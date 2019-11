On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì femu in Aiacciu sta duminicata ? Eccu qualchì idea di surtita

Vous cherchez des activités pour le weekend du 22 novembre 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Festival Arte Mare in Aiacciu 22 et 23 novembre à 16h30 à l'Espace Diamant



Vendredi 22/11 Samedi 23/11 :

16h30 : LE MIRACLE DU SAINT INCONNU INCERTAINS VOYAGES (DOC).

18h30 : TROIS FICTIONS CORSES (CM) LES SIFFLEURS.

20h30 : IT MUST BE HEAVEN.



Programmation complète sur L’Espace Diamant invite Arte Mare pour la reprise de la 37e édition du festival du film méditerranéen de Bastia et permet au public ajaccien de découvrir une partie de la sélection 2019 et le palmarès de la 37e édition : trois avant-premières et quatre films corses les 22 et 23 novembre… l’occasion de prolonger les festivités de ces journées dédiées au cinéma méditerranéen.16h30 : LE MIRACLE DU SAINT INCONNU INCERTAINS VOYAGES (DOC).18h30 : TROIS FICTIONS CORSES (CM) LES SIFFLEURS.20h30 : IT MUST BE HEAVEN.Programmation complète sur www.arte-mare.corsica.

Tarifs : 6€ / 5€ membres carte Ajaccio Culture

4€ bénéficiaires minima sociaux & - de 25 ans 3€ -18 ans

Ciné Apéro à 20h avec la participation de Raphaël Pierre Bianchetti

Les RDV Napoléoniens : Empreintes impériales vendredi 22 novembre à 18h Espace Jean Schiavo Dans le cadre de l’année Napoléon 2019, l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio présente : Les RDV Napoléoniens !



Les vendredis, dans l’Espace Jean Schiavo, les associations ajacciennes vous font découvrir un pan de l’histoire impériale à travers un spectacle d’une heure.

Revivez l’ambiance des bals impériaux du Premier et du Second Empire, apprenez l’histoire des deux Empereurs avec nos conférenciers ou nos comédiens, et découvrez la musique de l’époque !



Empreintes Impériales



L’association Empreintes Impériales commémore depuis bientôt 5 ans le Second Empire, à travers la rigueur de la reconstitution historique et sa culture dans toute sa complexité.

Imaginez que vous ayez vécu sous les deux empires, la fête nationale aurait été… le 15 août. Napoléon Ier avait décidé que sa date anniversaire de naissance deviendrait la « Saint Napoléon » et la fête nationale du pays. Et c’est ainsi, tout naturellement que le 16 février 1852, le futur Napoléon III décrète que « le 15 août serait la seule journée reconnue et célébrée comme fête nationale ».

Afin de représenter ce fait historique, l’association Empreintes Impériales fait revivre l’Empereur Napoléon III et son époque.



Animation offerte par l'l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio.



Concert debout : Steve Hill samedi 23 novembre à 21h à l'Aghja



Production : L’Igloo



Ce concert en collaboration avec Les Musicales de Bastia, où Steve Hill se produira le vendredi 22 novembre.



Steve Hill, grâce à sa puissance sonore, sa virtuosité et une passion tenace, trône désormais au sommet de la scène blues rock canadienne. Celui pour qui le « succès instantané » s’est forgé sur 20 ans lance la suite attendue de son aventure en solo, où il s’affirme et brille en un véritable homme-orchestre.

Cumulant prix et distinctions, chanteur et guitariste d’exception, Steve Hill et son talent n’ont aucune limite. Homme-orchestre au sommet de son art – il faut le voir debout, chantant et jouant de la guitare, une batterie avec bass drum, snare drum et hi-hats à la portée du pied, sans compter la baguette fixée au bout du manche de sa guitare ! –, voilà l’incarnation absolue de l’impressionnant « one-man band ».



« L’homme-orchestre et guitariste Steve Hill nous présente enfin son premier album live enregistré en spectacle à La Chapelle de Québec en novembre dernier. The One-Man Blues Rock Band : 14 pièces dans un blues qui livre la marchandise, incluant les excellentes pièces Damned, Dangerous, Rhythm All Over, The Ballad of Johnny Wabo et Still Got It Bad, et trois pièces acoustiques. Steve Hill fait de la magie avec ses doigts et sa fureur dans la voix. The One-Man Blues Rock Band, c’est un album live musclé qui sonne comme une tonne de briques. Hill n’a pas fait les choses à moitié, et c’est puissant. Avec une longue tournée au Royaume-Uni et en Allemagne, il est temps que le monde entier connaisse l’artiste trifluvien Steve Hill et son blues rock rythmé. The One-Man Blues Rock Band : un album live salement énergique. On y prend son pied à chaque accord. » ARP.MEDIA

« Au fil des parutions de sa collection Solo Recordings, Steve Hill s’impose en véritable homme-orchestre. D’un bout à l’autre de son spectacle, en plus de chanter et de jouer de la guitare, il manie également l’harmonica, active une grosse caisse, une caisse claire, des cymbales « hi-hat » et d’autres percussions avec ses pieds… le tout debout ! Avec plusieurs milliers de prestations à son actif en carrière, Steve Hill construit sa réputation sur scène. Que ce soit à l’occasion de premières parties prestigieuses, de collaborations d’envergure et bien évidemment comme tête d’affiche, il s’affirme comme une authentique bête de scène. Prix et distinctions par dizaines (Gala ADISQ, Gala Lys Blues, Prix Juno, Maple Blues Awards) saluent une véritable pointure du blues-rock. » Blog de Tatie Blues.

Tarifs : Plein tarif 17€, Carte Ajaccio Culture 15€, Enfants (jusqu’à 10 ans) et scolaires 5€, Tarif réduit 11€ (jeune – de 20 ans, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle).



Plus d'infos sur le site de l'Aghja Steve HillProduction : L’IglooCe concert en collaboration avec Les Musicales de Bastia, où Steve Hill se produira le vendredi 22 novembre.Steve Hill, grâce à sa puissance sonore, sa virtuosité et une passion tenace, trône désormais au sommet de la scène blues rock canadienne. Celui pour qui le « succès instantané » s’est forgé sur 20 ans lance la suite attendue de son aventure en solo, où il s’affirme et brille en un véritable homme-orchestre.Cumulant prix et distinctions, chanteur et guitariste d’exception, Steve Hill et son talent n’ont aucune limite. Homme-orchestre au sommet de son art – il faut le voir debout, chantant et jouant de la guitare, une batterie avec bass drum, snare drum et hi-hats à la portée du pied, sans compter la baguette fixée au bout du manche de sa guitare ! –, voilà l’incarnation absolue de l’impressionnant « one-man band ».« L’homme-orchestre et guitariste Steve Hill nous présente enfin son premier album live enregistré en spectacle à La Chapelle de Québec en novembre dernier. The One-Man Blues Rock Band : 14 pièces dans un blues qui livre la marchandise, incluant les excellentes pièces Damned, Dangerous, Rhythm All Over, The Ballad of Johnny Wabo et Still Got It Bad, et trois pièces acoustiques. Steve Hill fait de la magie avec ses doigts et sa fureur dans la voix. The One-Man Blues Rock Band, c’est un album live musclé qui sonne comme une tonne de briques. Hill n’a pas fait les choses à moitié, et c’est puissant. Avec une longue tournée au Royaume-Uni et en Allemagne, il est temps que le monde entier connaisse l’artiste trifluvien Steve Hill et son blues rock rythmé. The One-Man Blues Rock Band : un album live salement énergique. On y prend son pied à chaque accord. » ARP.MEDIA« Au fil des parutions de sa collection Solo Recordings, Steve Hill s’impose en véritable homme-orchestre. D’un bout à l’autre de son spectacle, en plus de chanter et de jouer de la guitare, il manie également l’harmonica, active une grosse caisse, une caisse claire, des cymbales « hi-hat » et d’autres percussions avec ses pieds… le tout debout ! Avec plusieurs milliers de prestations à son actif en carrière, Steve Hill construit sa réputation sur scène. Que ce soit à l’occasion de premières parties prestigieuses, de collaborations d’envergure et bien évidemment comme tête d’affiche, il s’affirme comme une authentique bête de scène. Prix et distinctions par dizaines (Gala ADISQ, Gala Lys Blues, Prix Juno, Maple Blues Awards) saluent une véritable pointure du blues-rock. » Blog de Tatie Blues.

Match Ac Ajaccio / Clermont Foot vendredi 22 novembre à 20h stade François Coty



Billetterie Jour de match 15e journée de Domino's Ligue 2 Ac Ajaccio / Clermont Foot, vendredi 22 novembre à 20h stade François Coty.

SPARTE, marché 100% gratuit samedi 23 novembre de 9h à 12h, sur le parking du stade Ange Casanova à Mezzavia Si vous profitez de cette semaine pluvieuse pour trier, plutôt que de jeter … donnez !

Rendez-vous au 1er Sparte, marché 100% gratuit, le samedi 23 novembre 2019, de 9h à 12h, sur le parking du GFCA à Mezzavia.

En partenariat avec Tri&Don 2A, la CAPA vous propose matinée de partage avec des ateliers pratiques. Vous pouvez venir les mains vides, les mains pleines et repartir avec le sourire.

Ne jetez plus ce qui ne vous sert plus et rendez-vous au premier Sparte, une matinée conviviale et un marché 100% gratuit.

Envie de rencontres conviviales, venez cherchez la déco qui vous manque, le vêtement coup de cœur ou un jouet que votre enfant va adorer.

Le marché gratuit c’est une façon de prolonger la durée de vie des biens, un geste gratifiant pour celui qui donne et pour celui qui reçoit. Et si vous hésitez encore à venir car vous n’avez rien à donner, apportez quelque chose à boire ou à manger pour compléter l’accueil gourmand que les habitués de Tri&Don 2A ont prévu.

Sparte c’est aussi des stands d’information et des ateliers ultra-pratiques sur le réemploi, le compostage et la réduction des déchets :

les ateliers : Atelier Zéro déchet avec Mylène Coltelloni : plus de flacons, apprenez à fabriquer vos produits cosmétiques et ménagers Atelier Tawashi avec Iniziativa : n’achetez plus d’éponge, fabriquez-les avec du tissu Atelier Kirigami avec Iniziativa : la sublimation de papiers que vous auriez jeté ? Repartez avec vos décorations de Noël en papier. Atelier Furoshiki avec Falepa Corsica : bye bye le papier cadeau, apprenez à emballer avec du tissu Atelier de la terre aux papilles avec RecyclaCorse : lombricompostage, enrichir le sol, faire pousser et consommer des aliments riches en nutriments.

les stands d’information : CAPA : sensibilisation et prévention des déchets, distribution de composteurs SYVADEC : sensibilisation et prévention des déchets, distribution de lombricomposteurs CPIE : sensibilisation à la consommation responsable, porteur de parole et déchets Stampa d’Idea : information sur toutes les initiatives responsable au niveau régional Tri&don2A : transformations textiles, avec Loetitia Henry

Si vous désirez vous inscrire pour les différents ateliers cliquez par ici

Match de Volley-ball GFCA / Rennes samedi 23 novembre à 20h au Palatinu



Plus d'infos sur le site du Palatinu Les Diables Rouges affrontent ce samedi 23 novembre à 20h au Palatinu l'équipe de Rennes actuel N°1 du classement LAM.

Match de Handball GFCA / Bourguoin dimanche 24 novembre à 16h au au palatinu

Match GFCA national 3 / Prades à 13h30

Billetterie sur

Gratuit pour les moins de 12 ans



Plus d'infos sur le GFCA / Bourguoin le Dimanche 24 Novembre à 16h00 au Palatinu.Match GFCA national 3 / Prades à 13h30Billetterie sur www.corsebillet.co et points de vente Corse billetGratuit pour les moins de 12 ansPlus d'infos sur le site du Palatinu

Festival Best of Doc les 23 et 24 novembre à l'Ellipse



Le cinéma est né documentaire. Comme un miroir aux brillantes facettes de cet art majeur et protéiforme, de plus en plus présent sur le grand écran, reconnu par la critique, et aimé du public, voici 16 films à découvrir ou revoir. Ils renvoient le regard libre des cinéastes aux prises avec la réalité du monde, qui l’observent et l’interrogent avec compassion et colère, humour et amour, pour mieux le comprendre et pourquoi pas l’améliorer.

Julie Bertuccelli, Présidente de la Cinémathèque du documentaire



Les films passent vite, trop vite. Voir enfin ou revoir un film que l’on a vu à regret s’effacer du grand écran, voilà ce que nous offre ce nouveau festival. Pendant une semaine, en novembre, reviendra sur les écrans des quatre coins de France, un brillant échantillon de la création documentaire 2018. Pour attester de la richesse de cette création, pour le plaisir du spectateur, le grand écran jouera son replay.

Annick Peigné-Giuly, Présidente de Documentaire sur grand écran.



Plus d'infos sur le site du Cinéma L'Ellipse Dans le cadre du Mois du film documentaire, Best of Doc propose une sélection de 16 films parmi les meilleurs documentaires sortis en 2018, programmés dans toute la France et accompagnés de rencontres.Le cinéma est né documentaire. Comme un miroir aux brillantes facettes de cet art majeur et protéiforme, de plus en plus présent sur le grand écran, reconnu par la critique, et aimé du public, voici 16 films à découvrir ou revoir. Ils renvoient le regard libre des cinéastes aux prises avec la réalité du monde, qui l’observent et l’interrogent avec compassion et colère, humour et amour, pour mieux le comprendre et pourquoi pas l’améliorer.Julie Bertuccelli, Présidente de la Cinémathèque du documentaireLes films passent vite, trop vite. Voir enfin ou revoir un film que l’on a vu à regret s’effacer du grand écran, voilà ce que nous offre ce nouveau festival. Pendant une semaine, en novembre, reviendra sur les écrans des quatre coins de France, un brillant échantillon de la création documentaire 2018. Pour attester de la richesse de cette création, pour le plaisir du spectateur, le grand écran jouera son replay.Annick Peigné-Giuly, Présidente de Documentaire sur grand écran.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer