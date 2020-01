On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Vous cherchez des activités pour le weekend du 31 janvier 2020 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.





Théâtre: Cross speeches / Paroles croisées du 30 janvier au 1er février à 20h30 à l'Aghja



Depuis deux ans, Théâtre Point travaille, en partenariat avec l’Université de Corse au Projet Francà u Mare, un pont au-delà des mers entre l’Ecosse et la Corse, et s’interroge sur ce qui rapproche ces îles - ou les éloigne - l’histoire, l’identité, la culture, la politique…

That’s very scottish ! Hè veramente corsu ! C’est sur cette idée que chacun aurait le sentiment, l’impression, la sensation, la certitude même qu’il y aurait « quelque chose » de singulier, quelque chose qui distingue. En quelque sorte, des signes de reconnaissance, qui fondent une appartenance, une manière d’être, de penser, de voir le monde, de s’y situer… Une culture ? Mais comment l’appréhender ? La définir ? Tenter de mettre le doigt sur « cette chose hypnotique et fuyante » qui nous semble être ce jeu de miroir entre l’Ecosse et la Corse, nous a conduit à rencontrer une vingtaine de personnes, de celles qui n’ont pas toujours un espace public pour s’exprimer, qui, au fil d’entretiens non directifs, nous livrent leurs paroles libres qui donnent « chair et vie » à toutes ces questions…

Le recueil de ces récits singuliers transcrits tels qu’ils ont été dits, cette succession de points de vue, - matière intime - mis en écho, en correspondance, voire en contradiction créent une tension dramatique… Dont on peut faire théâtre ? Ce théâtre verbatim, qui restitue des voix vraies, paroles brutes d’un vécu individuel portées par des comédiens entre incarnation et distance, des témoignages authentiques qui se répondent et qui même s’ils n’ont ni valeur scientifique, ni sociologique, disent quelque chose du réel, illustrés par des photos, musiques, vidéos, repose sur un paradoxe, une possible équivoque : car intervient l’auteur/metteur en scène, qui même s’il est dépourvu d’intentions explicites, opère des choix, met en relation, apporte sa lecture personnelle et ses procédés d’écriture/montage qui transforment les témoignages… Il se donne la gageure, sans rien trahir, d’articuler ce genre fictionnel qu’est le théâtre par essence, avec le documentaire qui revendique l’authenticité. La vérité du témoignage est prise dans la dimension artistique du plateau. C’est de ce trouble suscité par la représentation d’une vérité que naîtra un questionnement fécond, un dialogue neuf avec le public qui lui impose un regard critique et l’incite à réfléchir.



Tarifs : Plein tarif 17€, Carte Ajaccio Culture 15€, Enfants (jusqu’à 10 ans) et scolaires 5€, Tarif réduit 11€ (jeune – de 20 ans, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle).

Aghja & Théâtre Point

6 chemin de Biancarello

20090 Ajaccio

Tél : 04 95 20 41 15

email : aghja@orange.fr

theatrepoint@wanadoo.fr

Théâtre : Monsieur le Député du 29 au 31 janvier à 19h à la Bibliothèque Fesch

Courtisé par deux émissaires du parti dominant, les Démocrates-Chrétiens, il accepte contre l’avis de son entourage de se présenter aux élections législatives. Corruption, coups bas, éloignement forcé de sa femme devenue témoin gênant de cette grande mascarade, rien ne pourra freiner son ascension vers les hautes sphères de la vie politique. Fin observateur d’une société rongée par la jalousie et les luttes de pouvoir, l’auteur sicilien met en scène la métamorphose sournoise d’un être vertueux dont la faculté de « savoir parler » le mènera malgré lui à devenir l’homme de tous les compromis, sacrifiant au passage sa culture, sa famille et sa dignité.



Avec Flore Babled, Jean Louis Coulloc’h, Alban Guyon,

François Orsoni, Pascal Tagnati

Lumière / Régie générale : François Burelli

Scénographie / Vidéo / Dispositif Immersif : Milosh Luczynski

Costumes : Pascal Saint André

Administration : Grace Casta

Production : Théâtre de Nénéka

Avec le soutien de la Collectivité de Corse, la Ville d’Ajaccio et la municipalité de Cargèse

Coupe de France de handball : GFCA - PSG vendredi 31 janvier à 20h au Palatinu

Au-delà d’une rencontre de la Coupe de France, il s’agit, d'un Match dont l’enjeu est celui du Cœur et du Respect.

Et dans nos cœurs cette simple question : « Quel Rouge et Bleu serez-vous ce jour-là ? »



PIU CHE MAI… FORZA GFCA 🔴🔵 !!



Vente des billets en ligne et points de vente affiliés Réseau Corse Billet à partir du 21 JAN 12H30 : https://www.corsebillet.co/GFCA-PSG_a1178.html

- Accueil du Public, à partir de 18H »



U Palatinu

Quartier Stiletto

22e journée de ligue 2 AC Ajaccio - Châteauroux vendredi 31 janvier à 20h Stade François Coty



Billetterie : https://t.co/0ccLy3oJZI?amp=1 L'ACA reçoit Châteauroux à François Coty pour la 22e journée de ligue 2 vendredi 31 janvier à 20h

20e journée de National FC Bastia Borgo - GFCA vendredi 31 janvier à 20h complexe sportif de Borgo



Le match sera à suivre en direct et en intégralité sur la GFCA TV. Ce vendredi 31 janvier, les gaziers affrontent le FC Bastia Borgo, au complexe sportif de Borgo pour la 20ème Journée du championnat de National.

Rencontres - Chjami è rispondi samedi 1er février à 18h à Locu Teatrale Au programme :



18h30 : Atelier d'animation



20h30 : Veillée



Dédicace du livre de Petru Poggiolo



Locu Teatrale

8 Rue Hyacinthe Campiglia, 20000 Ajaccio

04 95 10 72 03

18e journée de ligue AM GFCA - Tours samedi 1er février à 20h au Palatinu

France 3 Corse ViaStella diffusera en direct le choc GFCA VS Tours samedi 1er février à 20h

https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/



On vous attend nombreux pour soutenir les Diables Rouges !



U Palatinu

Quartier Stiletto

Commémoration Cérémonie commémorative des médaillés militaires, Stèle face au collège Laetitia.

11h30 : Accueil des autorités

12h30 : Vin d'honneur



