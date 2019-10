On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ? Eccu qualchì idea di surtita

Vous cherchez des activités pour le weekend du 25 octobre 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Exposition "Ajaccio à travers le temps" du 24 octobre au 25 novembre au centre U Borgu et au Palais Fesch



Plus d'infos dans notre article dédié

Suite au succès rencontré en mai 2017 par l’exposition « Les Salines à travers le temps » portée par le centre social des Salines et qui a démontré que ce travail correspondait à un réel désir des habitants de retrouver l’histoire de leur quartier, la ville d’Ajaccio a délégué au centre U Borgu la mission de travailler sur la même exposition qui cette fois-ci aura pour sujet le centre ancien ajaccien.

Spectacle "De Nabulio à Napoléon" vendredi 25 octobre à 20h30 à l'Espace Diamant Il s’agit d’un spectacle de sons et lumières relatant la vie de Napoléon enfant jusqu’à Napoléon Empereur des Français.

Des acteurs interviennent au fil des époques tels que Pascal Paoli, les généraux de son armée, tout ceci relevé et agrémenté par des musiques appropriées aux époques, la présence des grognards, des jeux de lumière, et de très beaux décors.



Tarifs : 10 euros par personne.

Vente sur place le soir du spectacle ou à la boutique Ambre (16 cours Napoléon)

Exposition « James Corsica Boswell, l’ami écossais » du 21 octobre au 5 novembre Cette exposition d'ouvrages retracera la vie et l'œuvre de James Boswell, en mettant l'accent sur son premier ouvrage écrit après sa venue en Corse et sa rencontre avec Pascal Paoli. Le commissaire,Bernard Biancarelli directeur éditorial Albiana, s'est attaché à montrer par son choix d'ouvrages le regard bienveillant et curieux de cet écossais sur les corses. Les panneaux illustrant l'exposition sont trilingues (français, italien, anglais) pour permettre à ce projet de rayonner au-delà des frontières. En effet, en novembre une partie de l'exposition( les livres de la bibliothèque resteront sur place) partira à Pise. Enfin cette exposition est le fruit de deux collections celle de la bibliothèque et celle du commissaire.



Laird écossais, avocat, écrivain, journaliste, reporteur, diffuseur de vraies-fausses nouvelles, aventurier, Don Juan, activiste sans frontières, humaniste égocentrique, hypocondriaque à la personnalité excentrique, James Boswell fut tout cela et bien plus à la fois.



Il fut aussi le premier « touriste » en Corse au tout début des temps les plus difficiles de la Révolution corse (1765). Admirateur de Pasquale Paoli, le Général de la Nation, il fut aussi son indéfectible ami lors de son premier exil londonien. Défenseur de la cause corse, il conçut l’ouvrage à succès qui la fit connaître dans le monde entier : An Account of Corsica(1768), traduit en quatre langues dès la première année.

« James Corsica Boswell, l’ami écossais », une exposition à découvrir à la bibliothèque patrimoniale Fesch d’Ajaccio du 21 octobre au 5 novembre 2019. Entrée libre aux horaires d'ouverture.

Fête de la Solidarité le samedi 26 octobre à l’Espace Diamant La troisième édition de la Fête de la Solidarité se tiendra à l’Espace Diamant d’Ajaccio, le Samedi 26 octobre, de 9h30 à 17h30.



Le matin, une table ronde sera consacrée aux actions concrètes à conduire pour lutter contre la précarité et la pauvreté et sera animée par Mr Patrick VINCIGUERRA journaliste à RCFM



L'après-midi, l’exposé d’un Grand Témoin Jean-Pierre Rosenczveig (ancien Président du Tribunal pour enfants de Bobigny, expert de l'UNICEF, auteur de nombreux ouvrages sur les droits de l'enfant) permettra d’ouvrir un débat sur la situation des enfants défavorisés, dont les droits sont loin d’être toujours respectés.



Au programme :



Rencontres avec les associations humanitaires



Table-ronde :

« Quelles mesures concrètes pour améliorer le sort des plus pauvres ? »



Evénement :



« Les 30 ans de la déclaration universelle des droits de l'enfant »



Concert



Restauration sur place au profit de la Coordination inter-associative de Lutte contre l'Exclusion (CLE)

Stage de danse contemporaine samedi 26 octobre à 13h à l'eglise Anglicane Stage de danse contemporaine avec la présence de Daisy Fel, invitée par la compagnie Créacorsica.

En compagnie de la danseuse Laetitia Naud de 13h à 17h.



Inscriptions sur le site suivant : creacorsica@wanadoo.fr

Match de volley GFCA / Nice samedi 26 octobre à 20h au Palatinu 4ème journée de ligue AM GFCA /Nice samedi 26 octobre à 20h au Palatinu.





