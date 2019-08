On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez des activités pour le weekend du 30 août 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.









Les Rendez-Vous Musicaux de l'Office de Tourisme - Jean Mattei - Conférence Musicale vendredi 30 août à 19h espace Jean Schiavo Le vendredi 30 août à 19h00, conférence sur l'histoire de la chanson Corse retracé par Jean Mattei en chanson

Ventes à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio.

Tarifs : 10€ par personne, 8€ pour les -12ans

Trail de la Parata 3ème édition samedi 31 août à 18h

- Trail de 12km

- Marche découverte avec un agent du site (environ 40:45 min)

- Trail Di I Zitelli ( 2 boucles pour les enfants)



Des ateliers:

- Coaching avant et après course

- Gestes qui sauvent

- Ateliers enfants

et d'autres surprises !



Plus d'infos sur le site du Trail de la Parata Au programme cette année:- Trail de 12km- Marche découverte avec un agent du site (environ 40:45 min)- Trail Di I Zitelli ( 2 boucles pour les enfants)Des ateliers:- Coaching avant et après course- Gestes qui sauvent- Ateliers enfantset d'autres surprises !



Inauguration de la place Campinchi samedi 31 août à 19h





Plus d'infos dans notre article consacré à cet événement Le 31 août, la population ajaccienne va enfin découvrir la nouvelle place César Campinchi, son esplanade arborée, ses quais napoléoniens et sa future halle aux marchés. Avec elle, une nouvelle identité urbaine se profile, adaptée aux besoins d’une ville moderne et aux usages contemporains.

La Nuit des Pompiers samedi 31 août à 19h30 caserne des pompiers d'Ajaccio chemin de la Sposata Concert avec le groupe les « ZinZin » + DJ Lenon Kiss à partir de 19h30



Soirée organisée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers et la section football de l’Association Sportive.



Entrée 5 euros

Réservation conseillée au 06 38 15 78 44





Polyphonies - Passione dimanche 1er septembre à 19h30 Eglise Saint Erasme Un travail vocal, profondément enraciné dans le patrimoine musical corse, dans lequel le groupe puise sa créativité. Les polyphonies traditionnelles sont la matière première, source d’inspiration lyrique ou variété, de leurs compositions. Loin de s’enfermer dans un “musée vocal”, il leur arrive de participer à différents projets très éloignés des chants traditionnels. C’est le ténor Benoît Rusterucci (auteur) et le violoncelliste Jean-Louis Blaineau (compositeur et arrangeur) qui créent Passione. C’est en studio puis sur scène, avec Voci di a Gravona, que Benoît Rusterucci prend lapleine mesure de ses qualités vocales naturelles. Ce ténor, passionné de chant, avec sa générosité et sa soif de connaître d‘autres univers musicaux, se devait de succomber aux charmes du “bel canto”. Jean-Louis Blaineau commença la musiqueau conservatoire de Genève, en classe de violoncelle et continua à Ajaccio. C’est à

14 ans, qu’il débuta sa “carrière” de musicien au premier studio Ricordu d’Antoine Leonardi. C’est tout naturellement qu’il s’est associé avec son ami d’enfance Benoît.



Tarifs : 15€ par personne, 10€ de 13 à 17 ans, gratuit jusqu'à 12 ans



Accueil Envoyer à un ami Imprimer