On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ? Eccu qualchì idea di surtita

Vous cherchez des activités pour le weekend du 4 octobre 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Les RDV Napoléoniens : Danses Impériales vendredi 4 octobre à 18h Espace Jean Schiavo Dans le cadre de l’année Napoléon 2019, l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio présente : Les RDV Napoléoniens !

Les vendredis, dans l’Espace Jean Schiavo, les associations ajacciennes vous font découvrir un pan de l’histoire impériale à travers un spectacle d’une heure.

Revivez l’ambiance des bals impériaux du Premier et du Second Empire, apprenez l’histoire des deux Empereurs avec nos conférenciers ou nos comédiens, et découvrez la musique de l’époque !



Danses Impériales



Créée en février 2002, l’association les « Danses impériales Ajaccio » est constituée de bénévoles amateurs d’histoire et a pour vocation de faire découvrir au public une facette méconnue de la vie sous Napoléon Ier : la vie à la cour. En effet, en France comme en Europe, de nombreuses associations s’évertuent à reconstituer les célèbres batailles Napoléoniennes qui déplacent, chaque année, un public toujours plus nombreux et intéressé. Cependant, la vie de cour par rapport à la vie militaire reste peu connue. Pour cette raison, notre association a pour but de reconstituer le faste de la Cour Impériale en présentant des bals donnés en l’honneur de l’Empereur Napoléon Ier.

Concert de Jean Charles Papi vendredi 4 octobre 20h30 à l'Espace Diamant

C’est avec un grand plaisir qu’il foulera à nouveau les planches de l’espace Diamant le vendredi 4 octobre 2019 à partir de 20h30.

Ce concert sera l’occasion de présenter aux spectateurs un voyage musical onirique et festif, un concert en communion avec le public, une occasion pour chacun et chacune de renouer avec ce qui fait l’essentiel du langage musical et poétique: la joie, le partage et l’émotion.

Et quelques surprises au programme...



Billetterie par ici Jean-Charles Papi, vous propose son nouveau spectacle intitulé « Principeddu ».C’est avec un grand plaisir qu’il foulera à nouveau les planches de l’espace Diamant le vendredi 4 octobre 2019 à partir de 20h30.Ce concert sera l’occasion de présenter aux spectateurs un voyage musical onirique et festif, un concert en communion avec le public, une occasion pour chacun et chacune de renouer avec ce qui fait l’essentiel du langage musical et poétique: la joie, le partage et l’émotion.Et quelques surprises au programme...

Match GFCA / SO Cholet vendredi 4 octobre à 20h stade Ange Casanova



Billetterie en ligne par ici Ce vendredi 4 octobre à 20h00, le Gazélec Ajaccio reçoit le SO Cholet au stade Ange Casanova, pour le compte de la 10ème journée du Championnat National 1.

Festival Passion Cinéma du 5 au 11 octobre Palais des Congrès

Du 5 au 11 octobre, les cinéphiles découvriront 37 longs & courts métrages et des documentaires, dont 17 avant-premières !



- Les enfants, avec les séances scolaires (avec la diffusion des « Hirondelles de Kaboul », très attendu avec un passage remarqué sur la Croisette en mai dernier et de 3 avant-premières) ainsi que le traditionnel ciné-goûter qui associera une nouvelle fois cinéma (2 avant-premières parmi lesquels « La fameuse invasion des ours en Sicile », présenté à la section cannoise Un Certain regard) et théâtre (un spectacle de la compagnie Le Thé à trois de Paul Grenier, « Poulie… Poulettes »). Mais également les amateurs d’altitude, d’extrême et de frissons avec l’incontournable soirée montagne (5 films, un buffet et de la musique) en présence de deux népalaises Summiter Everest et de la réalisatrice Anne Benoît-Janin réalisatrice du film « Les belles envolées ».



- Les amateurs de cinéma de qualité ne seront pas en reste. La programmation invite aux voyages, mais surtout à la réflexion. Ainsi le cinéaste palestinien Elia Suleiman (« It Mus be heaven »), les chinois Diao Yinan (« Le lac aux oies sauvages ») et Wang Xiaoshuai (« So Long my son »), le français Robert Guediguian (« Gloria Mundi », fraîchement récompensé à la Mostra de Venise d’un prix d’interprétation pour Ariane Ascaride), la marocaine Maryam Touzani (« Adam »), la documentariste italienne Giulia Bertolluzi (« Strange Fish ») ou syrienne Waad al-Kateab (« For Sama ») évoquent toutes et tous, de manière fort différente et dans des œuvres fortes et poignantes, l’état de notre monde.



- 4 films de la section cannoise la Quinzaine des réalisateurs seront également à l’affiche, comme c’est le cas depuis plusieurs éditions maintenant : « Oleg », « Give me liberty », « Alice et le maire » du réalisateur Nicolas Pariser le nouveau long métrage envoutant de Bertrand Bonello, « Zombi Child ». Le film de la comédienne Hafsia Herzi (« Tu mérites un amour ») ou encore « Port Authority » compléteront la liste des films du Festival de Cannes diffusés dans l’auditorium.



- Le Japon ne sera pas oublié, avec « L’homme qui venait de la mer », « Dans un jardin qu’on dirait éternel », ou encore l’animation « Liz et l’oiseau bleu » (en ouverture le samedi 5 au matin).

- Enfin, les courts métrages, « Sur la terre nue », « A Storia di Ceccè », « Summer blue », « Aiô Zitelli ») et les longs métrages documentaires Corse, « de cases en bulles » et « Island Road ») projetés le dimanche après-midi attesteront de la vitalité de la création insulaire et du talent de nos jeunes réalisateurs.



Un rendez-vous attendu en somme, avec en prime, la possibilité pour le public de venir discuter avec les nombreux invités présents durant la semaine au Palais des Congrès d’Ajaccio.



Retrouvez la programmation Pour cette 20e édition, Ciné 2000 a concocté pour le Festival Passion Cinéma et Soirée Montagne une semaine de découvertes, de rencontres liées au 7ème Art.Du 5 au 11 octobre, les cinéphiles découvriront 37 longs & courts métrages et des documentaires, dont 17 avant-premières !- Les enfants, avec les séances scolaires (avec la diffusion des « Hirondelles de Kaboul », très attendu avec un passage remarqué sur la Croisette en mai dernier et de 3 avant-premières) ainsi que le traditionnel ciné-goûter qui associera une nouvelle fois cinéma (2 avant-premières parmi lesquels « La fameuse invasion des ours en Sicile », présenté à la section cannoise Un Certain regard) et théâtre (un spectacle de la compagnie Le Thé à trois de Paul Grenier, « Poulie… Poulettes »). Mais également les amateurs d’altitude, d’extrême et de frissons avec l’incontournable soirée montagne (5 films, un buffet et de la musique) en présence de deux népalaises Summiter Everest et de la réalisatrice Anne Benoît-Janin réalisatrice du film « Les belles envolées ».- Les amateurs de cinéma de qualité ne seront pas en reste. La programmation invite aux voyages, mais surtout à la réflexion. Ainsi le cinéaste palestinien Elia Suleiman (« It Mus be heaven »), les chinois Diao Yinan (« Le lac aux oies sauvages ») et Wang Xiaoshuai (« So Long my son »), le français Robert Guediguian (« Gloria Mundi », fraîchement récompensé à la Mostra de Venise d’un prix d’interprétation pour Ariane Ascaride), la marocaine Maryam Touzani (« Adam »), la documentariste italienne Giulia Bertolluzi (« Strange Fish ») ou syrienne Waad al-Kateab (« For Sama ») évoquent toutes et tous, de manière fort différente et dans des œuvres fortes et poignantes, l’état de notre monde.- 4 films de la section cannoise la Quinzaine des réalisateurs seront également à l’affiche, comme c’est le cas depuis plusieurs éditions maintenant : « Oleg », « Give me liberty », « Alice et le maire » du réalisateur Nicolas Pariser le nouveau long métrage envoutant de Bertrand Bonello, « Zombi Child ». Le film de la comédienne Hafsia Herzi (« Tu mérites un amour ») ou encore « Port Authority » compléteront la liste des films du Festival de Cannes diffusés dans l’auditorium.- Le Japon ne sera pas oublié, avec « L’homme qui venait de la mer », « Dans un jardin qu’on dirait éternel », ou encore l’animation « Liz et l’oiseau bleu » (en ouverture le samedi 5 au matin).- Enfin, les courts métrages, « Sur la terre nue », « A Storia di Ceccè », « Summer blue », « Aiô Zitelli ») et les longs métrages documentaires Corse, « de cases en bulles » et « Island Road ») projetés le dimanche après-midi attesteront de la vitalité de la création insulaire et du talent de nos jeunes réalisateurs.Un rendez-vous attendu en somme, avec en prime, la possibilité pour le public de venir discuter avec les nombreux invités présents durant la semaine au Palais des Congrès d’Ajaccio.Retrouvez la programmation sur le site du festival

Exposition Prince Impérial du 3 au 31 octobre à la médiathèque Sampiero



Médiathèque Sampiero :

21 Boulevard Sampiero – 20 000 Ajaccio

Tél : 04-95-51-11-50

bibliotheque@ville-ajaccio.fr

Afin de commémorer les 140 ans de la mort du Prince Impérial, la médiathèque Sampiero et l’association Empreintes Impériales, proposent pendant le mois d’Octobre, une exposition réalisée par Thomas Leroy présentant des photos colorisées du Prince.Médiathèque Sampiero :21 Boulevard Sampiero – 20 000 AjaccioTél : 04-95-51-11-50

Le Retour d'Egypte samedi 5 octobre à 17h plage Saint François Le 1er octobre 1799, quatre navires abordent les côtes ajacciennes. Un bateau file à leur rencontre : « D’où venez-vous ? », lance Roch Donzella à la frégate La Muiron. « D’Égypte. », répond son amiral. « D’Égypte ? Avez-vous des nouvelles du général Bonaparte ? » Ce dernier se montre : « Je vais bien. » Deux cent-vingt ans plus tard, Le Thé à Trois nous invite à revivre cette journée-là et à redécouvrir, à travers ce spectacle déambulatoire, différents lieux de la ville : la plage de Saint-François, l’Eglise Saint Erasme, le seuil de la Casa Buonaparte ainsi que la Place Foch. Au fil de son parcours, le général laissera paraître son émotion à la vue des siens – dont sa vieille nourrice, Camilla Ilari – et nous fera partager ses idées de travaux pour sa ville natale, éclairé par quatre savants et artistes, bouleversés par leur séjour en Egypte.



La planification de ces travaux, mis en œuvre par Napoléon III, a initié le développement de la ville et son accès à la modernité ; en effet, l’articulation urbaine de l’Ajaccio d’aujourd’hui répond à cette vision initiale.



o Rendez-vous, à 17h plage Saint François pour suivre le retour de Bonaparte et de ses compagnons dans des lieux emblématiques d’Ajaccio...



Plage Saint François, Eglise Saint Erasme, Maison Bonaparte, final place Foch (palmiers) Une déambulation théâtrale tout public et haute en couleurs, mise en scène par Paul Grenier. Musiques de Henri Tomasi Avec : Jean-Emmanuel Pagni : Napoléon Bonaparte Elisabeth Milleliri : Camilla Ilari, sa nourrice Jean-Marie Orsini : Gaspard Monge, mathématicien Anne-Marie NAM : Claude-Louis Berthollet, chimiste Frédéric Dacquay : Dominique Vivant Denon, écrivain voyageur et dessinateur Simone GRENIER : François-Auguste Parseval-Grandmaison, poète et la participation de Paul Desanti, José Fogacci et les enfants de l’école primaire Sampiero d’Ajaccio.



Cette reconstitution a été voulue et produite par l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio avec le soutien du Crédit Mutuel dans le cadre de la célébration de cette année exceptionnelle.



Remerciements : Association des chasseurs à pieds de la Garde Impériale d’Ajaccio, Evelyne Leca et Philippe Perfettini.

Les créations théâtrales de la compagnie Le Thé à Trois ne cessent de nous étonner par leur richesse et leur inventivité.

La compagnie mène également de nombreuses actions d’éducation artistique sur le territoire, au plus près de publics très variés.



Spectacle offert par l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio

Exposition "Qui es-tu Colomba ?" du 1er au 11 octobre à l'Espace Diamant

Une série de clichés qui l’emprisonnent dans un carcan d’images ignorant que sous le noir, se bouscule aussi la vie…

Mais qui se cache vraiment derrière cette figure ancestrale, figée… presque glacée ?



Qui es-tu Colomba ?

Pour répondre à cette question, il faut dénouer le fil de l’histoire et la raconter autrement…

Revisiter la figure mythique de Colomba pour enfin découvrir et redécouvrir la femme corse d’aujourd’hui.

La révéler à travers ses différentes incarnations pour explorer toutes les facettes de la vie, le bonheur comme l’adversité.



En nouant étroitement image et texte, cette exposition tisse son propre fil d’Ariane qui nous conduit vers la femme corse, célébrant ainsi la richesse de son empreinte méditerranéenne dont l’identité se construit à travers un héritage issu de valeurs et de traditions qui l’enracinent dans son île.



Photographies : Pascale Neri – Textes : Marie-Jeanne Fragu



Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h. Le samedi de 14h à 18h.



Plus d'informations sur le site de l'Espace Diamant À partir du personnage romanesque de Colomba, s’est créé son mythe… utilisé, galvaudé, parfois jusqu’à la caricature…Une série de clichés qui l’emprisonnent dans un carcan d’images ignorant que sous le noir, se bouscule aussi la vie…Mais qui se cache vraiment derrière cette figure ancestrale, figée… presque glacée ?Pour répondre à cette question, il faut dénouer le fil de l’histoire et la raconter autrement…Revisiter la figure mythique de Colomba pour enfin découvrir et redécouvrir la femme corse d’aujourd’hui.La révéler à travers ses différentes incarnations pour explorer toutes les facettes de la vie, le bonheur comme l’adversité.En nouant étroitement image et texte, cette exposition tisse son propre fil d’Ariane qui nous conduit vers la femme corse, célébrant ainsi la richesse de son empreinte méditerranéenne dont l’identité se construit à travers un héritage issu de valeurs et de traditions qui l’enracinent dans son île.

Rencontres de la sécurité en Corse du Sud le 5 octobre de 14h à 17h place du Diamant Au programme :

stands, matériels et démonstrations de la gendarmerie nationale, la direction de la sécurité publique, la direction régionale de la police judiciaire, la délégation des CRS, les douanes, la protection civile, la sécurité routière, le SDIS 2A et la Croix Rouge



Vous découvrirez :

- scène de crime et missions de police technique et scientifique,

- simulation d’une perquisition dans un appartement,

- simulation de secours et exposition des matériels,

- formation aux « gestes qui sauvent » par le

- simulateur 2 roues motorisées et sensibilisation aux enjeux de l’alcool,

- maîtres-nageurs sauveteurs CRS,

- piste routière (vélos),

- simulation de désincarcération de véhicule,

- démonstration d’intervention en cas de risque chimique,

- démonstrations des équipes cynophiles (recherche d’armes, de stupéfiants, d’explosifs)…



Plus d'infos par ici stands, matériels et démonstrations de la gendarmerie nationale, la direction de la sécurité publique, la direction régionale de la police judiciaire, la délégation des CRS, les douanes, la protection civile, la sécurité routière, le SDIS 2A et la Croix Rouge- scène de crime et missions de police technique et scientifique,- simulation d’une perquisition dans un appartement,- simulation de secours et exposition des matériels,- formation aux « gestes qui sauvent » par le SDIS 2A ( page officielle ) et la Croix-Rouge,- simulateur 2 roues motorisées et sensibilisation aux enjeux de l’alcool,- maîtres-nageurs sauveteurs CRS,- piste routière (vélos),- simulation de désincarcération de véhicule,- démonstration d’intervention en cas de risque chimique,- démonstrations des équipes cynophiles (recherche d’armes, de stupéfiants, d’explosifs)…

Match de Handball GFCA / St Flour samedi 5 octobre à 20h au Palatinu

Tournoi de jeunes en journée

10H 30 moins de 15 ans

15 H 30 moins de 11 ans



Animations a Partir de 19 H 00



Match à 20H

Entrée 6 € gratuit pour les moins de 12 ans



Billetterie Championnat de France de Handball nationale 1 masculineTournoi de jeunes en journée10H 30 moins de 15 ans15 H 30 moins de 11 ansAnimations a Partir de 19 H 00Match à 20HEntrée 6 € gratuit pour les moins de 12 ans

Merendella Electronica dimanche 6 octobre Place Miot Portée par les associations Art & Noces Troubles et La Clarté, en partenariat avec la Ville d'Ajaccio, la Merendella Electronica est une version encore unique en Corse du brunch électronique.



Cette Merendella électronique est un événement multi-facettes en collaboration avec des artistes, des associations et des producteurs corses des 4 coins de l’île.

Le but à travers ce format original est d’offrir à un public de tous horizons une image novatrice de la culture insulaire, en valorisant aussi toute l'énergie et la créativité présente sur l' île aujourd'hui, à travers ce qui nous rassemble finalement tous : l’échange et le partage autour d’un bon repas.



Un évènement rassembleur, varié & convivial : une Merendella musicale entre farniente & découverte des sens pour le plus grand nombre !

Vous pourrez déguster en plein air un repas cuisiné uniquement à partir de produits locaux, et naviguer entre les activités avec des dj sets électroniques, des ateliers pour les enfants, des installations artistiques, en finissant par une projection ciné-mix !

L’occasion de découvrir ou redécouvrir en famille, entre amis ou en solo les cultures électroniques, artistiques, et gastronomiques bien de chez nous.



Rendez-vous le Dimanche 06 Octobre à partir de 11h place Miot à Ajaccio pour profiter de ce brunch familial face à la mer : Bonne ambiance garantie !



- Brunch : 16€

- Entrée sur site & ateliers gratuits

- Comptoir/Bar : Boissons & bière Kiara (hors brunch)



Le programme



• Brunch (11h à 16h)

Le BOUDOIR (Île Rousse) se charge du feu d'artifice dans vos papilles en délocalisant son

fameux brunch pour la 1ère fois à Ajaccio ! Avec au Menu :

- Saucisse de veau Parenti (Bio - Olmi Capella)

- Oeufs brouillés (Bio - Corse Œuf)

- Salade de fruits de saison

- Pancake Nuciola (Cervioni)

- Pain de Casa Astolfi

- Boisson chaude & jus corses Ozia



• Musique électronique (11h à 19h30)

La donna mobile, camion musical itinérant, sera de la partie pour diffuser de la musique

toute la journée et profiter de ce brunch comme il se doit !

Avec derrière les platines, les Dj des associations Art & Noces Troubles & La Clarté qui seront

là pour faire du bien à vos oreilles.



• Installations artistiques

L'association Awaka (Bastia) a confectionné pour l'occasion une décoration plastique

originale et une installation artistique, disséminée tout autour du site.

• Atelier enfants & action citoyenne (14h à 17h)

L'association citoyenne Parolla di a Ghjuventù et ses bénévoles seront là pour animer des

ateliers enfants, autour de jeux ludiques sur les droits de l'enfant.



• Projection "Ciné-Mix" (20h30 à 21h30)

Le projet Ciné-mix mélange les arts & les temporalités, avec des films Corses muets dont la bande son a été totalement réécrite par des artistes électroniques insulaires.

Projeté ce soir, une composition live de Orso (L'etrange-atelier) sur le film "Romanetti, ou le roi du maquis" (1924), projeté pour la 1ère fois à Ajaccio.

Un projet artistique original et unique, porté par ANT et la Cinémathèque de Corse qui mérite le détour : immanquable !



Accueil Envoyer à un ami Imprimer