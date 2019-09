On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ? Eccu qualchì idea di surtita

Vous cherchez des activités pour le weekend du 13 septembre 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.





Présentation de la saison culturelle 2019-2020 vendredi 13 septembre à 18h30 à l'Espace Diamant Une saison riche et éclectique !

Venez la découvrir le vendredi 13 septembre à 18h30 à l'Espace Diamant.

Les RDV Napoléoniens - Theatre - Napoléon le Procés vendredi 13 septembre à 19h Espace Jean Schiavo Dans le cadre de l’année Napoléon 2019, l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio présente : Les RDV Napoléoniens !



Les vendredis, dans l’Espace Jean Schiavo, les associations et artistes ajacciens vous font découvrir un pan de l’histoire impériale à travers un spectacle d’une heure.

Revivez l’ambiance des bals impériaux du Premier et du Second Empire, apprenez l’histoire des deux Empereurs avec nos conférenciers ou nos comédiens, et découvrez la musique de l’époque !



Napoléon le Procès



Napoléon ou Bonaparte ? L’empereur ou le républicain ? De qui nous souvenons-nous de nos jours ? Et la Postérité ? Qui a-t-elle conservé ?

Un spectacle qui revisite l’Histoire, qui raconte la vie de l’empereur Corse mis en musique par Paul Mancini.

Un procès spectaculaire, l’affrontement par la pensée de l’avocat de Napoléon Bonaparte et de la Postérité, avec la voix de Francis Huster dans le rôle de Napoléon.



Dans ce spectacle, Paul Mancini, et Géraldine Szajman, retrace la vie et les actes de Bonaparte, de l’homme au militaire, du républicain à son couronnement. Ils proposent au public de devenir juré et de décider de son exil final et éternel ou de son acquittement et de sa réhabilitation. Une mise en scène sous forme de procès qui retrace et remet en question ce que Napoléon a apporté à la France, le code pénal, la création du Sénat, des lycées, la métamorphose du système judiciaire, son rapport au reste du monde et à son pouvoir politique…



La voix de Francis Huster dans le rôle de Napoléon Bonaparte nous fait apercevoir l’homme et ses états d’âmes, au-delà de l’Empereur et de sa fonction.



Dans ce spectacle, la vie de Napoléon, ses choix, ses actes seront exposés au grand jour, de ses conquêtes à ses tueries, du code civil à son despotisme, de ses victoires à ses défaites, du grand Homme au « petit caporal », de son amour profond de l’humanité à son amour propre pernicieux, de ce qu’il a changé, de ce qu’il a détruit, de ce qu’il reste. Napoléon, le stratège, l’homme de guerre, l’humaniste, le républicain ; Napoléon, le despote, le tyran, l’inconscient, l’assassin. Napoléon, celui qui voyait loin ou qui voyait trop loin ; le visionnaire aveuglé.



Napoléon a-t-il tué Bonaparte ? L’a-t-il trahi ? Quel sera le dernier mot de la Postérité ? Et celui des spectateurs… Et vous pour qui voterez-vous ?

« Messieurs les jurés, Monsieur le Juge, mon client ne sera pas là, il nous écoute de là-haut et il sera très sensible au temps précieux que vous allez passer à le juger. Ne doutant pas un seul instant de votre verdict final. Cependant les dés étant pipés d’avance, mon devoir est ici non pas de le défendre, ce dont il se moque, mais de clamer haut et fort la vérité face à l’immortalité. »



Tarif adulte : 10 euros

Tarif enfant - de 12 ans : 8 euros

Match Ac Ajaccio / Orléans vendredi 13 septembre 20h stade François Coty



Billetterie par ici Rencontre comptant pour la 7 ème journée de Ligue 2 entre L'AC Ajaccio et l' US Orléans vendredi 13 septembre à 20h stade François Coty.

Soirée du Club Ajaccien Des Amateurs D'Astronomie vendredi 13 septembre à 21h30 centre scientifique de Vignola Le Club Ajaccien d’Astronomie accueillera le public à son observatoire du Centre Scientifique de Vignola, route des Sanguinaires, le vendredi 13 sept. 2019 à partir de 21 h 30.



Au programme : Découverte du ciel, identification des plus belles étoiles et constellations, puis observation au télescope des planètes Jupiter et Saturne, le tout agrémenté de contes mythologiques.



Tarif : 3 € / personne

2ème salon d'art contemporain et créateurs du 12 au 15 septembre au Lazaret Ouverture au public :

- jeudi 12 septembre de 16h00 à 22h (vernissage à 18h30 – animation musicale – performances cire froide et huile – gravure etc…)

- vendredi 13 septembre de 11h à 20h (animation artistique pour les associations liés à toutes formes d’handicaps de 14h30 à 17h)

- samedi 14 septembre de 11h à 22h : ateliers acrylique – mosaïque de 14h30 à 17h

initiation à la capoeira animer par AJACCIO CAPOEIRA à 18h

- dimanche 15 septembre 2019 de 11h à 20h : ateliers acrylique – mosaïque de 14h30 à 17h



Entrée et animations gratuite !

Exposition Ajaccio à travers le temps Du 10 au 21 septembre à l'Espace Diamant Sous l’impulsion de Marie Noëlle NADAL conseillère municipale en charge du projet Ajaccio à travers le temps, les 5 expositions réalisées au sein des quartiers des Salines (2 expositions), de St Jean, des Cannes et des Jardins de l’Empereur, seront réunies à l’Espace Diamant pour une rétrospective attendue par de nombreux ajacciens.



L’exposition programmée du 10 au 21 septembre à l’Espace Diamant vous proposera de replonger dans l’histoire de ces quartiers grâce à la mémoire des habitants eux-mêmes. Souvenirs, émotions mais aussi découvertes pour les plus jeunes. Des moments à partager en famille, entre amis et générations.



Ce regroupement sera aussi l’occasion d’annoncer la future exposition consacrée au Borgu/cœur de ville.



Vernissage le 10 septembre à 18h00 à l’Espace Diamant.

Horaires de visites :

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h

Le samedi de 14h à 18h.

Associ in festa 2019 samedi 14 septembre place du Diamant Comme chaque année, la Ville d’Ajaccio organise son événement incontournable de la rentrée, « ASSOCI IN FESTA 2019 » (Fête du Sport et des Associations) qui se déroulera Place de Gaulle, le samedi 14 septembre 2019 de 10h00 à 18h30.



Vous souhaitez trouver une activité pour l’année 2019/2020 ? Les associations et clubs ajacciens vous donnent rendez-vous sur la Place de Gaulle le samedi 9 septembre prochain de 10h00 à 18h30.



En effet, "Associ in Festa" est l'un des temps forts de la rentrée avec près de 90 associations et clubs inscrits à cette manifestation.



Vous souhaitez pratiquer une discipline sportive, apprendre à jouer d'un instrument, découvrir des activités artistiques, participer à des animations en langue corse ou vous renseigner sur l'engagement volontaire tel que, par exemple, le service civique, etc. ?



Dans les domaines du sport, de la culture, de la santé, des loisirs ou de l’humanitaire et bien d'autres encore, les visiteurs pourront échanger avec les bénévoles associatifs et les partenaires présents afin d'être informés sur les innombrables activités proposées sur le territoire ajaccien.



Une bonne occasion également, au contact de ces nombreux acteurs associatifs, de vous lancer dans le bénévolat !



Sans nul doute une journée riche en échanges et en découvertes qui sera ponctuée de nombreuses animations et démonstrations tout au long de ce samedi.



Renseignements et informations :

Direction des Sports/Animations Sportives : 04 95 50 41 56

Relais des Associations : 04 95 10 63 32

Exposition, La Correspondance des Bonaparte : secrets de famille du 14 septembre au 14 octobre Bibliothèque Fesch Du 14 septembre au 14 octobre 2019 à la Bibliothèque Fesch

Vernissage de l'exposition le 14 septembre à 11h



En cette année de deux cent cinquantième anniversaire de la naissance de Napoléon, cette exposition de lettres, la plupart autographes et signées, permet de mieux comprendre la vie de la famille Bonaparte.

Des origines corses, avec l’une des lettres du père, Charles-Marie, jusqu’à celle du prince de Canino en 1841, en passant par l’époque impériale, c’est à une véritable plongée dans le quotidien des membres du clan que le lecteur se trouve confronté.

Ces documents ont été offerts par madame Christiane Spoturno Coty à la municipalité d’Ajaccio en 1975. Ils avaient constitué le lot n°36 lors d’une vente aux enchères publique précédente.



Cette première exposition permet de découvrir l’intégralité du contenu de ces documents, capitaux pour notre histoire.

Parmi les lettres de Napoléon au général Clarke, duc de Feltre et ministre de la Guerre, se trouvent certaines des instructions les plus importantes sur la conduite de la campagne de Saxe en 1813. En particulier celle du 11 juin où l’Empereur précise que « tout [le] porte à penser que l’Autriche a des prétentions incompatibles avec l’honneur de la France, et qu’elle voudrait profiter des circonstances pour revenir sur les pertes qu’elle a faites dans les guerres précédentes. Il paraît qu’elle ne voudrait rien moins que les provinces illyriennes, une partie de la Pologne, une partie du pays de Salzbourg et du Tyrol, et même une partie des provinces vénitiennes […]. »

Véritables découvertes, les missives adressées par Letizia à Lucien à propos de la naissance de son petit-fils, le futur Napoléon III, par Joséphine au cardinal Fesch (sans doute) à propos de celle d’Auguste, son petit-fils également, par Marie-Louise pour prendre des nouvelles de son fils le Roi de Rome, offrent notamment une connaissance inédite de ces moments de vie.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer