On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ? Eccu qualchì idea di surtita

Vous cherchez des activités pour le weekend du 31 octobre 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Musique Pop concert de Barbara Carlotti jeudi 31 octobre à 20h30 à l'Aghja



Tarif A : Plein tarif 18€, Carte Ajaccio Culture 14€, Chômeurs, RSA, Etudiants, - de 25 ans 8€.



Achetez vos places pour "Barbara Carlotti" en cliquant ICI Elle collabore régulièrement avec des chorégraphes comme Julie Desprairies, des artistes de chansons, Philippe Katerine, Dominique A, Bertrand Burgalat, Bertrand Belin, Michel Delpech, des écrivains comme Mathieu Riboulet et Arnaud Cathrine, des vidéastes, des plasticiens ou encore des cinéastes. Après un album auto-produit en 2005, elle réalise 2 ateliers de création radiophonique sur France Culture et sort début avril 2012 l’amour, l’argent et le vent son quatrième album encensé par la critique, 1er Prix de l’académie Charles le Cros. En 2013, elle est nominée dans 2 catégories aux Victoires de la musique : révélation scène et révélation public. En 2018, avec Magnétique, son nouvel album, Barbara Carlotti nous attire dans son intimité …

Soirée du club Ajaccien d'astronomie vendredi 1er novembre à 21h30 au centre scientifique de Vignola Le Club Ajaccien d’Astronomie, Centre Scientifique de Vignola, route des Sanguinaires, ouvrira son observatoire au public le vendredi 1er nov. 2019 à partir de 21 h 30.



Au programme : Découverte du ciel, identification des plus belles étoiles et constellations et observation au télescope de nébuleuses et galaxies lointaines.





Match Ac Ajaccio / Rodez vendredi 1er novembre à 20 Stade François Coty

Plus d'informations sur le site de l'Ac Ajaccio

13e journée de ligue 2 Ac Ajaccio / Rodez le 1er novembre à 20h stade François Coty.

Match GFCA / As Lyon Ducheres vendredi 1er novembre à 20h stade Ange Casanova



Billetterie en ligne par ici Ce vendredi 1 novembre à 20h00, le Gazélec Ajaccio reçoit Lyon Duchère AS au stade Ange Casanova, pour le compte de la 12ème journée du Championnat National 1.

Rencontres de Handball samedi 2 novembre à 13h30 Championnat de France de Handball Nationale 1, 7ème journée avec en lever de rideau à 13 H 30 GFCA - La Cauz en championnat de France de Handball de Nationale 3 Masculine.

Les dimanches en musique le 3 novembre à 16h Au palais fesch Dimanche 3 novembre à 16 heures : Musique baroque italienne avec l’ensemble Salamandre : Catherine Zimmer-Lorenzi (clavecin), Philippe Rigaux (viole de gambe), Yves Grollemund (flûte à bec), Sur les œuvres de : Frescobaldi & Castello Mancini & Vivaldi Platti & Veracini dans la grande galerie du Palais Fesch.

Conditions d’accès : billet d’entrée du musée, gratuit pour les enfants.





Tour de Corse du mois sans tabac Dans le cadre du déploiement du dispositif sur le territoire, l’ANPAA Corse organise le Tour de Corse du mois sans tabac 2019.

Un départ le 1/11, un retour de 28/11 et différents lieux où vous pourrez rencontrer des professionnels de santé. N’hésitez pas à vous y rendre. De la convivialité, des goodies et surtout de nombreux conseils dans le cadre du sevrage tabagique !

1er novembre de 10h à 12h à la Parata "Balade aux îles sanguinaires" Café de bienvenue offert.



Plus d'infos dans l'article dédié 1er novembre de 10h à 12h à la Parata "Balade aux îles sanguinaires" Café de bienvenue offert.

Exposition « James Corsica Boswell, l’ami écossais » du 20 octobre au 5 novembre bibliothèque Fesch Cette exposition d'ouvrages retracera la vie et l'œuvre de James Boswell, en mettant l'accent sur son premier ouvrage écrit après sa venue en Corse et sa rencontre avec Pascal Paoli. Le commissaire,Bernard Biancarelli directeur éditorial Albiana, s'est attaché à montrer par son choix d'ouvrages le regard bienveillant et curieux de cet écossais sur les corses. Les panneaux illustrant l'exposition sont trilingues (français, italien, anglais) pour permettre à ce projet de rayonner au-delà des frontières. En effet, en novembre une partie de l'exposition( les livres de la bibliothèque resteront sur place) partira à Pise. Enfin cette exposition est le fruit de deux collections celle de la bibliothèque et celle du commissaire.



Laird écossais, avocat, écrivain, journaliste, reporteur, diffuseur de vraies-fausses nouvelles, aventurier, Don Juan, activiste sans frontières, humaniste égocentrique, hypocondriaque à la personnalité excentrique, James Boswell fut tout cela et bien plus à la fois.



Il fut aussi le premier « touriste » en Corse au tout début des temps les plus difficiles de la Révolution corse (1765). Admirateur de Pasquale Paoli, le Général de la Nation, il fut aussi son indéfectible ami lors de son premier exil londonien. Défenseur de la cause corse, il conçut l’ouvrage à succès qui la fit connaître dans le monde entier : An Account of Corsica(1768), traduit en quatre langues dès la première année.

« James Corsica Boswell, l’ami écossais », une exposition à découvrir à la bibliothèque patrimoniale Fesch d’Ajaccio du 21 octobre au 5 novembre 2019. Entrée libre aux horaires d'ouverture.

Exposition "Ajaccio à travers le temps" du 24 octobre au 25 novembre au centre U Borgu et au Palais Fesch Suite au succès rencontré en mai 2017 par l’exposition « Les Salines à travers le temps » portée par le centre social des Salines et qui a démontré que ce travail correspondait à un réel désir des habitants de retrouver l’histoire de leur quartier, la ville d’Ajaccio a délégué au centre U Borgu la mission de travailler sur la même exposition qui cette fois-ci aura pour sujet le centre ancien ajaccien.

Plus d'infos dans notre article dédié

Accueil Envoyer à un ami Imprimer