On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez des activités pour le weekend du 26 juillet 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.





Shopping d'été In Aiacciu du 6 juillet au 24 août

Le Shopping de nuit revient lui aussi tous les vendredis de 20h00 à minuit dans la Vieille ville et la rue Fesch du 12 Juillet au 23 Août.



Le Shopping d'été tant attendu par les Ajacciens et Ajacciennes arrive enfin du 6 juillet au 24 août. Cette édition s'annonce mouvementée avec des animations et une ambiance musicale dans chaque quartier du centre ville.Le Shopping de nuit revient lui aussi tous les vendredis de 20h00 à minuit dans la Vieille ville et la rue Fesch du 12 Juillet au 23 Août.Retrouvez la programmation par ici

Jean-Charles Papi en concert vendredi 26 juillet à 19h30 Espace culturel la Ruche Concert intimiste - Formule apéro-concert suivi d'un Open Mic.

Nombre de places limité.

Buvette et restauration sur place, billetterie sur www.corsebillet.co et points de vente affiliés.



Tarif : 28€, tarif réduit destiné au - 12 ans.

Match AC Ajaccio / le Havre vendredi 26 juillet à 20h00 stade françois coty

1ere journée de ligue 2 entre l'AC Ajaccio et le Havre vendredi 26 juillet à 20h

Les RDV musicaux du vendredi - A Cent Anni vendredi 26 juillet 19h à l'Espace Jean Schiavo Si "A cent'anni" est d'abord un roman sur la première guerre mondiale, il a la particularité d'être accompagné d'un cd musical lui permettant d'être adapté en concert. Ainsi, l'histoire de Toussaint ne sera plus racontée à travers une prose entrecoupée de poèmes, mais par des chansons dont chacune sera introduite par un extrait du livre. Le spectacle a été pensé pour être livré sous une forme épurée, ne nécessitant que trois personnes sur la scène: Michel Solinas (chanteur et musicien), Stefanu Pinelli (musicien) et Simon Demuru-Antona (lecteur).



Billetterie à l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio et sue la e-billetterie du site internet de l'Office de Tourisme. Tarif unique : 10 euros

Les Vespérales des Milelli vendredi 26 juillet à partir de 18h30 au domaine des milelli Visite du Jardin Potager BIO et apéritif dintoire avec les produits du jardin ainsi qu'une conférence d'Hervé Alfonsi, président de la Comission Nationale Archéologie FFESSM sur "Les épaves du Golfe d'Ajaccio"



Tarif : 13 euros

I Salini In Festa samedi 27 juillet à 18h00 au Parc de la résidence Petra di Mare Au programme : 18h jeux en famille avec "le Petit Atelier" et jeux gonflables avec "Créadom"

19h spectacle avec "Créadom"

20h Apéritif & barbecue géant...

Mission CorSeaCare 2019 L’équipe du Grand Site des Iles Sanguinaires et de la pointe de la Parata est ravie de vous annoncer la venue de la mission CorSeaCare à la Parata lors de son étape ajaccienne.



Venez rencontrer et échanger avec l'équipe dynamique de la mission CorSeaCare, le SAMEDI 27 JUILLET à la Maison du Grand Site, au programme :



○ Ciné’mare à partir de 19h avec le film "Méditerranée, une mer sous surveillance »,



○ Conférence sur les cétacés avec Thierry Hugues Cervetti, photographe et membre de l'association Un oghju nant'à u nostru mondu.

Il nous présentera des photographies prises lors de ses sorties d'observations de cétacés.







La mission CorSeaCare est portée par l’association Mare Vivu, qui vise à partager l’amour pour la mer et transmettre le désir de la protéger.

Chaque été depuis maintenant 3 ans, des jeunes gens effectuent un parcours le long des côtes corses afin d’éveiller la conscience environnementale des citoyens.



La Mission 2019 se déroule du 7 juillet au 8 août, de Bastia à Pinarellu,

en passant par toute la côte ouest !



Programme complet sur la page Facebook CorSeaCare : https://www.facebook.com/corseacare.associu.mare.vivu/



Entrée gratuite

Récital de Piano - Francois Lanzi samedi 27 juillet à 19h à l'eglise saint roch Au programme des œuvres de BACH, FRESCOBALDI, SOR, ALBENIZ, MORENO-TORROBA- VILLA-LOBOS

François Lanzi joue de la guitare depuis l’âge de 10 ans, enthousiasmé par la beauté de cet instrument et la richesse de son répertoire, il décide de s’y consacrer.

Il entreprend des Etudes de Musicologie, et reçu au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, travaille dans la classe d’Alexandre Lagoya pendant cinq ans avant d’être Lauréat du Concours de sortie.

Il a donné de nombreux concerts notamment en Corse ou il se produit régulièrement. Chaque récital est une occasion pour le musicien de faire partager sa passion pour un instrument qui permet de « faire voyager le public à travers plusieurs siècles d’histoire de la musique »

« Murder Party Adultes » samedi 27 juillet à 14h à la mediathèque des jardins de l'empereur

Plus d'informations Inscriptions et renseignements au 04 95 53 40 40Plus d'informations sur le site du réseau des médiathèques de la Ville d'Ajaccio

