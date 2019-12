On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Vous cherchez des activités pour le weekend du 20 décembre 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Match de football GFCA / US Concarneau vendredi 20 décembre à 20h stade Ange Casanova

Rencontre à huis clos à suivre sur GFCA.TV 17e journée de National 1 GFCA / US Concarneau vendredi 20 décembre à 20h.

Concert Plate-forme Rézo vendredi 20 décembre à 21h à l'Aghja Comme chaque année, le Rézo donne l’opportunité à une sélection de groupes et artistes novices de se produire en concert dans des conditions scéniques et techniques professionnelles afin de partager, parfois pour la première fois, leurs compositions avec le public.

L’occasion de sortir du local de répétition et de tester sa prestance scénique devant une audience inconnue et attentive.



Cette soirée est ouverte à tous les styles de musique. Seule condition pour participer, un set de minimum 20 minutes avec une majorité de compositions.



Infos et envoi des candidatures : lerezocorse@gmail.com

Entrée libre



Aghja & Théâtre Point

6 chemin de Biancarello

20090 Ajaccio

Tél : 04 95 20 41 15

email : aghja@orange.fr

theatrepoint@wanadoo.fr

www.aghja.com





Exposition d'Odile Pierron jusqu'au 21 décembre Galerie aux arts, ect Avec pour principale qualité, la liberté, la calligraphie de Odile Pierron fait la part belle aux volutes d’inspiration Renaissance. On est conduit du début à la fin au développement de la forme. Les figures se succèdent et conservent un certain mystère entre pleins et déliés.



Galerie aux arts, ect

3 rue Rossi

20000 Ajaccio

BATTISTA ACQUAVIVA GIRU DI NATALE dimanche 22 décembre Eglise saint Erasme à 18h30

BATTISTA se distingue par sa tessiture hors norme (3,5 octaves). Dite voix de sifflet par l'ethnomusicologue Bernard Lortat Jacob, sa voix a même fait l'objet d’analyses scientifiques.



Après le succès de « La Tournée singulière 2019 » de l’été dernier,

BATTISTA revient avec un nouveau tour de chant, STELLA D’AMORE au piano et toujours accompagnée de sa Cetera, instrument aux sonorités magiques. Cette tournée de Noël mêlera des chants traditionnels à couper le souffle et des grands classiques comme des Chants sacrés de Noël, avec beaucoup de surprises en cadeau.

Retrouvez-la pour ces moments de partage dans toute l’île du 6 au 29 décembre 2019.



En vente sur



Réservations par sms au 06.79.14.30.18



Eglise Saint Erasme

Action Hors les Murs : Exposition Beauté et Poésie du 18 au 31 décembre Une sélection de 50 photographies prises par des personnes suivies par l'ANPAA (détenus de la maison d'arrêt d'Ajaccio et personnes suivies en externe par l'association) accompagnés du photographe Nicolas Malu. Le travail demandé était d'exprimer le "beau" en photographiant différents lieux patrimoniaux de la ville dont la chapelle impériale et la maison d'arrêt (pour les personnes détenues). En parallèle, un travail d'expression écrite (en lien avec ces photographies) et un travail d'expression musical, avec Bertrand Cervera, ont permis de développer le thème du "beau" sous différentes formes artistiques.



Vernissage, mercredi 18 décembre à 18h30, en compagnie de Bertrand Cervera, violoniste. Projet soutenu par l'ARS.



Entrée libre



Palais Fesch

04 95 26 26 26

50-52 Rue Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio





Natale in Aiacciu 2019 La ville en fête impériale du 29 novembre au 5 janvier Retrouvez le programme complet de Natale in Aiacciu 2019 dans notre article dédié

Zitelli In Festa du 21 au 31 décembre au Palais des congrès Venez passer une journée féerique au palais des congrès pour la 1ere édition de la fête des enfants.



Palais des congrès

Quai l'Herminier

20000 Ajaccio

