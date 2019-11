On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ? Eccu qualchì idea di surtita

Vous cherchez des activités pour le weekend du 15 novembre 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Les RDV Napoléoniens KALLISTE Valses vendredi 15 novembre à 18h Espace Jean Schiavo Dans le cadre de l’année Napoléon 2019, l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio présente : Les RDV Napoléoniens !

Les vendredis, dans l’Espace Jean Schiavo, les associations ajacciennes vous font découvrir un pan de l’histoire impériale à travers un spectacle d’une heure.

Revivez l’ambiance des bals impériaux du Premier et du Second Empire, apprenez l’histoire des deux Empereurs avec nos conférenciers ou nos comédiens, et découvrez la musique de l’époque !



KALLISTE Valses



L’association de danses Kalliste a été créée le 7 juillet 2013 dans le but de faire connaître ou renaître les danses du passé, plus précisément les bals du second empire.

Nous avons mis un point d’honneur à ce que les costumes correspondent à chaque période de l’histoire. L’association s’est dotée de l’achat des costumes hommes et femmes.

Nous souhaitons réapprendre l’histoire de notre île et de notre cité, ainsi qu’un patrimoine culturel méconnu et faire connaître ces danses historiques sous forme d’illustration vivante du passé.

Notre association se compose de seize membres actifs. L’association a participé depuis 2013 à toutes les manifestations culturelles organisées par la ville d’Ajaccio.



Animation offerte par l'Office de Tourisme du pays d’Ajaccio



Espace Jean Schiavo

3, Boulevard du Roi Jérôme 20000 Ajaccio

Théâtre "Ultimus" vendredi 15 novembre à 20h30 à l'Aghja



Ultimus, est un personnage intemporel. C'est un être lunaire. Il vit dans le rêve, dans une quête sans fin. Trouver son monde à lui, « u so locu », c'est ce qui le fait avancer.

Il traverse l'humanité depuis la création du monde. Une humanité violente. Une violence, qui ne cesse de se renouveler, qui ne change que de technologie, mais jamais de nature. Il apprendra qu'il est si difficile, aujourd'hui, d'être vivant... À chaque fois, il en sort blessé. Mais son rêve, est plus fort que tout. Son monde, il sait, qu'il le trouvera... « Sans son espace de vie, l'homme n'existe pas... »

Ultimus, hè un parsunaghju forra di tempu. Hè un essaru lunariu. Campa in u soniu, in una cerca infinita Truvà u so mondu, u so locu, hè ciò chì u faci avanzà. Traverza l'Umanità dipoi a criazioni di u mondu. Un Umanita d'una viulenza chì ùn pianta mai. Una viulenza, chì ùn cambia chè di tecnologia, ma mai di natura. Impararà ch'edd'hè cusì difficiuli d'essa vivu oghji... Ogni volta, ni surtarà firitu. Ma u so soniu, hè più forti chè tuttu. U so mondu, eddu à sà ch'eddu u truvarà... « Senza u so locu, l'omu, ùn asisti micca... »



« Comme le dit Olivier Py « le théâtre, c’est ce moment intellectuel et politique fort, qui doit faire entendre la pulsation du monde. » Pour cela, Ultimus se refuse à n'être qu'un moment de Théâtre en plus. C'est avant tout un acte de vie, un cri, un hurlement, une prière pour nos dieux perdus, oubliés, pour tous les menhirs de Filitosa et de Cauria. C'est une métaphore poétique, une interrogation sur le monde d'aujourd'hui, sur notre part d'humanité effondrée, ce qui nous reste, ce que nous sommes, ce qui nous donne à espérer, à croire, dans un futur possible, ce sentiment étrange que quelque chose est en train de mourir, de renaître, de nous échapper...qu'il est si difficile, aujourd'hui, d'être vivant... Il n'y a en art, ni passé, ni futur, l'art qui n'est pas dans le présent ne sera jamais. C'est là que se situe Locu Teatrale avec Ultimus, parce-que, peut-être, Demain est encore possible. C’est une interrogation sur le monde d'aujourd'hui, sur notre part d'humanité effondrée, ce qui nous reste, ce que nous sommes, ce qui nous donne à espérer, à croire, dans un avenir incertain, fait de « subprimes », de « CAC 40 », et de Palmyre en deuil, ce sentiment étrange que quelque chose est en train de mourir, de nous échapper, qu'il est si difficile d'être vivant... » Saveriu Valentini



Tarifs : Plein tarif 17€, Carte Ajaccio Culture 15€, Enfants (jusqu’à 10 ans) et scolaires 5€, Tarif réduit 11€ (jeune – de 20 ans, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle).

Renseignements

Aghja & Théâtre Point

6 chemin de Biancarello

20090 Ajaccio

Tél : 04 95 20 41 15

email : aghja@orange.fr

theatrepoint@wanadoo.fr

Festival International de la Bd d'Ajaccio du 15 au 17 novembre au Palais des congrès Rendez-vous du 15 au 17 novembre de 10h à 19h pour le 17ème Festival de la BD.

Au programme des dizaines d'auteurs et de dessinateurs,conférences, des ateliers pour le bonheur des grands et petits.



LES AUTEURS (attention liste non complète dans l'attente des dernières confirmations)



Gianluca Maconi, Claude Plumail, Simona Mogavino, Alessio Lapo, Eric Loutte, Emmanuel Michalak, Inaki Holgado, Siamh, Looky, Curd Ridel, Thierry Gioux, Nuria Sayago, Afif Khaled, Sandrine Goalec, Philippe Vandaële, Didier Pagot, Philan, Marie Jaffredo, Marc Védrines, Jacques Terpant, Stédo, Anne-Laure Reboul, Régis Penet, François Plisson, Eric Rückstühl, Michel Espinosa, Lisa d'Orazio, Frédéric Bertocchini, Paul Salomone.



LES EXPOSITIONS



- L'art du Gag en une planche (55 planches géantes, avec Les Pompiers, Boulard, Les Sisters, Tamara, Les Femmes en blanc, Les Psy, Les Nombrils, Les vacheries des Nombrils, Nelson, Cédric et Les Touristes).

- Spirou, défenseur des droits de l'Homme (11 planches géantes, avec Dad, Les Enfants de la Résistance, Marsupilami, Blake et Mortimer, L'Agent 212, l'Atelier Mastodonte, Les Femmes en blanc, Zorglub, Nelson et Cédric).

- Napoléon Bonaparte raconté aux enfants (10 panneaux géants)

- Faux/Vrais timbres (exposition de Do Benracassa, 50 panneaux)



LES ATELIERS (pour petits et grands)



- Atelier d'écriture d'un scénario en langue corse (avec Ceccè Lanfranchi).

- Atelier manga.

- Atelier "Faux et usage timbre", animé par Do.

- Atelier "À la rencontre de Napoléon" avec Lisa d'Orazio (scénariste) et Michel Espinosa (dessinateur).

- Atelier "Le Bagne de la Honte" avec Frédéric Bertocchini (scénariste) et Eric Rückstühl (dessinateur).

- Atelier généalogie (avec Corsica Genealugia).

- Atelier dessin et couleurs avec François Plisson.

Les ateliers sont réalisés à destination des scolaires le vendredi et ouverts à tous les samedi et dimanche.



QUELQUES ALBUMS ET SÉRIES DONT LES AUTEURS SERONT PRÉSENTS



Elfes, Azaqi, Elya les brumes d'Asceltis, Charles de Gaulle, Le Cybertueur, Résistances, Les Reines de Sang, Cagliostro, Codex Sanaïticus, Les Explorateurs de la bible, Alpha premières armes, Biggles, Team Rafale, Aslak, Aiò Zitelli, Verdun, Un Arc-en-ciel, Galet, La Belle et la bête, Blanche Neige, La Geste des Chevaliers Dragons, Hercule, Nocturnes rouges, Le Gowap, Vie de merde, Angèle et René, Les Pétanqueurs, Hauteville House, Time Lost, Spyder, Jack Black, Les Souris du Louvre, L'Ateliers détective, Alice Matheson, Le Sentier de la guerre, Sergio Leone, Jeu de Dames, Yuan journal d'une adoption, Les Damnés de Paris, Meurtre au mont Saint-Michel, Phenomenum, Salam Toubib, Islandia, La Main de Dieu, Nez-de-Cuir, Capitaine perdu, Le Chien de Dieu, Boulard, Les Pompiers, Napoléon, Les Profs, Garage Isidore, La Marche, La Tomate, Roma, Koba, Antigone, Tristan le ménestrel, Taanoki, Paoli, Sampiero Corso, Les Frères corses, Aleria 1975, Libera me, L'Histoire de la Corse racontée aux enfants, Pasquale Paoli raconté aux enfants, Edmond Simeoni, Le Bagne de la Honte.



La remise des prix pour les auteurs aura lieu cette année encore vendredi, en soirée, dans les salons napoléoniens vendredi 15 novembre à 18h en présence des partenaires du festival et du maire d’Ajaccio Laurent Marcangeli.

Le Prince Impérial, L’exposition du 13 au 30 novembre à la Bibliothèque Patrimoniale



Après une première exposition à la médiathèque Sampiero, présentant une galerie de portraits colorisés mettant en évidence la modernité et l’intemporalité de ce Prince mort trop tôt, cette deuxième exposition, retrace de manière plus traditionnelle sa vie et son passage en Corse.

Constituée d’effets personnels du Prince Impérial (costume militaire…), de documents originaux, dessin, photos. Cette exposition est inédite à plusieurs titres : elle est la première entièrement consacrée au Prince Impérial en Corse et c’est la première fois depuis la mort du Prince en 1879 qu’une partie des objets est présentée au public.



Ce cycle se clôturera par une conférence par M. Raphael Lalhou, historien et journaliste, sur le dernier Prince Impérial régnant. Médiathèque Sampiero le 28 novembre 2019 à 18h30. Entrée libre.

Bibliothèque Fesch 50 rue Fesch 20000 Ajaccio Tel : 04 95 51 13 00



Horaires :

Du lundi au vendredi

Exposition "Ajaccio à travers le temps" du 24 octobre au 28 décembre au centre U Borgu et au Palais Fesch





Plus d'infos dans notre article dédié Suite au succès rencontré en mai 2017 par l’exposition « Les Salines à travers le temps » portée par le centre social des Salines et qui a démontré que ce travail correspondait à un réel désir des habitants de retrouver l’histoire de leur quartier, la ville d’Ajaccio a délégué au centre U Borgu la mission de travailler sur la même exposition qui cette fois-ci aura pour sujet le centre ancien ajaccien.

Fête de la Science 2019 du 9 au 17 novembre

Raconter la science c’est rappeler que la science a une histoire et que celle-ci nous permet de nous projeter dans l’avenir. En effet, la science est porteuse d’espoir, de créativité, d’ingéniosité, d’imagination et d’innovation. Elle contribue à penser et à inventer le futur et participe à la transformation de notre quotidien et de notre société.



21e festival du film italien d'Ajaccio du 9 au 17 novembre au Palais des Congrès



Retrouvez le programme sur le site du Festival du Film Italien d'Ajaccio Au programme une sélection du meilleur du cinéma italien de cette dernière année : 18 pépites, dont certaines inédites en France, glanées dans divers festivals et auprès de distributeurs, en France et en Italie. Tous les genres pour tous les goûts : comédies brillantes, enquêtes intrigantes, drames poignants…

Open national kumite et kata Hidetoshi Nakahashi les 16 et 17 novembre de 9h30 à 17h30 au Complexe Pascal Rossini Compétition "Kumité" et "Kata" tous styles pour les catégories de Mini-poussins à seniors avec un stage de karaté "shito-ryu" le samedi.

Marché des jeunes 2019 samedi 16 novembre au Palatinu Le CIAS du Pays Ajaccien et la Direction Jeunesse et Vie des Quartiers de la Ville d’Ajaccio organisent comme chaque année le MDJ, le samedi 16 novembre 2019 de 10h à 17h au Palatinu d’Ajaccio.

Ce rendez-vous est devenu au fil du temps l’un des divertissements les plus attendus des adolescent(e)s qui ont entre 10 et 18 ans.

C’est Le 100% bon plan en Pays Ajaccien.



Samedi, près de 320 jeunes tiendront un stand toute la journée au Palatinu. Ils pourront vendre, acheter ou échanger leurs affaires personnelles : livres, disques, vêtements, jouets accessoires de modes, le tout en parfait état et à bas prix.

Cette manifestation repose sur le principe d’une braderie pour :

- permettre aux jeunes de se retrouver autour d’un projet commun où ils seront les principaux acteurs dans le but d’encourager la création du lien social.

- développer leur autonomie par la prise de responsabilité à la fois financière et organisationnelle car la gestion du stand demande une préparation personnelle.



Le MDJ, c’est à la fois un lieu de vente et de convivialité. Plusieurs temps forts vont

rythmer la journée.

A leur emplacement, un repas complet leur est offert. Il est composé d’un sandwich, une

petite bouteille d’eau St Georges et une compote.

À 11h30, ce sera l’heure de l’apéritif avec tous les participants.

Tout au long de la journée, des activités réservées aux inscrits sont au programme :

jeux vidéo collectifs proposés par l’association Nustrale Gaming, initiation à l’escalade et

secours en montagne proposées par le SIS de Corse du Sud, atelier gestes qui sauvent

avec la Protection Civile de Corse et animation bilingue « quizz culturel sur la Corse »

proposée par le service de langue Corse de la Ville d’Ajaccio.



Dans un contexte où de nombreuses familles sont soumises à la précarité, le MDJ permet de faire de bonnes affaires en cette période d’avant fêtes.

Besoin d’infos sur la santé, la culture, le sport, leurs droits, les loisirs, bref toutes les questions qui préoccupent les jeunes au quotidien ? Le stand « info jeunesse » se tient à leur disposition ! Il est animé par les différents services de la Ville (Direction de la Culture, Direction des Sports, Centres Sociaux, Relais des associations et CIAS) mais également par des associations comme le CDAD pour l’accès aux droits et la FALEP pour les juniors asso. L’ensemble des informations sera distribué aux participants dans un tote-bag.



Le MDJ, c’est aussi un état d’esprit : celui de la générosité ! A cette occasion, le CIAS du Pays Ajaccien, a souhaité renforcer les solidarités et le partenariat associatif en proposant aux associations de récupérer des jouets pour leurs actions de Noël. En fin de journée, les enfants qui le souhaitent, pourront déposer leurs invendus aux associations pour que tout le monde puisse passer un beau Noël.

Exposition de Paul Pietri du 16 au 22 novembre à l'Espace Diamant Vernissage le samedi 16 novembre à 17h

Paul Pietri est né en 1950 en Mauritanie et peint depuis l’âge de 36 ans. Artiste autodidacte, il a exposé à Bastia, à Sartène, à Saint-André, à Ajaccio, à Avignon, et à Los Angeles. Il a également participé à des ventes aux enchères. Très productif, sa collection personnelle comprend plusieurs centaines d’œuvres.

En dépit de son daltonisme, il a réussi à sortir du noir et blanc pour explorer une palette très chromatique....



Espace Diamant

Boulevard Pascal Rossini, 20000 Ajaccio

04 95 50 40 80



Hand-Ball Coupe de France 32ème de finale GFCA/BAGNOLS dimanche 17 novembre à 16h au Palatinu GFCA / Bagnols en Coupe de France 32ème de finale le Dimanche 17 Novembre 2019 à 16h00 au Palatinu.

Salon professionnel des métiers de l'hotellerie et de la restauration les 17, 18 et 19 novembre au Palais des congrès Vous êtes hôtelier, restaurateur, gestionnaire de cuisine centrale, cafetier ou encore administrateur d’hébergement collectif ? Rendez-vous ce mois de novembre pour la 3ème édition du CHR PRO EXPO.

Installé sur un espace de 3 000 m², le salon CHR Pro Expo d'Ajaccio (Corse-du-Sud) accueillera, du 17 au 19 novembre, une centaine d’exposants, répartis autour de 4 pôles : alimentation et boissons, gestion et commercialisation, équipement et aménagement, accueil et service.

