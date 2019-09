On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ? Eccu qualchì idea di surtita

Vous cherchez des activités pour le weekend du 20 septembre 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







2ème édition du championnat de France de jet ski 20, 21 et 22 septembre



Cette année le programme de la manifestation sera particulièrement dense et spectaculaire puisqu’il débutera dès vendredi soir sur la page St Francois avec un show nautique musical animé par Vincent Lagaf suivi de démonstrations de Jet Freestyle et Flyboard les samedis et dimanches.

Les phases de compétition se dérouleront en 4 manches de 30 minutes qui permettront l’attribution d’un ou plusieurs titres nationaux et s’étaleront sur le weekend.

Plus d’une centaine de pilotes sont annoncés et les trophées nationaux seront remis Place Miot le dimanche soir, en présence du Président de la FFM.



Histoires D’œuvres conférence de Boris Cyrulnik vendredi 20 septembre 18h30 au Palais Fesch



Il est accompagné du journaliste et écrivain José Lenzini qui a animé le dialogue entre Boris Cyrulnik et l’écrivain algérien Boualem Sansal publié sous le titre « L’impossible paix en Méditerranée » aux éditions de l’Aube.



Match GFC Ajaccio / US Boulogne vendredi 20 septembre à 20h stade Ange Casanova

A cette occasion

Une vente de tickets de Tombola est organisée à partir de 18h30, aux entrées du stade Ange Casanova.



Conférence Club Ajaccien Des Amateurs D'Astronomie vendredi 20 septembre à 21h30 Centre Scientifique de Vignola Le Club Ajaccien d’Astronomie accueillera le public à son observatoire du Centre Scientifique de Vignola, route des Sanguinaires, le vendredi 20 sept. 2019 à partir de 21h30.



Au programme : Découverte du ciel, identification des plus belles étoiles et constellations, puis observation au télescope des planètes Jupiter et Saturne, le tout agrémenté de contes mythologiques.



Journées européennes du patrimoine 21 et 22 septembre 2019



Retrouvez la programmation dans notre article dédié La 36ème édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra partout en France les 21 et 22 septembre 2019. Le thème retenu en 2019 est "Arts et divertissement". Le Ministère de la Culture proposera aux 12 millions de visiteurs qui participent, chaque année, à l’événement de découvrir ou redécouvrir une nouvelle facette du patrimoine, celle du divertissement grâce aux arts et à l’histoire. Du cadre offert par les musées, les monuments et sites historiques, les théâtres antiques et les amphithéâtres romains aux salles et aux lieux de spectacles présents sur l’ensemble du territoire, dédies à l’art théâtral, lyrique, musical, cinématographique, à la danse ou aux arts du cirque..., à travers leurs édifices, leurs pratiques performatives et leurs usages contemporains, les arts et l’histoire sont un patrimoine vivant, à voir et revoir sous une lumière nouvelle.

Crià in Libertà, lumière sur les amateurs de Théâtre et de Musique du 17 au 28 septembre à l'Espace Diamant





Plus d'informations dans notre article Du 17 au 28 septembre, l'Espace Diamant offre une scène ouverte aux artistes amateurs et émergents le temps d'un festival de théâtre et de musique.

Festival CorsiClassic 2019 du 17 au 23 septembre



Plus d'information dans notre article Le Festival CorsiClassic propose de faire découvrir et partager la musique classique à tous les publics à travers des concerts mais aussi des ateliers animés par des musiciens professionnels.

Exposition Ajaccio à travers le temps Du 10 au 21 septembre à l'Espace Diamant



Plus d'infos par ici L’exposition programmée du 10 au 21 septembre à l’Espace Diamant vous proposera de replonger dans l’histoire de ces quartiers grâce à la mémoire des habitants eux-mêmes. Souvenirs, émotions mais aussi découvertes pour les plus jeunes. Des moments à partager en famille, entre amis et générations.

Spectacle : "Le tour d'une blonde en 80 jours" samedi 21 septembre à 18h30 au Palais des congrès

Après une première représentation jouée à guichets fermés en Février 2018, cette blonde revient pour vous faire à nouveau tourner la tête !!!



Elle est blonde et lécheuse de timbres dans une administration. Il est brun et directeur d'une agence de voyages.

Alors quand Dorothée entre dans l'agence de Patrick pour s'offrir le voyage de sa vie, celui-ci n'est indifférent ni à son physique, ni à son porte-monnaie.

Il lui propose alors son produit phare, le fameux «pack Jules Verne», à savoir un voyage autour du monde en 80 jours.

Sauf qu'il n'avait pas prévu de tomber sur une blonde de chez blonde et vivre des aventures touristiques et internationales aussi mouvementées.

Places assises et numérotées.



Tarifs : de 15€ à 20€

Billetterie corsebillet.co

Spectacle : "Ne dites pas à ma femme que je suis marseillais" samedi 21 septembre 21h au Palais des congrès

Il retrouve son ami d'enfance Mickaël marié à Laurence, cagole incorrigible.

Ces quatre personnages vont se retrouver lors d'une soirée où les révélations inattendues, les quiproquo et les gags vont s'enchaîner et compliquer la vie de François, tiraillé entre son passé marseillais et son présent de nouveau bourgeois.»

Places assises et numérotées.

Tarifs : de 15€ à 20€

Billetterie corsebillet.co



One man show Henry David Cohen vendredi 20 septembre 19h30 à Scenina Le tour du monde en 180 vannes est un one man show tout public (de 8 à 98 ans) de Henry-David Cohen qui compte déjà environ 160 représentations en France et à l'étranger, dans des salles allant de 50 à 800 places. Dans ce spectacle, HDC raconte le tour du monde qu'il a vraiment fait, parcourant en tout une soixantaine de pays sur tous les continents.



Billetterie sur place.

Petru Guelfucci et son invité d'honneur Francis Cabrel vendredi 20 septembre à 20h30 au Palatinu Petru Guelfucci et son invité d'honneur Francis Cabrel le Vendredi 20 Septembre 2019 à 20h30 au Palatinu.



Billetterie :



Vibration - 48 Rue Fesch - Ajaccio - 04.95.21.21.97



Fnac Ajaccio - Cours Prince Impérial - Ajaccio - 04.20.07.04.05



Fnac Atrium Lieu Dit Pernicaggio, Centre Commercial Atrium Sarrola-Carcopino

Journée mondiale du nettoyage de la planète samedi 21 septembre à 9h plage du Ricanto Journée mondiale du nettoyage de la planète samedi 21 septembre à 9h plage du Ricanto organisé par Corsica Clean Nature organisation pour la préservation de l’environnement · Ajaccio

Association dont la mission est le nettoyage des plages et sentiers grand public et la sensibilisation au respect de la nature auprès des plus jeunes.

Inscrivez-vous des aujourd'hui pour ce grand événement mondial sur le Facebook de Corsica Clean Nature.

Concerts de musique romantique les 21 et 22 septembre au Lazaret Ollandini

Samedi : 19h

Dimanche : 16h

Lazaret Ollandini Musée Marc Petit quartier Aspretto 20090 Ajaccio Site web : https://quatuoragate.com/ Tel : 04 95 10 85 15 2 concerts de musique romantique du trio au sextuor «organisés par le quatuor Agate».Samedi : 19hDimanche : 16h

Match de handball GFCA / Aubagne samedi 21 septembre à 13h30 au palatinu Championnat de France de handBall Nationale 1 masculine

Lever de rideau 13H 30 GFCA Aubagne NM3

Baisser de rideau 19H30 HAC Plan de Cucques NF 2

boissons et restauration sur Place

entrée 6 € gratuit moins de 12 ans

Match de Handball Ajaccio Club / HB Plan de Cuque samedi 21 septembre à 19h30 au Palatinu Deuxième journée de championnat de nationale 2 de Handball.



Programme de la journée au Palatinu :



N3M : GFCA - AUBAGNE 13h30

N1M : GFCA - LYON 16h

N2F : HAC - Plan de Cuques 19h30



Nos -18 ans féminines joueront au même moment à 13h au Pascal Rossini face à l’UPABHB !

Urban trail Aiaccina une course solidaire contre le cancer dimanche 22 septembre à 10h place du casone Au programme 12 kilomètres et 5,2 kilomètres pour la bonne cause, à faire en marchant, en trottinant ou encourant entre copines, en couple, en famille, ou entre collègues.

Une bonne occasion de se (re) mettre au running et à l'activité physique en général pourretrouver aussi l'envie de bouger.



Les coureurs s’élanceront du Casone pour rejoindre le chemin des Crête. Ce chemin accessible à tous offrira des points de vue exceptionnels sur la côte, des vues plongeantes en balcon au dessus de la mer. Puis ce sera l’ultime longue descente jusqu'à la route des Sanguinaires pour passer la ligne d’arrivée au Casone.

Match Handbal Ajaccio Gravona / US Cannes dimanche 22 septembre à 13h Gymnase Pascal Rossini 2 eme Journée du championnat de Nationale 2 Féminine Handball Ajaccio Gravona / US Cannes dimanche 22 septembre à 13h Gymnase Pascal Rossini.

