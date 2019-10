On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ? Eccu qualchì idea di surtita

Vous cherchez des activités pour le weekend du 11 octobre 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Tour de Corse historique du 7 au 12 octobre 2019 Le Tour de Corse Historique est solidement enraciné sur l’île de Beauté. Créé en 2001 par José Andreani, 21 voitures prenaient alors le départ pour une épreuve de régularité, depuis il n’a cessé d’évoluer jusqu’à atteindre les 200 participants. Le rallye est aujourd’hui reconnu comme l’une des plus belles épreuves historiques mondiales et caractérisée par des valeurs de passion, convivialité et sportivité.

Festival Passion Cinéma du 5 au 11 octobre Palais des Congrès

Du 5 au 11 octobre, les cinéphiles découvriront 37 longs & courts métrages et des documentaires, dont 17 avant-premières !



- Les enfants, avec les séances scolaires (avec la diffusion des « Hirondelles de Kaboul », très attendu avec un passage remarqué sur la Croisette en mai dernier et de 3 avant-premières) ainsi que le traditionnel ciné-goûter qui associera une nouvelle fois cinéma (2 avant-premières parmi lesquels « La fameuse invasion des ours en Sicile », présenté à la section cannoise Un Certain regard) et théâtre (un spectacle de la compagnie Le Thé à trois de Paul Grenier, « Poulie… Poulettes »). Mais également les amateurs d’altitude, d’extrême et de frissons avec l’incontournable soirée montagne (5 films, un buffet et de la musique) en présence de deux népalaises Summiter Everest et de la réalisatrice Anne Benoît-Janin réalisatrice du film « Les belles envolées ».



- Les amateurs de cinéma de qualité ne seront pas en reste. La programmation invite aux voyages, mais surtout à la réflexion. Ainsi le cinéaste palestinien Elia Suleiman (« It Mus be heaven »), les chinois Diao Yinan (« Le lac aux oies sauvages ») et Wang Xiaoshuai (« So Long my son »), le français Robert Guediguian (« Gloria Mundi », fraîchement récompensé à la Mostra de Venise d’un prix d’interprétation pour Ariane Ascaride), la marocaine Maryam Touzani (« Adam »), la documentariste italienne Giulia Bertolluzi (« Strange Fish ») ou syrienne Waad al-Kateab (« For Sama ») évoquent toutes et tous, de manière fort différente et dans des œuvres fortes et poignantes, l’état de notre monde.



- 4 films de la section cannoise la Quinzaine des réalisateurs seront également à l’affiche, comme c’est le cas depuis plusieurs éditions maintenant : « Oleg », « Give me liberty », « Alice et le maire » du réalisateur Nicolas Pariser le nouveau long métrage envoutant de Bertrand Bonello, « Zombi Child ». Le film de la comédienne Hafsia Herzi (« Tu mérites un amour ») ou encore « Port Authority » compléteront la liste des films du Festival de Cannes diffusés dans l’auditorium.



- Le Japon ne sera pas oublié, avec « L’homme qui venait de la mer », « Dans un jardin qu’on dirait éternel », ou encore l’animation « Liz et l’oiseau bleu » (en ouverture le samedi 5 au matin).

- Enfin, les courts métrages, « Sur la terre nue », « A Storia di Ceccè », « Summer blue », « Aiô Zitelli ») et les longs métrages documentaires Corse, « de cases en bulles » et « Island Road ») projetés le dimanche après-midi attesteront de la vitalité de la création insulaire et du talent de nos jeunes réalisateurs.



Un rendez-vous attendu en somme, avec en prime, la possibilité pour le public de venir discuter avec les nombreux invités présents durant la semaine au Palais des Congrès d’Ajaccio.



Corsica Paddle Trophy 2019 du 11 au 15 octobre Que vous connaissiez les côtes Corses ou que vous souhaitiez les découvrir, le Corsica Paddle Trophy est fait pour vous. En effet, au delà de l’aventure en Paddle, nous avons choisit des paysages incroyables pour que le plaisir de l’effort soit aussi celui des yeux. Comme aiment à le rappeler les corses, “il n’y a pas besoin de voyager très loin pour côtoyer le paradis”. Alors profitez de la douceur d’octobre pour 4 jours de Paradis !





Départ rendez-vous Toulon le vendredi 11 octobre (traversée de nuit)



SAMEDI 12 octobre

Midi : Tour d’honneur de tous les participants dans le port d’Ajaccio

Départ de la compétition 13h :

Amateurs : Ajaccio – Pointe d’Aspretto – Tour de Capitello – Porticcio : 7km

Champions : Ajaccio – Tour de la Parata – Grande Sanguinaire : 14km



17h – 19h : Baie d’Ajaccio course de Giant Sup.

Equipes de 6. Distance 600 mètres entre bouées de parcours.

Départs 2 par 2 pour effectuer les meilleurs temps possibles.



DIMANCHE 13 octobre

10h : Départ de Porticcio

Amateurs : arrivée plage de Portigliolo : 10 km

Champions : arrivée Anse de Cacao : 16 km



15h : Baie de Porticcio course de Giant Sup.

Relais par équipes de 6 avec passages à terre, planche sous le bras.

18h : Démonstrations face à la plage de Porticcio



LUNDI 14 octobre

10h : Départ Anse de Cacao.

Amateurs : Arrivée plage de Cupabia : 12km

Champions : Anse de Cacao – Plage de Cupabia – Porto-Pollo : 17km



16h : Baie de Porticcio quart de finales + demi-finales + finales de Giant SUP



MARDI 15 OCTOBRE

Départ de Porto-Pollo

Amateurs : Porto-Pollo – Propriano : 10km

Champions : Porto-Pollo – Pointe de Campomoro – Pointe de Cardicciani – Propriano : 18km

Retour Toulon le mardi 15 octobre (traversée nuit à bord)



Challenge “Corsica sea clean up ”

Vous participerez au challenge “Corsica sea clean up”. Ainsi, chaque jour vous pourrez récupérer les déchets plastiques en paddle ; celui ou celle qui aura récolté le maximum de déchets sera récompensé(e).



Le Corsica Paddle Trophy s’engage avec son partenaire SEAQUAL pour le nettoyage des fonds marins. SEAQUAL récolte et transforme les déchets plastiques en fibre.



25e Salon et congrès national de généalogie du 11 au 13 octobre au Palais des Congrès 2019 sera l’année où l’on fêtera le 250ème anniversaire de la naissance à Ajaccio de Napoléon Bonaparte mais également celle du XXVème Congrès National de Généalogie.



Aucun congrès national de Généalogie ne s’étant encore tenu en Corse, Corsica Genealugia a souhaité profiter de cette année symbolique où l’on commémorera l’anniversaire de la naissance de l’Empereur pour faire découvrir la région en organisant le XXVème Congrès National de Généalogie à Ajaccio.



L’événement s’y déroulera du 11 au 14 octobre 2019 à Ajaccio au Palais des Congrès. Pendant toute la journée du 11 octobre 2017, des excursions permettront de découvrir la ville impériale et la région.



Plus d'infos : https://www.facebook.com/Corsicagenealugia/

Concert caritatif vendredi 11 octobre à 20h30 à l'Espace Diamant Concert organisé par St Lazare Hospitaliers de Corse au profit de la construction de la future église de Porticcio et de la radio RCF di Corsica.



St Lazare Hospitaliers de Corse vous propose une soirée exceptionnelle à l'Espace Diamant : un concert regroupant plusieurs artistes Corses tels que Jean MATTEI et son Groupe ALTE VOCE, Jean Jacques GRISTI, Battista ACQUAVIVA, Paul MANCINI, Antoine PARODIN et quelques surprises.



Cette soirée sera l'occasion pour vous de profiter d'un très beau programme musical et de découvrir ou suivre un éventail de musiciens corses reconnus pour leur talent mais également de marquer votre intérêt par votre présence et votre soutien au projet de construction d’une nouvelle église à Porticcio porté par notre Chapelain le Père Christophe BOCCHECIAMPE ainsi qu’à la sauvegarde de la Radio RCF di Corsica.



Billetterie : https://www.corsebillet.co/Concert-caritatif_a1109.html

Journée Super Héros samedi 12 octobre à partir de 10h au centre social Saint Jean Voici en détail le déroulé de cette journée :



10h00 : début des différents ateliers

15h30 : concours cosplay et délibérations concours masques et dessins.

18h00 : fin des ateliers



Les différents ateliers et leur mode de fonctionnement :



Les ateliers fonctionneront toute la journée de 10h00 à 18h00



Atelier exposition de collectionneurs



En libre accès

Différentes personnes exposeront leurs collections de figurines et produits dérivés sur le thème de la journée. Présence possible du plus gros collectionneur de Corse de figurines.



Atelier dessins / coloriage enfants /création de masques supers héros



En libre accès / 18 personnes

Les visiteurs auront à disposition feuilles, crayons et feutres pour réaliser une œuvre.

Pour les plus petits, des coloriages seront mis à disposition aussi.

Ils pourront se servir du gabarit de masques pour le colorier et l’habiller.

Les dessins, coloriages ou masques feront l’objet d’un concours et présentés à un jury composé de personnel du centre social, d’un représentant du conseil municipale des jeunes et d’un adhérent du centre.

Nous organiserons les concours en 2 catégories enfants de moins de 13 ans et adolescents/adultes de plus de 14 ans.



Atelier photos avec décor



En libre accès.

Grace à notre partenaire le Fnac d’Ajaccio et le cinéma Ellipse les participants pourront se prendre en photo avec comme décor de fond les super héros Marvel.



Atelier dessin : « appréhender le dessin comics »



Par groupe de 10

4 inscrits à l’avance

6 inscriptions en direct

Cadence des ateliers : toutes les 30 minutes

Il sera remis à chaque participant un droit d’accès à la salle avec horaires de passage



Atelier jeux de société/jeux de cartes avec l’association « i condottieri »



Limité à 12 personnes

De 14h00 à 17h00

Jeux de plateau jeux de société et jeux de carte sur le thème de la journée



Espace lecture



Accès libre

Mise à disposition de livres et comics sur le thème des supers héros à lire ou à feuilleter tout simplement.

Emplacement de lecture : amphithéâtre.



Atelier robotique avec le Fab Lab



Limité à 4 personnes /30min

Création habillage de robots, puis combat ou défis.



Atelier cinéma (documentaires/making off)



Accès libre

Places limitées à 30 personnes dans la salle.

Durée de la séance : 40 minutes



Atelier jeux vidéo avec Nustrale Gaming



Par groupe de 6

Durée de la séance : 15 minutes

Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir les jeux sur les super héros, se confronter dans les mondes virtuels et incarner leurs héros préférés sur les consoles de dernière génération .



Atelier studio photos sur fond vert



Accès libre

Les visiteurs cosplayés ou pas, pourront se prendre en photo dans de multiples décors et avec leurs super héros ou vilains préférés.



Atelier structures gonflables avec isula event



Accès libre

Les visiteurs pourront se défier toute la journée sur 2 structures gonflables.

La 1er mettra à rude épreuve leur précision en lancé de projectiles diverses.

La 2e mettra en duel 2 personnes et mettra en avant leur rapidité et maîtrise de l’espace environnant.

Les structures sont accessibles pour tous.



Atelier cosplay



Inscription au préalable et sur place

Tout au long de la journée, les visiteurs seront invités à se "cosplayer", autrement dit à se déguider, dans leurs personnages préférés, pour déambuler et prendre des photos avec un fond de décor offert par les partenaires le cinéma Ellipse et la Fnac Ajaccio.

Ces personnes seront invités à participer aux concours du meilleur cosplay enfant ou adulte.

Le jury sera composé de personnel du centre social, d’un représentant du conseil municipal des jeunes et d’une adhérente du centre.





Journée de lutte contre l'homophobie samedi 12 octobre à 14h30 à l'espace diamant Dès 14H30 : accueil et présentation des associations.



16H00 : table ronde et échange avec le public autour de la question : « homosexualité, bisexualité, transidentité : quelle place en Corse ? »



19H00 : projection du film L’Étincelle : une histoire des luttes LGBT+ (2019, 1H39) de Benoit Masocco.

L’entrée se fera à partir de 10 € sous forme d’adhésion à l’association l’Arcu lgbti+ Corsica

L’association l’Arcu lgbti+ Corsica a pour but de représenter, soutenir et défendre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes (LGBTI+) en Corse, également pour objectif la sensibilisation du public autour des problématiques de violences et discriminations lgbtiphobes, enfin l'information, la promotion de manifestations et d'événements dédiés à la communauté et la culture lgbti+.





Conférence Liza Terrazzoni "Les autres en Corse" samedi 12 octobre à 18h Médiathèque des Jardins de l'Empereur Liza Terrazzoni Casale, sociologue à l'EHESS, donnera une conférence à Ajaccio le 12 octobre à 18h à la Médiathèque des Jardins de l'Empereur, autour de son ouvrage "Les autres en Corse".

La conférence sera suivie d'une dédicace.

Médiathèque Jardins de l'Empereur Avenue de la grande Armée 20000 Ajaccio

Ateliers dessin Modèles vivants samedi 12 octobre à 18h au Locu Teatrale Ateliers de dessin modèles vivants de 18h 20h

Les ateliers modèles vivants sont organisés une fois par mois et ils sont ouverts à tous, permettant aux dessinateurs d'utiliser la technique de leur choix. Ce sont des ateliers libres. Tarif : 15€ (adhérents 10€)

Locu Teatrale

8 Rue Hyacinthe Campiglia, 20000 Ajaccio

04 95 10 72 03

L'Eternu, chants et polyphonies Corses samedi 12 octobre à 18h30 Eglise Saint Erasme L’Eternu vous invite à voyager, le temps d’une soirée, au cœur de l’histoire, des traditions et des valeurs de l’île de Beauté, et à partager tout ce qui fait le caractère si unique de la Corse.

Ses chanteurs vous en feront découvrir les multiples facettes au gré d’un répertoire empruntant aussi bien aux chants polyphoniques sacrés ou profanes, qu’aux chants traditionnels et populaires corses ou aux compositions des groupes insulaires les plus emblématiques.



Magie et émotions garanties !



Durée du concert 1h15



Billetterie à l'Office de Tourisme du pays d'Ajaccio et sur place le jour du concert.

Tarif :

17 euros

Gratuit pour les moins de 12 ans



Billetterie à l'Office de Tourisme du pays d'Ajaccio et sur place le jour du concert

Concert Che Sudaka Samedi 12 octobre à 21h à l'aghja Après un été interminable, l’Aghja rouvre enfin ses portes, et avec un groupe… explosif ! Créé en 2002 à Barcelone, Che Sudaka et est à ce jour l’une des références internationales du métissage. Les frères argentins, Leo et Kacha, accompagnés de leurs deux camarades colombiens, Cheko et Jota, fusionnent cumbia, ska et punk et cela donne une fête phénoménale ! Leurs paroles significatives et revendicatrices démolissent n’importe quelle frontière, qu’elle soit culturelle, idéologique ou géographique. Che Sudaka est devenu l’emblème d’une manière d’être et d’un mouvement culturel soucieux de veiller aux liens d’une famille planétaire.



Les quatre musiciens latino-américains, qui ont vécu personnellement la dure vie d’immigré sans papier, ont été invités dans des festivals de musique dans plus de quarante pays et ont joué plus de 1500 concerts à travers le monde. Leur musique se nourrit des cultures populaires sud-américaines et de groupes légendaires comme The Clash, Mano Negra ou les Falusosos Cadillacs. L’avalanche d’énergie positive est leur marque de fabrique, une imparable compresseuse qui amène le public à danser mais aussi à réfléchir : il s’agit de faire la fête, de rêver et de vivre de manière solidaire tous ensemble. De la Colombie jusqu’à l’Europe de l’Est, du Mexique au Japon, Che Sudaka vous invite à sa fiesta popular, alors que les fidèles chauffent les moteurs pour que l’on puisse tous ensemble regarder à nouveau le monde à l’envers !





Concert debout.



Plus d'infos : http://www.aghja.com/

Marche d'Octobre Rose « Face au cancer du sein, la meilleure arme : le dépistage ! » dimanche 13 octobre à 10h place du diamant La Ligue contre le Cancer se mobilise tout le mois d’Octobre pour rappeler que la Prévention et le Dépistage Organisé du cancer du sein sont les moyens les plus efficaces pour faire reculer la maladie.



Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. 9 cancers du sein sur 10 peuvent être guéris par un dépistage précoce sachant que les femmes les plus exposées ont entre 50 et 74 ans et que la deuxième lecture peut optimiser le diagnostic.

Pour la période de 2007-2016, les nouveaux cas de cancer du sein sont estimés à 266 par an en Corse. Le nombre annuel de décès est estimé à 59 sur la période 2017-2014.



A Ajaccio, « Marchons Tous avec les Femmes » le DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019.

Départ 10 h 00 Kiosque du Diamant et arrivée Quai Napoléon.

Zumba de récupération avec Sylvie MEHDI.

Déjeuner préparé par I PESCADORI IN FESTA au profit du Comité de la Corse du Sud.

Match de coupe de France AFA / GFCA dimanche 13 octobre à 15h stade Municipal d’Afa Pour son entrée en lice en Coupe de France, le GFCA se déplacera à AFA, le dimanche 13 octobre à 15h00, stade Municipal d’AFA. Infos / Billetterie :

Les places sont en vente le jour du match, à la billetterie du Stade Municipal AFA (dimanche 13 octobre).

Tarif Unique 5€

La billetterie ouvrira ses portes à partir de 14h00.

