergie, son talent et sa créativité au sein de sa compagnie qu’il a créée en 2006 à l’âge de 22 ans. Pour cette nouvelle création, le chorégraphe s’est emparé du mythe de la Dame de Pique, qu’il revisite en deux tableaux. Fidèle à l’époque d’origine, la première version du ballet se déploie sur les musiques enivrantes de Tchaïkovski et Philip Glass. Rythmé par la musique des standards américains, le deuxième tableau nous plonge au coeur du Broadway des années 50, dans un grand casino. Ces deux univers restituent à merveille la magie de cette oeuvre intemporelle.

Pour ce ballet, François Mauduit s’est entouré de 7 danseurs remarquables, formés au sein des compagnies les plus prestigieuses (Scala de Milan, Béjart Ballet Lausanne, Opéra de Bordeaux …).

« Cette première Dame de pique à l’univers sombre et fantasmagorique fut une très belle réussite et la très bonne tenue de toute la compagnie a su transcrire au mieux les nombreuses idées chorégraphiques de François Mauduit. Quelle chance de compter en France des compagnies comme celle-ci ! » Danse Magazine

Musiques : Tchaïkovski, Philip Glass, Charles Aznavour, standards américains.

Billetterie en ligne par ici



Théatre "Gelsomina" samedi 8 février à 20h30 Eglise Saint Erasme

De Pierrette Dupoyet. Mis en scène et avec Marie-Joséphine Susini.

L’histoire deroutante d’un couple sortant de l’ordinaire, et meme bien au-dela de l’extraordinaire…

Quelque part, au bord d’une route, d’un chemin ou une place deserte, qu’importe… Une femme raconte, se raconte. C’est Gelsomina, la douce compagne de cette brute de Zampano, le forain farouche tout droit sorti du film La Strada de Fellini. Autant Giulietta Masina etait muette dans le film, autant Zouzou Susini est bavarde sur les planches.

Tarif unique 5€

Billetterie en ligne par ici

Concert "O'Sisters" samedi 8 février à 21h à l'Aghja

O’Sisters défend l’idée que nous faisons tous partie d’une grande famille, que nous pouvons nous enrichir les uns les autres en partageant nos expériences et nos connaissances à travers une passion commune : la musique.

Plein tarif 17€, Carte Ajaccio Culture 15€, Enfants (jusqu’à 10 ans) et scolaires 5€, Tarif réduit 11€ (jeune – de 20 ans, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle).



Aghja & Théâtre Point

6 chemin de Biancarello

20090 Ajaccio

Tél : 04 95 20 41 15

email : aghja@orange.fr

theatrepoint@wanadoo.fr

www.aghja.com

Danse "Lorenzaccio" : Pietragalla-Derouault samedi 8 février à 20h30 au Palatinu



Le texte riche et poétique de ce drame romantique, ancré dans cette période foisonnante qu’est la Renaissance, a éveillé nos sens. Théâtre, danse, images 3D et musique électro se mêlent et se marient en un tout intense qui transcende l’art vivant. »

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault.

Théâtre et danse, pièce pour 11 danseurs/comédiens, durée 2h10.



Tarifs : de 33€ à 55€ Billetterie en ligne par ici



U Palatinu

Quartier du Stiletto

20167 MEZZAVIA

tel : 04 95 27 99 10







Cycle Fellini Samedi 8 février à l'Espace Diamant et Eglise Saint Erasme



16H E LA NAVE VA

De Federico Fellini

En 1914, le port de Naples est le théâtre d’événements peu banals. La haute société européenne, artistes et politiciens de renom, s’apprête, au cours d’une croisière, a disperser les cendres de leur diva adulée. Les premières manifestations de la guerre vont frapper de plein fouet les insouciants passagers...



18H30 Conférence DE DENIS PARENT

Journaliste, réalisateur et écrivain

FELLINI, L’AGE BAROQUE



20H30 GELSOMINA EGLISE saint Erasme

D’après La Strada de Federico Fellini.

De Pierrette Dupoyet

Mis en scène et avec Marie-Joséphine Susini

L’histoire déroutante d’un couple sortant de l’ordinaire, et même bien au-delà de l’extraordinaire…

Quelque part, au bord d’une route, d’un chemin ou une place déserte, qu’importe… Une femme raconte, se raconte. C’est Gelsomina, la douce compagne de cette brute de Zampano, le forain farouche tout droit sorti du film La Strada de Fellini. Autant Giulietta Masina était muette dans le film, autant Zouzou Susini est bavarde sur les planches.



Vernissage de l'exposition de Lilou Sauvegrain "Kemoji" samedi 8 février à 16h30 galerie passion quartier Finosello Hors vernissage, la galerie est ouverte de 10 h à 18 h du mardi au samedi.

C'est une immersion dans "le centre de chacun" ... lumière, force, profondeur, mystère ... Ce moment de concentration nous plonge dans notre propre immensité et capacité. L'imagination est sans limite ; les émotions s'expriment. Le voyage débute alors dans un univers cosmique, métallique et empreint de rythmes musicaux. La synergie de la toile et du langage pictural traduit une dualité entre un aspect primitif et futuriste, entre ombres et lumières, entre matière et énergie. L'œuvre finale fait naître un sens nouveau, chargée d’une vie symbolique. La représentation visuelle est alors en parfait accord avec la représentation sensorielle.



Galerie Passion

Avenue Maréchal Lyautey

20090 Ajaccio

06 87 43 28 29

