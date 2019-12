On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Vous cherchez des activités pour le weekend du 13 décembre 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.





Match de football GFCA / Beziers vendredi 13 décembre stade Ange Casanova à 20h vendredi 13 décembre à 20h. 16e journée de championnat de France de football National 1 rencontre entre le GFCA et Béziers à huis clos à suivre en direct sur la chaine GFCA.TV vendredi 13 décembre à 20h.

Concert Tchaïkovski, Bizet… Passions Romantiques vendredi 13 décembre à 20h30 à l'Espace Diamant



« C’est avec une immense joie que l’EIC réunit le temps d’un concert deux jeunes et brillants artistes : Éléonore Pancrazi, élue révélation lyrique 2019 aux Victoires de la Musique Classique et Dimitri Maslennikov, violoncelliste prodige.

La mezzo-soprano originaire de Corte a remporté de nombreux concours et se produit sur les scènes les plus prestigieuses.

Natif de Saint-Petersbourg Dimitri Maslennikov est lauréat de 4 grands prix internationaux dès l’âge de 13 ans. Il quitte alors son pays pour venir se former à l’école française de violoncelle à Paris et mène depuis une carrière de concertiste international. Le violoncelle, instrument le plus proche de la voix, et la voix d’alto, chaude et profonde... un jeu de miroirs entre ces deux interprètes, mais également entre les deux compositeurs Tchaïkovski et Bizet. Les solistes et l’orchestre interpréteront des oeuvres phares de ces deux Maîtres du drame musical : les variations Rococo d’une part, oeuvre que Tchaïkovski lui-même plaçait au sommet de sa création, et bien sûr Carmen, rôle mythique qui ravira les aficionados de l’opéra.

Cette soirée vous transportera dans un voyage Romantique inédit et passionné que seul l’Art Lyrique peut faire ressentir. » Yann Molénat.



Direction musicale : Yann Molenat

Eléonore Pancrazi : mezzo-soprano

Dimitri Maslennikov : violoncelle

Espace Diamant, Bd Pascal Rossini 20000 Ajaccio Site web : http://espace-diamant.ajaccio.fr Tel : 04 95 50 40 80



Spectacle de Créacorsica Chorégraphie contemporaine samedi 14 décembre à 16h complexe pascal rossini



Musique en direct Adrien Ledoux

Danseurs Jeremy Klimek et Kevin Naran

Complexe sportif Pascal Rossini 20000 Ajaccio Site web : https://www.facebook.com/creacorsica/posts/164938221567280 Avec la complicité des organisateurs du Tournoi National de Tennis Ballon et la Ville d'Ajaccio, un premier contact entre le monde sportif et la Danse !Musique en direct Adrien LedouxDanseurs Jeremy Klimek et Kevin Naran

1er salon du chocolat les 13 14 et 15 décembre au palais des congrès



Horaires : vendredi 13 et samedi 14 décembre de 10h à 22h.

Dimanche 15 décembre de 10h à 19h.

Vendredi 13 : Corsica Voice Tour.

Samedi 14 : Jean Menconi, soirées danses gratuites.



Tarifs : adultes 3€, gratuit pour les - de 12 ans.

Palais des Congrès Quai l'Herminier 20000 Ajaccio

Au programme stands, défilés, ateliers, conférences, masterclasses, espace enfant.Horaires : vendredi 13 et samedi 14 décembre de 10h à 22h.Dimanche 15 décembre de 10h à 19h.Vendredi 13 : Corsica Voice Tour.Samedi 14 : Jean Menconi, soirées danses gratuites.

Spectacle ANNA MAGNANI, LE TEMPS D'UNE MESSE samedi 14 décembre à 20h à l'aghja



« Le temps d’une messe », celle de ses obsèques, « La Magnani » se raconte. Son enfance marquée par l’absence maternelle, sa vie de femme, de mère, avec ses bonheurs, ses douleurs, ses doutes, ses trahisons.



Mais aussi et surtout sa carrière : sont ainsi convoquées les ombres des plus grands réalisateurs italiens, Rossellini, Visconti, Fellini, Pasolini, dont elle fut la sublime interprète, de ses partenaires (Marlon Brando n’en sort pas grandi !), de Tennessee Williams, l’auteur de La Rose Tatouée dont sera tiré un film américain qui lui vaudra un Oscar en 1956…



Dans un décor d’une grande sobriété, entre jeux de lumières et de fumées, Marie-Joséphine Susini incarne magnifiquement cette femme indomptable et indomptée. Tour à tour passionnée, émouvante, drôle, sensuelle, elle redonne voix avec infiniment de justesse à une Magnani puissante et magnétique.



La vibration de la voix, l’élégance du geste, l’incandescence du regard… La Magnani était là, devant nous, avec nous, le temps, trop court, d’une messe.

Aghja & Théâtre Point

6 chemin de Biancarello

20090 Ajaccio

Tél : 04 95 20 41 15

email :

theatrepoint@wanadoo.fr



Exposition - Nitcheva et cendres et vive jusqu'au 19 décembre à l'espace diamant

Après des études de lettres à la Sorbonne où elle prépare une thèse sur le corps et le politique, elle enseigne en Corse dans le secondaire avant de s’installer à nouveau à Paris puis Berlin. Elle partage sa vie entre ces trois lieux qui chacun représente une part fondamentale de son parcours.

Sa rencontre avec l’écriture poétique s’est longtemps tenue à l’écart du milieu littéraire, et d’autres rencontres, toutes aussi fondatrices, l’ont amenée à révéler son travail.



Très tôt s’impose un questionnement sur le corps (le corps comme interprétant fondamental) et son éthique, un questionnement nourri d’un rapport fusionnel, quasi mystique, avec le rock (et notamment The Stooges), qui est à ses yeux est la forme musicale la mieux à même de retranscrire ces fulgurances qui la visitent et l’habillent. Avec la musique, elle n’a cessé d’entretenir une dynamique relevant de l’alchimie au sens philosophique du terme, et ses écrits tout comme ses performances en sont la restitution qu’elle cherche à rendre le plus fidèlement possible.



Au centre de son travail réside la quête de l’Altérité, celui du Féminin au-delà des questions du genre. Ce qu’elle vise, c’est « l’androgynie primordiale », la fameuse « coincidentia oppositorum » chère aux Surréalistes. Il n’est pourtant pas question d’écriture automatique. Mais d’un langage qui la tire de l’informe pour la mettre au monde à perpétuité.

Exposition "Ajaccio à travers le temps" du 24 octobre au 28 décembre au centre U Borgu et au Palais Fesch Suite au succès rencontré en mai 2017 par l’exposition « Les Salines à travers le temps » portée par le centre social des Salines et qui a démontré que ce travail correspondait à un réel désir des habitants de retrouver l’histoire de leur quartier, la ville d’Ajaccio a délégué au centre U Borgu la mission de travailler sur la même exposition qui cette fois-ci aura pour sujet le centre ancien ajaccien.



Plus d'infos dans notre article dédié

Match Ac Ajaccio / RC Lens samedi 14 décembre à 15h stade françois coty



Plus d'informations et billetterie sur le

Samedi 14 décembre, c’est l’événement au stade François-Coty ! L’AC Ajaccio reçoit le leader du championnat, le RC Lens à 15 heures à Timizzolu.Plus d'informations et billetterie sur le site de l'AC Ajaccio

Match de Handball N2 Féminine dimanche 15 décembre à 14h30 complexe pascal rossini



Cependant, le HAC a enregistré sa troisième victoire consécutive et aimerait confirmer cette série pour la fin 2019.

Antibes est une équipe très homogène et expérimentée, cela promet d’être une belle rencontre !



Venez nombreux !

Match de handball N1 Masculine dimanche 15 décembre à 15h30 au Palatinu Pour son dernier match de l'année 2019, le GFCA reçoit Chambery, à la clé un titre honorifique de champion d'automne.

Grande parade de noël dmanche 15 décembre à 15h Dimanche 15 décembre Noël est proche …

Départ 15h00 – la place Abbatucci, cours Napoléon, avenue du 1erconsul, rue Fesch

Dans son beau traineau, tiré par six rennes, le père Noël accompagné de ses elfes, lutins et sa troupe de nut-crackers, seront de passage dans le centre ville ajaccien. Pour le plus grand bonheur des petits et des grands.



Les mascottes du centre ville (animation offerte par les commerçants du centre-ville)

Les 8, 12 et 15 décembre

Elles investissent le cours Napoléon et la rue Fesch, alors venez à leur rencontre leur bonne humeur est communicative, elles font la joie des petits et des grands



Les boîtes aux lettres du Père Noël (animation offerte par les commerçants du centre ville)

Que serait Noël sans la lettre au Père Noël? Cette année vous n’aurez que l’embarras du choix pour poster votre lettre qui sera expediée directement en Laponie. Bien entendu,tout le courrier sera traité.

Les boîtes aux lettres se trouvent devant l’église Saint-Roch, rue Emmanuelle Arène et aux alentours du Musée Fesch - Palais des beaux-arts, alors à vos listes de cadeaux…



