On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì femu in Aiacciu sta duminicata ? Eccu calchì idea pà sorta

Vous cherchez des activités pour le weekend du 10 janvier 2020 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Match Ac Ajaccio / Grenoble vendredi 10 janvier à 20h stade François Coty

Billetterie sur le site de l'AC Ajaccio 20 ème journée de ligue 2 AC Ajaccio face à Grenoble vendredi 10 janvier à 20h stade François Coty.

Exposition / A Visages découverts du 11 au 17 janvier La Ville d'Ajaccio en collaboration avec le réseau Canopé de l' Académie de Corse et l'atelier 2 3/4 présentent du 11 au 17 janvier janvier 2020 à l'Espace Diamant, l'exposition "A visages découverts" conçue par les élèves de spécialité "Histoire des arts" du Lycée Fesch.

Espace Diamant, Bd Pascal Rossini Espace Diamant, Bd Pascal Rossini 20000 Ajaccio Site web : https://espace-diamant.ajaccio.fr/ Tel : 04 95 50 40 80

Salon Studyrama des Etudes Supérieures d’Ajaccio samedi 11 janvier au Palais des congrès Studyrama organise le 11 janvier 2020 à Ajaccio, le 1er salon Studyrama des Etudes supérieures. C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour trouver sa formation de Bac à Bac +5 et réussir son orientation.



Que vous soyez lycéen à la recherche d’une formation supérieure, ou étudiant(e) et en quête d’une réorientation ou d’une spécialisation, venez à la rencontre des responsables de votre future formation !



DES FORMATIONS DE BAC A BAC+5



Vous êtes à la recherche d’une formation supérieure ? Vous hésitez encore sur la voie à suivre ? Filière longue ou courte ? Universités, filières professionnelles ou, des grandes écoles d’ingénieurs et de management ?

Vous pourrez rencontrer sur ce salon une grande diversité d’établissements publics et privés représentant des niveaux, des filières et des spécialités très diverses dans de nombreux secteurs d’activité : sciences, commerce, art, transport logistique, ressources humaines, communication, santé, informatique, tourisme, marketing, droit, agroalimentaire…



FUTURS BACHELIERS ET ETUDIANTS POST BAC/BAC +1



Licence, BTS, DUT, école de commerce, d’ingénieurs ou spécialisée, mais aussi classes prépas… il existe de nombreuses filières d’études accessibles après un bac. Pour bien vous orienter, il est essentiel de savoir celle qui correspond le mieux à votre profil.

Vous rencontrerez sur le salon les responsables de nombreuses formations et secteurs qui vous guideront dans votre choix.



TROUVEZ VOTRE BTS OU VOTRE CLASSE PRÉPARATOIRE :



- Vous souhaitez préparer un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ?

Qu’il soit en initial ou en alternance, cette formation post-bac de deux ans permet d’être opérationnel dès la sortie de l’école mais aussi de poursuivre ses études vers un bac +3 et même un bac+5.





- Vous souhaitez intégrer une Classe Préparatoire ?

Accessibles aux bacheliers, les classes préparatoires permettent en deux ans, de préparer les concours d’entrée aux grandes écoles d’art, de commerce ou d’ingénieurs.

ETUDIANTS POST BAC+2/3/4



- POURSUIVRE EN BAC+3 ? Licence professionnelle, 3ème année de bachelor d’école de commerce, diplôme d’école spécialisée comme le Bachelor européen… les choix sont multiples. Seul impératif, optez pour une formation professionnalisante ! Venez à la rencontre des professionnels sur le salon, ils vous aideront à choisir la meilleure poursuite d’étude selon votre projet professionnel.



- VOUS VISEZ UN BAC+5 ? Intégrer une université ou un IUP, une grande école de commerce ou d’ingénieurs par le biais des admissions parallèles ou une école spécialisée. Là aussi les possibilités sont multiples et le choix peut être compliqué. Venez poser toutes vos questions sur le salon.

AVEZ-VOUS PENSÉ À L’ALTERNANCE ?



De nombreux étudiants choisissent chaque année la voie de l’alternance, quel que soit leur niveau d’études et leur domaine de spécialité. Doté d’un statut de salarié, vous partagez votre cursus entre temps de travail et temps de formation. Premier avantage : bénéficier d’une première expérience professionnelle. L’alternance s’adresse à tous et il est possible de suivre ce cursus du BTS au Master.



PROGRAMME DE CONFÉRENCES



Les conférences sont un lieu d’échange et de discussion entre les visiteurs et les intervenants, souvent des directeurs d’écoles ou des spécialistes de la thématique, qui sont là pour répondre à vos questions et vous aider dans vos choix.



- 11h00 : Les métiers du management et du commerce sont-ils fait pour moi ? - Animée par KEDGE BUSINESS SCHOOL BASTIA

- 12h15 : Préparer une école de design - Animée par Sup Design Ajaccio

- 14h30 : Les formations negoventis vente et commerce - Animée par CCI Formation Corsica

Théâtre : Marie éternelle consolation d'Arne Sierens les 10 et 11 janvier à 20h30 à l'aghja

Tarifs : Plein tarif 17€, Carte Ajaccio Culture 15€, Enfants (jusqu’à 10 ans) et scolaires 5€, Tarif réduit 11€ (jeune – de 20 ans, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle)



Aghja & Théâtre Point

6 chemin de Biancarello

20090 Ajaccio

Tél : 04 95 20 41 15

email : aghja@orange.fr

theatrepoint@wanadoo.fr

www.aghja.com

Plein tarif 17€, Carte Ajaccio Culture 15€, Enfants (jusqu’à 10 ans) et scolaires 5€, Tarif réduit 11€ (jeune – de 20 ans, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle) L’histoire se passe à l’étage -3 d’un centre commercial. Le gardien, c’est Michel un rescapé de la vie. Il est bientôt rejoint par Mimi « docteur clini-clown » qui travaille à l’hôpital, puis par Gabriel, ancien dompteur et plutôt frimeur. En somme, des gens simples qui ont des choses sur le cœur : des peines, des rêves, des douleurs, pleins de petits mensonges qui les aident à surnager et beaucoup de grands sentiments cachés. Dans ce curieux nid en sous-sol, blottis dans l’intimité de leurs conversations, accompagnés d’un quatrième acteur, un bien étrange Saint Esprit, le perroquet nommé Coco, les mots fusent, s’aiguisent aux émotions : aux choses de la vie, et trouvent des expressions inattendues, esquissent des scènes surréalistes, parfois crues et souvent burlesques où se racontent plein de petites histoires. Une tendre, drôle et truculente peinture des laissés pour compte du libéralisme, des survivants de ses murs vulgaires.

Match de Basket U 17 Ajaccio Basket club/ Golgoht13 Aix Dimanche 12 janvier à 14h30 au Centre du Sport et de la Jeunesse Corse Dimanche 12 janvier à 14h30 au CSJC (ancien Creps), les U17G joueront leurs premier match en championnat contre Golgoht13 Aix en Provence.

On vous attends nombreux soutenir les joueurs du Ajaccio Basket Club.



