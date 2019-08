On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez des activités pour le weekend du 2 août 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Prix du mémorial 2019 vendredi 2 août



Pour cette édition 2019, les membres du jury présidé par Jean-François Sirinelli ont choisi de distinguer le livre de Jérôme Fourquet, « l’archipel français », naissance d’une nation multiple et divisée. Ce dernier est un analyste politique reconnu, expert en géographie électorale et directeur du département Opinion à l’IFOP.



Programme :

11h30 : Remise de la médaille de la Ville à Jérôme Fourquet, pour son livre « l’archipel français », naissance d’une nation multiple et divisée, dans le salon napoléonien de l’Hôtel de Ville.

19h : Cérémonie de remise de la 41e édition du Prix du Mémorial 2019 en l’honneur du lauréat pour son ouvrage précédé de la conférence de l’auteur au Palais Fesch.

En présence de Laurent Marcangeli, Maire d’Ajaccio et Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, de Jean-Pierre Audisio, Président du Prix du Mémorial et de Jean-François Sirinelli, Président du jury du Prix du Mémorial.



Retrouvez plus d'infos dans notre article dédié

Patronné par la Ville d’Ajaccio, le « Prix du mémorial » met à l’honneur chaque année un auteur, soit pour la valeur humaine de l’ensemble de son oeuvre, soit pour un ouvrage (récit, mémoires, biographies, roman) à finalité historique ou consacré à des problèmes de civilisation et à l’évolution de la société contemporaine.Pour cette édition 2019, les membres du jury présidé par Jean-François Sirinelli ont choisi de distinguer le livre de Jérôme Fourquet, « l’archipel français », naissance d’une nation multiple et divisée. Ce dernier est un analyste politique reconnu, expert en géographie électorale et directeur du département Opinion à l’IFOP.11h30 : Remise de la médaille de la Ville à Jérôme Fourquet, pour son livre « l’archipel français », naissance d’une nation multiple et divisée, dans le salon napoléonien de l’Hôtel de Ville.19h : Cérémonie de remise de la 41e édition du Prix du Mémorial 2019 en l’honneur du lauréat pour son ouvrage précédé de la conférence de l’auteur au Palais Fesch.En présence de Laurent Marcangeli, Maire d’Ajaccio et Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, de Jean-Pierre Audisio, Président du Prix du Mémorial et de Jean-François Sirinelli, Président du jury du Prix du Mémorial.

LES « NUITS DES ETOILES » les 2 et 3 AOUT 2019 Comme tous les ans, l’Association Française d’Astronomie et la revue Ciel et Espace organisent les NUITS DES ETOILES.

A AJACCIO, la 29ème édition des NUITS DES ETOILES sera relayée par le Club Ajaccien d’Astronomie qui accueillera le public à son Observatoire du Centre Scientifique de Vignola, Route des Sanguinaires, le VENDREDI 2 et SAMEDI 3 AOUT 2019 à partir de 21h30.

Les NUITS DES ETOILES sont programmées, à l’échelle nationale, les 2, 3 et 4 août 2019 mais la liberté étant laissée aux Clubs et Associations d’organiser ces Nuits à leur convenance, le Club Ajaccien d’Astronomie a choisi le VENDREDI 2 et le SAMEDI 3 AOUT 2019 (Le Club sera donc fermé le dimanche 4 août).

Les Nuits des Etoiles sont des soirées familiales consacrées à la découverte du ciel et à l’ astronomie grand public. Il est donc recommandé de venir en famille avec des enfants à partir de 7/8 ans.



PROGRAMME (identique pour les deux soirées) :

L’accueil du public se fera à partir de 21h30, les soirées débuteront à 22h00 précises et 4 ateliers tournants sur une période de 30 à 40 mn seront proposés aux visiteurs :



1) Atelier n° 1 : Conférence sur le thème « Les étoiles, leur vie après la mort » . (conférence conçue et animée par Paul DEDIEU. Durée 30 mn).

– « A quoi servent les naines blanches ?« . Une naine blanche, en absorbant une étoile massive, explose en Supernova de type A1 et devient une « chandelle standard » qui permet, en mesurant la variation d’éclat, en fonction de la distance, de mesurer l’expansion de l’Univers.

– « Certains pulsars, qui émettent des rayonnements très réguliers et très précis, peuvent être assimilés à des satellites de télécommunication pour faciliter la navigation dans l’espace. La NASA, qui a déjà expérimenté cette technique, arrive à des mesures d’une précision, dans l’Univers, de l’ordre de 5 km.

– En capturant les ondes gravitationnelles émises lors de la collision de deux trous noirs, on pourrait remonter au commencement de l’Univers.



2) Atelier n° 2 : Découverte de la voute céleste et contes mythologiques . (Atelier animé par Lucien LUCIANI et Jean Pierre ROUX).

Découverte et identification des plus belles étoiles et constellations d’été telles que la GRANDE OURSE, la PETITE OURSE, la LYRE, le CYGNE, l’AIGLE, HERCULE, le SCORPION, le PETIT TRIANGLE DE L’ETE et bien d’autres encore, le tout agrémenté de contes mythologiques en relation avec les constellations visibles.

Les visiteurs pourront apprendre à s’orienter dans le ciel en sachant reconnaître l’étoile Polaire et tous les autres « jalons du ciel ». Au gré de la découverte du ciel et des constellations, seront racontées les légendes de la naissance (mythologique) du Monde, du Chemin de St Jacques, la légende des Ourses, du Cygne, du Scorpion, etc…

Nous parlerons également aux visiteurs des « 1ers pas de l’homme sur la Lune » qui est le thème national des NUITS DES ETOILES 2019.



3) Atelier n° 3 : Observation au télescope . (Atelier animé par Marie Pierre RENUCCI, Raymond EMERY et Geoffrey COSTA).

Le Club mettra à la disposition du public deux télescopes :un de 280 mm et un autre de 360 mm d’ouverture.

L’attraction principale de cet atelier sera, bien sûr, l’observation au télescope de deux très belles planètes. En effet, nous avons la chance, actuellement, de pouvoir observer, en même temps dans le ciel, les planètes JUPITER avec ses 4 satellites galiléens et SATURNE, le « joyau du ciel » avec ses majestueux anneaux et son plus gros satellite, TITAN.



4) Atelier n° 4 : Initiation à la mise en station d’un instrument . (Atelier animé par Robert VIDEMONT et Frédéric DAMIANO).

Le public pourra apprendre à orienter correctement un instrument d’observation.

Ces 4 ateliers étant « tournants » sur une durée de 30 à 40 mn, les visiteurs pourront passer d’un atelier à l’autre et ainsi profiter de l’ensemble du programme proposé.

L’ATELIER D’OBSERVATION ETANT GRATUIT, IL SERA DEMANDE UNE PARTICIPATION SYMBOLIQUE DE 3 € PAR PERSONNE POUR TOUTES LES AUTRES PRESTATIONS.

ETOILES FILANTES :

Nous devrions avoir la chance d’un apercevoir de très belles au cours de ces deux soirées. Le maximum de la pluie d’étoiles filantes dite des PERSEIDES se situe, comme toujours, entre le 10 et le 12 août. Cette année, le maximum est attendu plutôt dans les soirées des 11 et 12 août.



POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Lucien LUCIANI 06.84.75.71.78 lucianisport@wanadoo.fr

Jean Pierre ROUX 06.11.58.12.18

Paul DEDIEU 06.60.59.47.82 .

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

Il est inutile de réserver pour les deux soirées .

. Il est interdit de pénétrer en voiture dans l’enceinte de l’Observatoire . le parking destiné au public est situé sur la droite juste avant le panneau indiquant l’entrée du site. Toutefois, celui-ci sera vite saturé. Il est donc fortement recommandé aux visiteurs de se garer le long de la route d’accès au site, dès après le rond-point du « Week End » et de continuer les quelques mètres à pied.

. le parking destiné au public est situé sur la droite juste avant le panneau indiquant l’entrée du site. Toutefois, celui-ci sera vite saturé. Il est donc fortement recommandé aux visiteurs de se garer le long de la route d’accès au site, dès après le rond-point du « Week End » et de continuer les quelques mètres à pied. Pas de lumière blanche (lampe torche, lumière de téléphone portable, flash d’appareil photo …) sur un site d’observation où seule la lumière rouge est acceptée.

Festival era ora 2,3 et 4 août à Coti-Chiavari 3 jours de musique électronique du 2 au 4 août à Coti-Chiavari retrouvez la programmation et la billetterie par ici

Shopping d'été In Aiacciu du 6 juillet au 24 août

Le Shopping de nuit revient lui aussi tous les vendredis de 20h00 à minuit dans la Vieille ville et la rue Fesch du 12 Juillet au 23 Août.



Retrouvez la Le Shopping d'été tant attendu par les Ajacciens et Ajacciennes arrive enfin du 6 juillet au 24 août. Cette édition s'annonce mouvementée avec des animations et une ambiance musicale dans chaque quartier du centre ville.Le Shopping de nuit revient lui aussi tous les vendredis de 20h00 à minuit dans la Vieille ville et la rue Fesch du 12 Juillet au 23 Août.Retrouvez la programmation par ici

Les Rendez-Vous Musicaux de l'Office de Tourisme - Jean Mattei - Conférence Musicale vendredi 2 août Espace Jean Schiavo Conférence sur l'histoire de la chanson Corse retracé par Jean Mattei en chanson



Ventes à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio. Tarifs : 10€ par personne, 8€ pour les -12ans





Polyphonies - Les Voix de l'Emotion samedi 3 août à 19h00 Eglise Saint Erasme Cette belle formation a fait son chemin.

Les 15 albums enregistrés par Ricordu sont de véritables petits joyaux discographiques offrant une merveilleuse qualité sonore.

Ils ont, à vrai dire, cette excellente réputation d’interpréter les chants de la manière la plus émouvante qui soit et notamment les cantiques religieux.

Ces voix extraordinaires, chaleureuses, à la fois profondes et animées d’une richesse sans pareille, ne peuvent que séduire un large public d’ici et d’ailleurs.



Tarif unique: 22 euros / personne (gratuit pour les moins de 12 ans)

Exposition - Nicole West du 24 juillet au 8 août au Lazaret Ollandini Quelle est votre démarche artistique ?

C’est la question récurrente à laquelle on n’échappe pas…

Pour ma part, je ne pourrai expliquer l’inexplicable. La peinture est un mystère. Je n’ai aucune compétence pour vous servir de guide, même pour mes propres œuvres.

Pendant de longues années, je pensais que la peinture était un moyen d’expression. Puis j’ai pris conscience que je me trompais : un tableau a sa propre vie et le peintre est son metteur de scène.

Je serais incapable de traduire en mots la richesse des sentiments que l’on peut ressentir en découvrant certaines (grandes) œuvres. Je pense que l’important est de capter ces instants éphémères qui comblent et nourrissent, et dont la mémoire garde les émotions.

Je vous invite à percevoir l’impalpable dans les méandres de votre subconscient.

Ma peinture a ses secrets, faites « La » vôtre !!

Ouverture tous les jours de 16h à 19h.

Exposition Peins-moi Napoléon du 3 mai au 31 août Espace Jean Schiavo La Ville d’Ajaccio s’engage fortement dans la diffusion de l’image de Napoléon dans tous les domaines de la vie de la cité y compris dans la création artistique. Afin de contribuer au 250e anniversaire de la naissance de Napoléon, le peintre Pierre Farel a proposé l’organisation d’un concours de peinture intitulé « Peins-moi Napoléon ». Parallèlement à ce concours organisé par la Ville d’Ajaccio, l’Académie de Corse propose, toujours à l’initiative de Pierre Farel, un projet artistique intitulé « Dessine-moi Napoléon » dans les écoles primaires communales.



Exposition des œuvres dans l'espace Jean Schiavo. (sauf du 12/08 au 16/08 durant les Journées Napoléoniennes)

Exposition temporaire : Un soir chez la princesse Mathilde - Une Bonaparte et les Arts du 27 juin au 30 septembre au Palais Fesch

Cette nièce de Napoléon reçut dans ses salons de la rue de Courcelles et de la rue de Berri, mais aussi dans sa propriété de Saint-Gratien, les plus grands noms de la littérature française (Gustave Flaubert, Théophile Gautier, Sainte-Beuve, les frères Goncourt… et fascina le jeune Marcel Proust), mais aussi nombre d’artistes (Giraud, Hébert, Cabanel, Meissonier, Fromentin…) dont elle collectionna les œuvres.

Ce projet est construit autour de sections relatives à son exil italien, sa propre carrière artistique, ses différentes résidences et surtout les rapports entre ses goûts artistiques et son salon littéraire, revus à la lumière de nouveaux documents.

Le commissariat général de l’exposition est assuré par Philippe Costamagna, directeur du Palais Fesch, assisté de Carole Blumenfeld, chercheuse associée au Palais Fesch, Adrien Goetz, membre de l’Institut (Académie des Beaux-Arts) et Paul Perrin, conservateur de peintures au musée d’Orsay.



L’exposition se fait en partenariat avec le musée d’Orsay et le musée national du château de Compiègne, avec le soutien exceptionnel du musée des Arts Décoratifs de Paris, du musée national des châteaux de Versailles et Trianon et du musée Hébert de La Tronche.



Plus d'infos sur le site du Palais Fesch Dans la lignée des expositions consacrées aux membres de la famille Bonaparte et à leurs rapports avec les arts (Lucien Bonaparte, un homme libre, 2010 ; Caroline, sœur de Napoléon, reine des arts, 2017), le Palais Fesch présente une exposition mettant à l’honneur la cousine de Napoléon III, dont la proximité avec le monde des arts et de la littérature a fait l’une des personnalités marquantes de la seconde moitié du XIXème siècle.Cette nièce de Napoléon reçut dans ses salons de la rue de Courcelles et de la rue de Berri, mais aussi dans sa propriété de Saint-Gratien, les plus grands noms de la littérature française (Gustave Flaubert, Théophile Gautier, Sainte-Beuve, les frères Goncourt… et fascina le jeune Marcel Proust), mais aussi nombre d’artistes (Giraud, Hébert, Cabanel, Meissonier, Fromentin…) dont elle collectionna les œuvres.Ce projet est construit autour de sections relatives à son exil italien, sa propre carrière artistique, ses différentes résidences et surtout les rapports entre ses goûts artistiques et son salon littéraire, revus à la lumière de nouveaux documents.Le commissariat général de l’exposition est assuré par Philippe Costamagna, directeur du Palais Fesch, assisté de Carole Blumenfeld, chercheuse associée au Palais Fesch, Adrien Goetz, membre de l’Institut (Académie des Beaux-Arts) et Paul Perrin, conservateur de peintures au musée d’Orsay.L’exposition se fait en partenariat avec le musée d’Orsay et le musée national du château de Compiègne, avec le soutien exceptionnel du musée des Arts Décoratifs de Paris, du musée national des châteaux de Versailles et Trianon et du musée Hébert de La Tronche.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer