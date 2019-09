On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ? Eccu qualchì idea di surtita

Vous cherchez des activités pour le weekend du 27 septembre 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Ouverture De La Chapelle Ste Lucie, Exposition « Figures Protestantes De Luther A Nos Jours » jusqu'au 27 septembre



Chapelle Ste Lucie 79 cours Napoléon 20000 Ajaccio Vous pourrez ainsi, dans ce lieu insolite, découvrir au fil de votre visite, une exposition intitulée : « Figures Protestantes de Luther à nos jours », faites de panneaux d’affichage faciles et agréables à lire avec des personnes protestantes qui ont marqué l’Histoire tels Martin Luther, Marie Durand, Albert Schweitzer, Martin Luther King … et bien d’autres.

Atelier Calligraphie "A crayons rompus" vendredi 27 septembre à 17h Apprentissage des écritures antiques, médiévales, gothiques et modernes. Entraînement avec différents supports – calame, plume métal, etc. et divers supports. Des instruments dans l'histoire à la composition contemporaine, l'atelier valorisera la production personnelle et originale s'attachant au travail de l'encre et à l'assimilation d'alphabets.



Première séance gratuite.

Réservation recommandée.



Galerie "Aux Arts etc" 3 rue Rossi 20 000 Ajaccio



Les RDV Napoléoniens : L’Orchestre Aria et la Musique des Chasseurs à pieds de la Garde Impériale vendredi 27 septembre à 19h Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio Dans le cadre de l’année Napoléon 2019, l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio présente : Les RDV Napoléoniens !



Les vendredis, dans l’Espace Jean Schiavo, les associations ajacciennes vous font découvrir un pan de l’histoire impériale à travers un spectacle d’une heure.

Revivez l’ambiance des bals impériaux du Premier et du Second Empire, apprenez l’histoire des deux Empereurs avec nos conférenciers ou nos comédiens, et découvrez la musique de l’époque !



L’Orchestre Aria et la Musique des Chasseurs à pieds de la Garde Impériale

Depuis 2007, l’orchestre ARIA Ajaccio s’est doté d’une section Empire.

Elle se produit essentiellement en compagnie du 2ème Régiment des chasseurs à pied de la garde. Elle agrémente les festivités Napoléoniennes très prisées tant à Ajaccio que sur toute la Corse à Bastelica, Corte, Vescovato, Saint Florent et le continent notamment à Mandelieu et à Menton ou elle s’est déjà produite. Cette section, est composée d’une vingtaine de musiciens.

S’y ajoute, les tambours, les fifres et les clairons des Chasseurs à pieds de la Garde Impériale d’Ajaccio.



Animation offerte par l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio.



Match Ac Ajaccio / Valenciennes vendredi 27 septembre à 20h stade François coty

A cette occasion le club organise une grande opération 1 supporter présent au match = 1€ reversé à l'association La Marie-Do.



Billetterie

Rencontre comptant pour la 9 ème journée de championnat de France de Ligue 2 entre l'Ac Ajaccio et Valenciennes vendredi 27 septembre à 20h stade François Coty.A cette occasion

Soirée du Club Ajaccien Des Amateurs D'Astronomie vendredi 27 septembre à 21h30 centre scientifique de Vignola



Au programme : Découverte du ciel, identification des plus belles étoiles et constellations, puis observation au télescope des planètes Jupiter et Saturne, le tout agrémenté de contes mythologiques.

Tarif : 3 € / personne

Première édition d’ISULA GAME FEST 28 et 29 septembre au Palatinu



Un Festival Entièrement Dédié à la pratique du jeu vidéo.



L’e-sport occupe une place de plus en plus conséquente sur la scène sportive française et mondiale. Devant ce constat, l’équipe de Nustrale Gaming, passionnée de jeux vidéo a décider d’organiser le premier tournoi de cette ampleur en Corse. Pas moins de 5 tournois seront ainsi proposés avec des compétiteurs prestigieux.



Au-delà de l’e-sport, c’est l’univers du jeu vidéo qui fascine et passionne les petits comme les grands. Isula Game Fest est l’occasion de découvrir cet univers en profondeur à travers les jeux en libre accès, le retrogaming ainsi que les métiers liés aux jeux vidéo.



Le jeu vidéo et les nouvelles technologies ne connaissent pas la demi-mesure. Ces pratiques sont souvent diabolisées ou adulées, cependant puisqu’elles font partie de notre quotidien il semble nécessaire de les connaitre d’avantage et de les encadrer. Une bonne utilisation de ces outils permet de les adapter à nos besoins et peut les rendre complémentaires à d’autres activités.



Une norme de classification par âge existe (PEGI), mais elle est bien souvent méconnue des parents. En plus de l’appliquer nous-mêmes durant l’intégralité de l’évènement, nous tenterons d’aider à la comprendre.



À travers ce Festival, Nustrale Gaming s’adresse tout aussi bien aux compétiteurs, passionnés de jeux vidéo, parents, enfants et professionnels de la jeunesse. Ces deux jours à la fois compétitifs, conviviaux mais aussi ludiques et informatifs permettront à chacun de tester son niveau, d’obtenir des réponses et de vivre un moment de partage. Petits et grands, filles et garçons, pourront ainsi se retrouver, échanger, réfléchir, débattre et se divertir autour du thème du jeu vidéo et des nouvelles technologies pour un évènement plus de 4000 m².



Au programme : information et prévention, tournois et démonstrations, appropriation de nouvelles technologies, présentation des formations et des métiers du jeu vidéo, prise en main des dernières nouveautés…



L'Eternu, chants et polyphonies Corses samedi 28 septembre à 18h30 eglise saint erasme

Ses chanteurs vous en feront découvrir les multiples facettes au gré d’un répertoire empruntant aussi bien aux chants polyphoniques sacrés ou profanes, qu’aux chants traditionnels et populaires corses ou aux compositions des groupes insulaires les plus emblématiques.



Magie et émotions garanties !



Durée du concert 1h15



Tarifs 17 euros

Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie à l'Office de Tourisme du pays d'Ajaccio et sur place le jour du concert

Crià in libertà : Festival Théâtre et Musique du 17 au 28 septembre Espace diamant 1er évènement de la saison !

Du 17 au 28 septembre, l'Espace Diamant offre une scène ouverte aux artistes amateurs et émergents le temps d'un festival de théâtre et de musique.

le 17/09 : Le gang des mâche-bouillon

le 18/09 Microfonctions

le 19/09 : La Cage

le 20/09 : Célimène et le cardinal

le 21/09 : Essa o ùn essa, what else ?

le 23/09 : Nicolas Torracinta

LE 24/09 : Incantesimu

le 26/09 : Frédéric Marquet

le 27/09 : Shangri La

le 28/09 : Marina Lucci

PAF : 15€/10€

Exposition temporaire : Un soir chez la princesse Mathilde Une Bonaparte et les Arts jusqu'au 30 septembre au Palais Fesch Dans la lignée des expositions consacrées aux membres de la famille Bonaparte et à leurs rapports avec les arts (Lucien Bonaparte, un homme libre, 2010 ; Caroline, sœur de Napoléon, reine des arts, 2017), le Palais Fesch présente une exposition mettant à l’honneur la cousine de Napoléon III, dont la proximité avec le monde des arts et de la littérature a fait l’une des personnalités marquantes de la seconde moitié du XIXème siècle.

Cette nièce de Napoléon reçut dans ses salons de la rue de Courcelles et de la rue de Berri, mais aussi dans sa propriété de Saint-Gratien, les plus grands noms de la littérature française (Gustave Flaubert, Théophile Gautier, Sainte-Beuve, les frères Goncourt… et fascina le jeune Marcel Proust), mais aussi nombre d’artistes (Giraud, Hébert, Cabanel, Meissonier, Fromentin…) dont elle collectionna les œuvres.

Ce projet est construit autour de sections relatives à son exil italien, sa propre carrière artistique, ses différentes résidences et surtout les rapports entre ses goûts artistiques et son salon littéraire, revus à la lumière de nouveaux documents.

Le commissariat général de l’exposition est assuré par Philippe Costamagna, directeur du Palais Fesch, assisté de Carole Blumenfeld, chercheuse associée au Palais Fesch, Adrien Goetz, membre de l’Institut (Académie des Beaux-Arts) et Paul Perrin, conservateur de peintures au musée d’Orsay.



L’exposition se fait en partenariat avec le musée d’Orsay et le musée national du château de Compiègne, avec le soutien exceptionnel du musée des Arts Décoratifs de Paris, du musée national des châteaux de Versailles et Trianon et du musée Hébert de La Tronche

Journée mondiale du village France Alzheimer samedi 28 septembre





Programme : Ce samedi 28 septembre place du Diamant aura lieu le « village Alzheimer », organisé par France Alzheimer Corse "U Vaghjimu" et parrainé par Laurent Kérusoré , acteur de la série « Plus Belle La Vie » !Programme :

Journée mondiale des Sourds samedi 28 septembre 18h médiathèque des Jardins de l'Empereur



Renseignements au 04 95 53 40 40

Plus d'infos sur www.biliotheque.ajaccio.fr Dans le cadre de la Journée mondiale des sourds, l'association culturelle et sportive des sourds d'Ajaccio présidée par M.Jean Antoine Velardi, vous invite pour un échange consacré à la sensibilisation sur la surdité et la culture sourde dont la langue des signes qui sera suivi du pot de l'amitié.

Conférence "Ces chiens qui flairent le cancer" samedi 28 septembre à 18h15 espace jean schiavo Conférence en présence de l'équipe K-Dog & deux chiens sur ces chiens qui flairent le cancer samedi 28 septembre à 18h15 à l'Espace Jean Schiavo 3 boulevard roi Jérôme.

Tarifs : 5€

Corsican Race 2019 dimanche 29 septembre Plage de Capo di Feno à partir de 8h30

Une course d'obstacles (5 ou 10 km) pour la bonne cause vous attend le 29 septembre à Capo di Feno, à Ajaccio !

Cette course sans chrono est accessible à tous, seul / par équipe, avec un chien, mais soyez-en sûrs, l'union fera la Corse.

Cette année, la Corsican Race aidera l'association ADOC (Association pour le Développement de l'Oncologie en Corse).



