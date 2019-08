On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez des activités pour le weekend du 23 août 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Shopping d'été In Aiacciu du 6 juillet au 24 août

Le Shopping de nuit revient lui aussi tous les vendredis de 20h00 à minuit dans la Vieille ville et la rue Fesch du 12 Juillet au 23 Août.



Retrouvez la Le Shopping d'été tant attendu par les Ajacciens et Ajacciennes arrive enfin du 6 juillet au 24 août. Cette édition s'annonce mouvementée avec des animations et une ambiance musicale dans chaque quartier du centre ville.Le Shopping de nuit revient lui aussi tous les vendredis de 20h00 à minuit dans la Vieille ville et la rue Fesch du 12 Juillet au 23 Août.Retrouvez la programmation par ici

match AC Ajaccio / Paris FC vendredi 23 août 20h stade François coty

Billetterie par ici 5ème journée de ligue 2 Ac Ajaccio / Paris FC vendredi 23 août à 20h stade François Coty.

Match GFCA / FC Bastia Borgo vendredi 23 août à 20h stade Ange Casanova

Suivez le match en direct sur le site gfca.tv

4ème journée du championnat de de national GFCA / FC Bastia Borgo vendredi 23 août à 20h stade Ange Casanova.

Concert In Cantu vendredi 23 août à 21h30 Eglise Saint Erasme In’Cantu est un ensemble vocal consacré essentiellement à la polyphonie corse.

Composée de Jean-Bernard Poli, Jean-Jacques Ottaviani, Bernard Ferrari et Philippe Boulet, cette formation réuni des artistes venant à la fois de groupes prestigieux (Canta u populu corsu, Caramusa…) et du monde lyrique, animés par le désir d’effectuer un retour aux sources du chant polyphonique, épuré et authentique.

In’Cantu se veut une passerelle dans la transmission de la tradition polyphonique pour le public insulaire, mais aussi, le témoin de la vitalité de la culture corse pour un auditoire venant d’autres horizons. Son répertoire est constitué exclusivement de chants exécutés à « cappella » et comprend aussi bien des chants sacrés (messes de Sermanu, Rusiu, Sartène …) que profanes (paghjelle, madrigali, terzetti…), alternant des airs très anciens et des incursions dans des créations contemporaines.Ce tour de chant, se déclinant comme un voyage à travers les époques et les villages de corse, est servi par des voix d’une grande richesse harmonique et mélodique.



Tarifs : 15€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans





Les Rendez-Vous Musicaux de l'Office de Tourisme La Corse en Cabaret Trio Cantalena vendredi 23 août à 19h espace jean Schiavo L’intérêt des corses pour le cabaret n’a jamais cessé. Les cabarets corses de la diaspora (le « chants et guitares » à Marseille, l’ « Ajaccienne » à Paris, le « Dolce vita » à Dakar…) étaient les clones de leurs homologues ajacciens, bastiais ou balanins. Leur succès allait même au-delà de la clientèle insulaire puisqu’ils attiraient aussi la jet-set internationale.



Et si les cabarets corses ont quasiment disparu sur le continent, ils continuent toujours d’exister sur l’ile. Le « son des guitares » à Ajaccio (réouvrant ponctuellement), « Chez tao » à Calvi, « la taverne du roi » à Porto-vecchio, sont les descendants directs de leurs prédécesseurs des années 50. Et aujourd’hui les chansons du riacquistu ne font plus la guerre aux « sérénades » légères et insouciantes de nos aïeux.



C'est donc cet univers particulier du cabaret que nous avons eu envie de remettre en lumière, en proposant un spectacle qui permettra de réentendre les plus grands succès de cette époque et ainsi recréer à nouveau l’ambiance légendaire des cabarets corses.



Concert à l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio - Espace Jean Schiavo.



Ventes à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio.

Tarifs : 10€ par personne.

Journée des Arts Arti'Chjocchi vendredi 23 août à partir de 16h place foch Une vingtaine d'artistes (photographes, peintres, sculpteurs...) exposeront leurs œuvres sur la place Foch jusqu'à 22h. Venez découvrir cette exposition de plein air à l'initiative du collectif Diversità faci ricchezza, l'association Cyrnos ARTS et le Spaziu Culturali Locu Teatrale !

Accueil Envoyer à un ami Imprimer