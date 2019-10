On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ? Eccu qualchì idea di surtita

Vous cherchez des activités pour le weekend du 18 octobre 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Festival Lume 17, 18 et 19 octobre

17/18/19 OCTOBRE, AJACCIO MISE EN LUMIÈRE

Trois soirées proposeront une promenade nocturne dans le centre-ville, sur les pas de Napoléon, ponctuée d’interventions lumineuses et musicales sur trois sites principaux et d'un spectacle Mapping vidéo sur la façade de la chapelle Impériale. Deux lectures publiques, le jeudi 17 et le vendredi 18,organisées par la ville d’Ajaccio, auront lieu à la bibliothèque patrimoniale, Napoléon et ses parents de Dorothy Carrington, Napoléon raconté par lui-même d’André Malraux et une conférence de Jean Mendelson autour de son livre, Sainte Hélène 2015, le samedi 19 dans la Grande Galerie du palais Fesch Musée des Beaux Arts. Une soirée de mapping en Live avec un sound design clôturera la première édition de ce nouveau rendez-vous d’automne.



13èmes “Journées De La Marie-Do”, Les 18,19 & 20 Octobre Au Palais Des Congrès

Au programme, 3 jours & 2 soirées d'animations avec en point d'orgue un grand concert le 18 octobre à 21h00 !



Les RDV Napoléoniens : Service de Santé de la Grande Armée vendredi 18 octobre de 14h à 18h espace jean schiavo Dans le cadre de l’année Napoléon 2019, l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio présente : Les RDV Napoléoniens !



Les vendredis, dans l’Espace Jean Schiavo, les associations ajacciennes vous font découvrir un pan de l’histoire impériale à travers un spectacle d’une heure.

Revivez l’ambiance des bals impériaux du Premier et du Second Empire, apprenez l’histoire des deux Empereurs avec nos conférenciers ou nos comédiens, et découvrez la musique de l’époque !



Le Service de Santé de la Grande Armée



Créée en juillet 1998 par le regretté Philippe De MICHELIS et Gaston LEROUX-LENCI, l’association Ajaccienne de reconstitution historique dénommée : « Le Service de Santé de la Grande Armée » a pour objectif de maintenir vivace le Devoir sacré de mémoire envers les Anciens du service de santé des armées en reconstituant la première unité qui est intervenue sur un champ de bataille, c’est à dire les 5 et 6 juillet 1809 à Wagram sous le 1er Empire.



Au niveau de la reconstitution historique, le Service de Santé n’était pas représenté et n’occupait pas la place qu’il méritait : désormais, l’injustice est réparée ! Il faut savoir, que sous le 1er Empire, le service de santé a trop souvent été négligé par l’autorité. Cependant au cours des campagnes, de plus en plus meurtrières, de grands hommes parmi, lesquels figurent LARREY, DES-GENETTES, PARMENTIER, PERCY et de nombreux autres anonymes tout aussi admirables tant par leur qualité professionnelle qu’humaine forcèrent le respect des combattants par leur dévouement dans le secours aux blessés. D’ailleurs, le meilleur hommage ne pouvait être rendu que par Napoléon 1er lui-même. Au soir de la bataille d’Eylau, il commença à considérer le personnel de santé comme des soldats et non plus comme des charlatans ce qui venant de sa part s’assimile à un honneur. N’oublions pas qu’il accorda la Légion d’Honneur à une cinquantaine d’officiers de santé.



Le 13 mai 2007, la Direction centrale du Service de santé des armées a décidé de confier à l’association la Tradition du service. Ce qui fait que nous sommes devenus officiellement l’association de tradition du Service de santé des armées françaises.



Le programme :



Vendredi 18 octobre de 14h à 18h : "Exposition commentée : "Le Service de santé sous la Révolution et le 1er Empire"



Animation offerte par l'l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio

Match Ac Ajaccio / AS Nancy-Lorraine vendredi 18 octobre à 20h stade françois coty



Billetterie en ligne Match comptant pour la 11 journée de Ligue 2 Ac Ajaccio / As Nancy-Lorraine vendredi 18 octobre à 20h stade François Coty.

Soirée du Club Ajaccien Des Amateurs D'Astronomie vendredi 18 octobre à 21h30 centre scientifique de Vignola

Tarif : 3 € / personne

Plus d'infos sur le site du club Au programme : Découverte du ciel et observation au télescope de la planète Saturne.

Conférence de Jean Mendelson "Sainte-Hélène 2015" samedi 19 octobre à 19h Palais Fesch musée des Beaux-arts



Plus d'infos par ici Conférence de Jean Mendelson ancien directeur des archives diplomatiques, ancien Ambassadeur de France à Cuba samedi 19 octobre à 19h00 au Palais Fesch.

Spectacle "Laïka" samedi 19 octobre à 20h30 à l'Aghjà

Après le magnifique Discours à la Nation qui a parcouru le monde, Ascanio Celestini et David Murgia nous reviennent avec Laïka. Écrit par le premier et interprété par le deuxième accompagné cette fois d’un accordéoniste, Laïka nous raconte l’histoire d’un pauvre Christ revenu sur terre non plus pour la libérer de ses péchés mais pour l’ausculter et qui se retrouve bien seul au milieu des fatras du monde.



Texte et mise en scène : Ascanio Celestini

Avec : David Murgia et Maurice Blanchy (accordéon)

Voix-off : Yolande Moreau



Ici pour plus d'infos



Zize dans la "famille mamma mia" dimanche 20 octobre à 17h au Palais des congrès

Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec de grands moments « Pagnolesques », des dialogues bien trempés, une Zize en grande forme et sur son 31.



Catégorie A : 25,00 €



Catégorie B : 20,00 €



Catégorie C : 18,00 €



Catégorie Privilège : 30,00 €



Exposition "Prélude Kakwa" du 15 au 22 octobre à l'Espace Diamant Kakwa, artiste insulaire de 32 ans expose pour la première fois depuis son retour en Corse après 10 années passées dans la capitale. Ses créations figuratives, oscillent entre l'art naïf et le surréalisme tout en maniant les couleurs explosives et la précision du point.

Cette exposition nommée "Prélude" se veut être à la fois un condensé de tous les types de réalisations créées jusqu'à aujourd'hui par l'artiste mais aussi, être une porte ouverte vers ses projets futurs.

Pour l'artiste cette exposition se veut brute de décoffrage, nul la peine de chercher des corrélations fictives intellectualisant l'art, ici, Kakwa veut laisser place à une émotion personnelle primaire. Se sera donc à vous de vivre votre propre expérience. En espérant qu'elle vous plaise... ou pas !

Plus d'infos sur le site de l'Espace Diamant

13ème Festival du film documentaire du 16 au 20 octobre



Tarif des séances : normal 6€, réduit 5€ pour les - 25 ans, RSA, chômeurs, adhérents CorsicaDoc, Ajaccio Culture.

Pass 5 séances 20€, Pass 8 séances 30€, Pass festival 50€.



1ère édition de la semaine régionale du handicap en Corse du 14 au 20 octobre 1ère édition de la semaine régionale du handicap en Corse, avec l'association Tous pour chacun : de nombreuses activités vous sont proposées tout au long de la semaine !

Afin de sensibiliser les plus jeunes au handicap, diverses opérations auront également lieu dans les collèges et lycées, ainsi qu'à l'Università di Corsica Pasquale Paoli.





Programme.pdf (2.88 Mo)



Match Handball HAC / MAZAN dimanche 20 octobre à 16h complexe Pascal Rossini 4ème journée des championnat, avec la réception de Mazan !

Venez nombreux encourager les filles du HAC !

