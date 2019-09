On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ? Eccu qualchì idea di surtita

Vous cherchez des activités pour le weekend du 6 septembre 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Balade au Grand site de la Parata vendredi 6 septembre à 16h

Durée : 2h00



Labellisé "Grand site de France" depuis 2017 ce site remarquable offre une diversité patrimoniale naturelle et culturelle qui en font une richesse. Accompagné d'une Animatrice nature, chemin faisant vous partirez à la découverte de la faune, la flore (nom en corse, usage qu'en faisait nos anciens), l'écologie du site, l'histoire, etc...



Rendez-vous derrière la maison du grand site de la Parata. Infos et inscriptions : 06 46 58 50 93

Tarif : 10€ adulte, 5€ pour les 12-18 ans, gratuit pour les -12 ans

Billetterie sur place. Horaire : 16h00Durée : 2h00Labellisé "Grand site de France" depuis 2017 ce site remarquable offre une diversité patrimoniale naturelle et culturelle qui en font une richesse. Accompagné d'une Animatrice nature, chemin faisant vous partirez à la découverte de la faune, la flore (nom en corse, usage qu'en faisait nos anciens), l'écologie du site, l'histoire, etc...Rendez-vous derrière la maison du grand site de la Parata.

Concert Jean-Paul Poletti et le Choeur de Sartène vendredi 6 septembre à 18h30 Eglise Saint Erasme Composé de 5 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d'inspiration contemporaine.

Le Chœur, rêve d'inscrire la polyphonie méditerranéenne dans l'histoire de la musique classique, ce n'est plus aujourd’hui une utopie. Dans l’univers musical corse, le Chœur tient une place atypique, ses chanteurs de formation classique donnant un son particulier à la polyphonie traditionnelle.

Les différents répertoires du groupe oscillent entre profane et sacré en tentant de véhiculer l'émotion, une idée de l’âme corse et des mystères de cette île, en bref ce qui est invisible pour les yeux.



Tarifs: 20 euros, gratuit jusqu'à 16 ans Billetterie sur place 1h avant le début du concert.

Match GFCA / Le Puy vendredi 6 septembre à 20h stade Ange Casanova



Billetterie en ligne sur le site du GFCA Ce vendredi 6 septembre à 20 heures, le Gazélec Ajaccio reçoit Le Puy Foot au stade Ange Casanova, pour le compte de la 6ème journée du Championnat National 1.

Soirée du Club Ajaccien Des Amateurs D'Astronomie vendredi 6 septembre à 21h30 Le Club Ajaccien d’Astronomie accueillera le public à son observatoire du Centre Scientifique de Vignola, route des Sanguinaires, le vendredi 06 septembre à partir de 21h30..



Au programme : Découverte du ciel, identification des plus belles étoiles et constellations, puis observation au télescope des planètes Jupiter et Saturne, le tout agrémenté de contes mythologiques.



Tarif : 3 € par personne

Les RDV Napoléoniens : Empreintes impériales vendredi 6 septembre à 19h Espace Jean Schiavo



Les vendredis, dans l’Espace Jean Schiavo, les associations ajacciennes vous font découvrir un pan de l’histoire impériale à travers un spectacle d’une heure.

Revivez l’ambiance des bals impériaux du Premier et du Second Empire, apprenez l’histoire des deux Empereurs avec nos conférenciers ou nos comédiens, et découvrez la musique de l’époque !



Empreintes Impériales



L’association Empreintes Impériales commémore depuis bientôt 5 ans le Second Empire, à travers la rigueur de la reconstitution historique et sa culture dans toute sa complexité.

Imaginez que vous ayez vécu sous les deux empires, la fête nationale aurait été… le 15 août. Napoléon Ier avait décidé que sa date anniversaire de naissance deviendrait la « Saint Napoléon » et la fête nationale du pays. Et c’est ainsi, tout naturellement que le 16 février 1852, le futur Napoléon III décrète que « le 15 août serait la seule journée reconnue et célébrée comme fête nationale ».

Afin de représenter ce fait historique, l’association Empreintes Impériales fait revivre l’Empereur Napoléon III et son époque.

Animation offerte par l'l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio Dans le cadre de l’année Napoléon 2019, l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio présente : Les RDV Napoléoniens !Les vendredis, dans l’Espace Jean Schiavo, les associations ajacciennes vous font découvrir un pan de l’histoire impériale à travers un spectacle d’une heure.Revivez l’ambiance des bals impériaux du Premier et du Second Empire, apprenez l’histoire des deux Empereurs avec nos conférenciers ou nos comédiens, et découvrez la musique de l’époque !Empreintes ImpérialesL’association Empreintes Impériales commémore depuis bientôt 5 ans le Second Empire, à travers la rigueur de la reconstitution historique et sa culture dans toute sa complexité.Imaginez que vous ayez vécu sous les deux empires, la fête nationale aurait été… le 15 août. Napoléon Ier avait décidé que sa date anniversaire de naissance deviendrait la « Saint Napoléon » et la fête nationale du pays. Et c’est ainsi, tout naturellement que le 16 février 1852, le futur Napoléon III décrète que « le 15 août serait la seule journée reconnue et célébrée comme fête nationale ».Afin de représenter ce fait historique, l’association Empreintes Impériales fait revivre l’Empereur Napoléon III et son époque.

Festival "Sete Sois Sete Luas" samedi 7 septembre à partir de 16h place jean casili



Au programme :

Expositions d'artistes de 16h à minuit.

Concerts de Tenores Di Neoneli (Sardaigne), Custodio Castelo (Portugal), Brava 7Luas Band (Cap Vert) à partir de 21h jusqu'à minuit.

Restauration sur place.

Accès libre La ville d'Ajaccio accueille le festival "Sete Sois Sete Luas" Musique de la Méditerranée et du monde Lusophone le samedi 7 septembre Place Jean Casili.Au programme :Expositions d'artistes de 16h à minuit.Concerts de Tenores Di Neoneli (Sardaigne), Custodio Castelo (Portugal), Brava 7Luas Band (Cap Vert) à partir de 21h jusqu'à minuit.Restauration sur place.

Match de Handball GFCA / BAGNOLS samedi 7 septembre à 16h au Palatinu

Billetterie sur www.corsebillet.co et points de vente Corse billet

Gratuit pour les moins de 12 ans. Rencontre de championnat de France de Handball National 1 GFCA / BAGNOLS le samedi 7 Septembre à 16h au Palatinu.

L'Eternu, chants et polyphonies Corses samedi 7 septembre à 18h30 eglise saint erasme L’Eternu vous invite à voyager, le temps d’une soirée, au cœur de l’histoire, des traditions et des valeurs de l’île de Beauté, et à partager tout ce qui fait le caractère si unique de la Corse.

Ses chanteurs vous en feront découvrir les multiples facettes au gré d’un répertoire empruntant aussi bien aux chants polyphoniques sacrés ou profanes, qu’aux chants traditionnels et populaires corses ou aux compositions des groupes insulaires les plus emblématiques.



Magie et émotions garanties !



Durée du concert 1h15



Billetterie à l'Office de Tourisme du pays d'Ajaccio et sur place le jour du concert

Tarifs : 17 euros

Gratuit pour les moins de 12 ans

Balade nature au domaine des Milelli dimanche 8 septembre à 10h Durée : 1h30 - 2h

Rendez-vous au parking du parc des milelli au pied de la maison



Descriptif:

Auparavant propriété de la famille Bonaparte, le parc des Milelli est un espace de pleine nature aux portes de la ville. Accompagnés par une animatrice nature vous partirez à la découverte de ce site riche par son patrimoine autant naturel que culturel. La balade s'articulera autour de l'histoire du site mais également sur la faune et la flore (noms, particularités et les usages qu'en faisaient nos anciens) qu'on pourra rencontrer. La visite commencera au pied de la maison pour ensuite suivre un sentier où nous pourrons avoir une belle vue sur la ville et les environs puis nous arriverons en bas du parc, nous irons dans l'arboretum puis ce sera le retour à la maison.



Itinéraire :

Partir du dernier rond-point de la Rocade (rond point du Leclerc). Au rond-point, prendre direction Alata et tourner tout de suite à gauche (direction "Camping des Milelli" / "palmeraie"). Une fois sur cette route, continuer tout droit (suivre le panneau "palmeraie"). Un peu plus loin, vous passerez deux dos d'âne. A la première fourche, prendre direction "Les Baraques" ; à la seconde fourche, prendre direction "Les Milelli". Suivez cette route : pour entrer, vous passerez par un grand portail en fer forgé. Vous pourrez vous garer sous la maison Bonaparte.



Infos et inscriptions : 06 46 58 50 93

Course Hippique à l'Hippodrome de vignetta dimanche 8 septembre à 14h Retour des courses hippiques à Vignetta dimanche 8 septembre à 14h.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer