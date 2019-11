On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ? Eccu qualchì idea di surtita

Vous cherchez des activités pour le weekend du 8 novembre 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.





Les RDV Napoléoniens : Danses Impériales vendredi 8 novembre à 18h Espace Jean Schiavo Dans le cadre de l’année Napoléon 2019, l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio présente : Les RDV Napoléoniens !

Les vendredis, dans l’Espace Jean Schiavo, les associations ajacciennes vous font découvrir un pan de l’histoire impériale à travers un spectacle d’une heure.

Revivez l’ambiance des bals impériaux du Premier et du Second Empire, apprenez l’histoire des deux Empereurs avec nos conférenciers ou nos comédiens, et découvrez la musique de l’époque !



Danses Impériales



Créée en février 2002, l’association les « Danses impériales Ajaccio » est constituée de bénévoles amateurs d’histoire et a pour vocation de faire découvrir au public une facette méconnue de la vie sous Napoléon Ier : la vie à la cour. En effet, en France comme en Europe, de nombreuses associations s’évertuent à reconstituer les célèbres batailles Napoléoniennes qui déplacent, chaque année, un public toujours plus nombreux et intéressé. Cependant, la vie de cour par rapport à la vie militaire reste peu connue. Pour cette raison, notre association a pour but de reconstituer le faste de la Cour Impériale en présentant des bals donnés en l’honneur de l’Empereur Napoléon Ier.



Animation offerte par l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio

Inseme Fête ses 10 ans à l'Espace Diamant vendredi 8 novembre à 20h30



En début de soirée, Emily Bécaud et Jean Menconi chanteront Bécaud accompagnés de François Paoli au piano et de Paul Mancini au saxo.



Nous vous attendons nombreux le Vendredi 08 novembre à l’Espace Diamant d’Ajaccio à 20h30



Tarifs :



Adulte : 22€



Enfant – 12 ans : 10€



Billetterie



Restauration sur place



Exposition / Magnetismes, Olivier Torre & Oliv'ine du 6 au 13 novembre à l'Espace Diamant

En opposition, ses peintures à l'aquarelle suggèrent la convergence d'énergies cosmiques nébuleuses en un point de fusion organique.

Un monde en relief, magmatique et brut qui contraste avec les sculptures d'Oliv'ine.

Artiste qu'Olivier Torre a choisi d'inviter pour cette exposition, qui, en associant des matières antinomiques que sont le bois et l'acier inoxydable, révèle dans des formes élancées et aériennes une sensualité éthérée.

De cet entrelacs de matières se dévoile un univers d'où émergent d'étranges «magnétismes».

Salon de l'auto d'Ajaccio 2019 du 8 au 10 novembre de 10h à 19h au Palais des congrès Pour tous les passionnés de belles voitures, rdv du 8 au 10 novembre au palais des congrès pour le Salon de l'auto d'Ajaccio 2019.





Table ronde et projections "L’esprit d’Orient" du 5 au 9 novembre à l'Espace Diamant Du 5 au 9 novembre, la Chaire Esprit Méditerranéen Paul Valéry reçoit pour une semaine la Fondation Samir Kassir, journaliste assassiné à Beyrouth en 2005. Éditorialiste au sein de plusieurs organes de presse internationaux, Samir Kassir fut une personnalité charismatique du biculturalisme franco-libanais. La Fondation qui porte son nom poursuit l’engagement politique et culturel qui fut le sien en œuvrant pour la défense des libertés et de la diversité culturelle et artistique. Cette Fondation abrite le Centre SKeyes, organisme de veille pour la liberté de la presse et de la culture qui soutient de nombreux programmes de recherche pour former les journalistes et défendre leurs droits. Depuis 2006, le Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse, porté par la Fondation et l’Union européenne, récompense les journalistes les plus courageux du monde arabe.



Samedi 9 novembre à l’Espace Diamant, Ayman Mhanna, l’actuel directeur de cette Fondation, dialoguera avec Sandra Alfonsi avant la projection de deux films sur le Liban. Spécialiste des politiques publiques et des systèmes électoraux, Ayman Mhanna a enseigné les sciences politiques à l’Université Saint Joseph de Beyrouth et a dirigé en 2016 et 2017 le Global Forum for Media Development (GFMD), réseau international dont le siège est à Bruxelles et qui assure la coordination entre deux cents ONG mondiales spécialisées dans la défense de la liberté de la presse et le développement des médias.



16h. Guerre de l’information et liberté de la presse au Proche-Orient, entretien de Ayman Mhanna, Directeur de la Fondation Samir Kassir, avec la journaliste Sandra Alfonsi, suivie d’une table-ronde avec De Gaulle Eid et Bahij Hojeij, cinéastes franco-libanais.



17h-19h. Projection-débat autour du long-métrage documentaire (75mn) de De Gaulle Eid, Chou Sar ? (Qu’est-il arrivé ?), interdit au Liban. De Gaulle Eid, auteur, réalisateur et producteur franco-libanais, fut durant de nombreuses années l’assistant du cinéaste Youssef Chahine. Il a écrit et réalisé une dizaine de films dont les longs-métrages documentaires Maudit soit l’exil, Terra di i Turmenti et Chou Sar ? sorti en France en 2011. Chou sar ? a été primé dans plusieurs festivals internationaux (San Sebastian, Beirut International Film, MEDIMED Barcelone).



20h30 ou 21h. Projection du film Good morning (90mn) de Bahij Hojeij produit par De Gaulle Eid (CINED Production)



Bahij Hojeij, réalisateur et producteur Libano-Français, a suivi des études en philosophie, théâtre et cinéma à Beyrouth et Paris. Il est depuis 1990 professeur de cinéma à l'Institut des Beaux-Arts de Beyrouth et a réalisé plusieurs longs-métrages projetés dans de nombreux festivals internationaux.

La société de production CINED, créée par De Gaulle Eid en 2002 et installée en France, a produit une vingtaine de longs-métrages documentaires et de fiction pour le cinéma et la télévision, dont Good Morning, La Papesse Jeanne et Asmahan, sortis en salles à l'international et qui ont obtenu plusieurs récompenses internationales. Il produit actuellement 4 films dont les tournages se déroulent en France, en Palestine et en Arménie.

Entrée libre pour la conférence et les deux films.

21e festival du film italien d'Ajaccio du 9 au 17 novembre au Palais des Congrès



Retrouvez le programme sur le site du Festival du Film Italien d'Ajaccio Au programme une sélection du meilleur du cinéma italien de cette dernière année : 18 pépites, dont certaines inédites en France, glanées dans divers festivals et auprès de distributeurs, en France et en Italie. Tous les genres pour tous les goûts : comédies brillantes, enquêtes intrigantes, drames poignants…

Fête de la Science 2019 du 9 au 17 novembre

Raconter la science c’est rappeler que la science a une histoire et que celle-ci nous permet de nous projeter dans l’avenir. En effet, la science est porteuse d’espoir, de créativité, d’ingéniosité, d’imagination et d’innovation. Elle contribue à penser et à inventer le futur et participe à la transformation de notre quotidien et de notre société.



Atelier Le métier de Développeur Ajaccio, Immersion et découverte samedi 9 novembre de 9h à 17h à la petite Coworkerie Découvrez le Métier de Développeur

Logiciels, applications, sites web … nous les utilisons tous dans notre quotidien. Mais qui se cache derrière ces programmes ? Comment les conçoit-on ?

Venez découvrir le métier de développeur informatique

Un métier en pleine expansion.



Au programme : présentation des formations

des débouchés

et ateliers pratique



Infos et inscriptions

Ordinateur à disposition sur place

Inscriptions (gratuite) à veronique@emaho.fr



Match de Handball Féminin HAC / HBAGRS samedi 9 novembre à 18h30 au Gymnase Pascal Rossini Derby Ajaccien entre Le HAC et le HBAGRS comptant pour la 6e journée du championnat de France de N2F.

Rendez-vous le 9 novembre à 18h30 au Gymnase Pascal Rossini.

Match de Volley GFCA / Cannes samedi 9 novembre à 20h au Palatinu 6e journée de Ligue AM GFCA / Cannes le 9 novembre à 20h au Palatinu.

Concert de "Black Pumas" samedi 9 novembre à 21h Avec Eric Burton, chanteur à la voix unique, sensuelle, torride, des chœurs gospel, des musiciens grandioses, le groupe Black Pumas est bien la pépite soul de 2019 !

« Une révélation. Chœurs gospel, guitares rock mais pas trop, notes de cuivres, voix noire et fière de l’être, comme disait James Brown, qui évoque Sam Cooke, Al Green et Otis Redding.

Si le réalisateur Quentin Tarantino cherche une bande-son pour un nouveau film, elle est là.

Concert debout.

Un disque estival, à écouter en plein cagnard, à l’heure de midi, ou sur la plage, la nuit tombée, en regardant les étoiles… »

Les tarifs : Plein tarif : 17€, Carte Ajaccio Culture : 15€, Enfants (jusqu'à 10 ans) et scolaires : 5€

Tarif réduit (-de 20 ans, étudiant, demandeur d'emploi , intermittent du spectacle) : 11€.

Exposition "Ajaccio à travers le temps" du 24 octobre au 28 décembre au centre U Borgu et au Palais Fesch





Plus d'infos dans notre article dédié Suite au succès rencontré en mai 2017 par l’exposition « Les Salines à travers le temps » portée par le centre social des Salines et qui a démontré que ce travail correspondait à un réel désir des habitants de retrouver l’histoire de leur quartier, la ville d’Ajaccio a délégué au centre U Borgu la mission de travailler sur la même exposition qui cette fois-ci aura pour sujet le centre ancien ajaccien.

