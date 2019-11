On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci sta duminicata in Aiacciu ? Eccu qualchì idea pà sorta

Vous cherchez des activités pour le weekend du 29 novembre 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Natale in Aiacciu 2019 La ville en fête impériale du 29 novembre au 5 janvier

Pour rester dans le thème, c’est l’artiste ajaccienne, Valérie Santarelli, fondatrice de la marque « Empires » et Charles Cianfarani, qui ont été chargés de la décoration du marcatu.

De chalets en chalets, retrouvez des produits de fabrication artisanale à déguster comme à offrir. Des producteurs, des artistes, des créateurs, d’ici et d’ailleurs, le marché de Noël offre une rare occasion de rencontrer en un seul lieu une telle diversité d’exposants sélectionnés pour la qualité de leurs productions.

Chaque jour, vous retrouverez les animations que vous aimez, la patinoire bien sûr, mais aussi l’accrobranche, le parc de jeux ou encore des ateliers différents proposés par les artisans eux-mêmes. La place Miot se transforme en fête foraine, un grand parc d’attractions avec vue sur mer pour petits et grands.

En ville, pour fêter le retour, progressif, de la lumière, de nouveaux quartiers s’illuminent comme une invitation aux déambulations poétiques.

On en profite c’est Noël.



Ouverture du Marché Vendredi 29 novembre à partir de 10h



Exposition Le Prince Impérial du 13 au 30 novembre à la bibliothèque partimoniale Fesch de 9h à 18h Dans le cadre du « Cycle Prince Impérial » se déroulera du 13 au 30 novembre 2019 à la Bibliothèque Patrimoniale une exposition inédite en Corse, réalisée par M. Christian Antonini en partenariat avec la Bibliothèque Patrimoniale de la ville d’Ajaccio.

Après une première exposition à la médiathèque Sampiero, présentant une galerie de portraits colorisés mettant en évidence la modernité et l’intemporalité de ce Prince mort trop tôt, cette deuxième exposition, retrace de manière plus traditionnelle sa vie et son passage en Corse.

Constituée d’effets personnels du Prince Impérial (costume militaire…), de documents originaux, dessin, photos. Cette exposition est inédite à plusieurs titres : elle est la première entièrement consacrée au Prince Impérial en Corse et c’est la première fois depuis la mort du Prince en 1879 qu’une partie des objets est présentée au public.



Tarif : entrée libre



XI ème Festival du Film Britannique 2019 du 27 novembre au 2 décembre à l'espace diamant



Yesterday, Le retour de Mary Poppins, Red Joan, Just Charlie, Shaun le mouton...



Au programme 21 films dont : 6 avant-premières nationales.



Le cru 2019 : des films engagés, des films d’actualité, des films musicaux, des films nostalgiques, des films de pouvoir. Nombreux se sont d’ailleurs inspiré d’histoires vraies. Le film d'ouverture du festival - en avant-première nationale - est "JUDY". Biopic qui revient sur l'histoire de Judy Garland, merveilleusement interprété par Renée Zellweger.

Le Film de clôture est LA comédie romantique de Noël : LAST CHRISTMAS avec notamment Emilia Clarke et Emma Thompson.





Programme complet disponible sur le site internet:



Billetterie ouverte tous les jours à l’Espace Diamant à partir du 27 novembre 2019

Tarifs

Tarifs réduits : 5€ (enfant-étudiant-demandeur d’emploi – bénéficiaire des minimas sociaux)



Pass 6 ou 10 séances (non-nominatifs)



Les pass donnent droit à 6 ou 10 séances à retirer à la billetterie pendant toute la durée du festival.



Espace Diamant :

Boulevard Pascal Rossini, 20000 Ajaccio

04.95.50.50.80

1er salon Infiniment Féminin du 29 novembre au 1er décembre au Palas des Congrès Rendez-vous au Palais des Congrès d’Ajaccio à partir de vendredi 10h au dimanche 19h.

1er salon entièrement dédié à l'univers féminin au programme : mode, sports, déco, cosmétiques, santé, bien-être, créatrices, arts de vivre, défilés de mode, conférences...

Design Conférence "design de mode" vendredi 29 novembre à 18h à SupDesign Mezzavia « Design de mode », c’est le thème de la conférence qui aura lieu le vendredi 29 novembre de 18h à 19h à SupDesign à Mezzavia. Dans le cadre des rencontres découvertes & compréhension, Territoires design invite Alexandre Bechellerie, Responsable pédagogique à IBSM, Institut Bordelais de Stylisme Modélisme. L’entrée est libre.



« Animation et design » avec Homeira Abrishami, Directrice du département numérique à EMC, École supérieure des Métiers de l’image, du son et de la Création 2D-3D



Curieux, entreprises, scolaires, venez découvrir le monde du design, ses spécialisations et ses enjeux. Territoires design vous propose d’explorer les différents domaines du design à travers une conférence riche et vivante. L’occasion de se renseigner sur ces métiers d’avenir.



Inscription sur territoiresdesign@gmail.com



SupDesign, classe préparatoire aux métiers du design

Route de Mezzavia, 20167 Ajaccio

06 22 90 75 06

Spectacle de danse "Immortel" vendredi 29 novembre à 21h à Locu Teatrale



Tarif : 20 euros

8 Rue Hyacinthe Campiglia, 20000 Ajaccio Téléphone : 04 95 10 72 03 Pièce chorégraphique et poétique d'Elisabeth Paccioni-Chessa avec la collaboration artistique de M. Oscar Sisto.Site : http://www.locu-teatrale.info/

Grand loto du Handball Ajaccio Club samedi 30 novembre à 17h à l'hôtel club Marina Viva

Rencontre - Chjami è Rispondi samedi 30 novembre à 18h30 à Locu teatrale



18h30 : Atelier d'enseignementavec l'association "Chjami è rispondi"



20h30 Veillée



Dédiace du libre de Ghjseppu Micaelli



Apéritif dinatoire sur place.



Tarif : 15€

(Adhérents : 10€)

Concert du grand Cabaret Ajaccien samedi 30 novembre à 19h30 au Palais des congrès



Places en vente sur le site de Corsebillet.co Concert du grand cabaret Ajaccien chant et guitares le samedi 30 novembre à 19h30 au Palais des Congrès.

Concert Debout du groupe Catastrophe samedi 30 novembre à 21h à l'Aghja

En 2018, sur le label Tricatel, paraît le disque La nuit est encore jeune, précédé en 2017 d’un essai littéraire du même nom, aux éditions Pauvert/Fayard. Sur scène, la surprise est reine. Après avoir oscillé entre 3 et 20 membres, Catastrophe se cristallise autour de six personnalités – Pierre, Blandine, Arthur, Bastien, Pablo et Carol – comme autant de Power Rangers avec leurs propres savoir-faire, leurs tours spéciaux. Kaléidoscope de genres musicaux, Catastrophe partage le même goût pour l’innovation que Kamasi Washington et Aquaserge, ou celui pour l’improvisation et l’expérimentation qu’on retrouve dans le hip-hop social de Kendrick Lamar ou dans la joie collective d’Arcade Fire. Tout change à chaque instant et c’est une chance. Tu danses ?



Tarifs : Plein tarif 17€, Carte Ajaccio Culture 15€, Enfants (jusqu’à 10 ans) et scolaires 5€, Tarif réduit 11€ (jeune – de 20 ans, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle).

Sainte Cécile 2019 dimanche 1er décembre Retrouvez le programme complet de la messe de la Sainte Cécile 2019 en pièce jointe. Programme Sainte Cécile 2019.pdf (5.26 Mo)



