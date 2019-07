On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez des activités pour le weekend du 19 juillet 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Shopping d'été In Aiacciu du 6 juillet au 24 août

Le Shopping de nuit revient lui aussi tous les vendredis de 20h00 à minuit dans la Vieille ville et la rue Fesch du 12 Juillet au 23 Août.



Le Shopping d'été tant attendu par les Ajacciens et Ajacciennes arrive enfin du 6 juillet au 24 août. Cette édition s'annonce mouvementée avec des animations et une ambiance musicale dans chaque quartier du centre ville.Le Shopping de nuit revient lui aussi tous les vendredis de 20h00 à minuit dans la Vieille ville et la rue Fesch du 12 Juillet au 23 Août.Retrouvez la programmation par ici

Match de préparation GFCA / SCBastia vendredi 19 juillet à 19h stade Ange Casanova

Infos Tribunes/Buvettes : Ouverture des tribunes Populaires, Quart de virage, Alessandri et VIP ainsi que l’espace visiteurs pour les supporters du SC Bastia.

Nos buvettes A Storia, Le Bistro, A Pignatta, et la buvette visiteurs seront ouvertes à partir de 18h00. Cette semaine notre Food Truck GFCA est de retour. Rendez-vous à 17h30 sur le parvis du stade Ange-Casanova !

Infos Pass-match / Cashless :

Les pass-match acquis au cours de la saison 2018-2019 sont valables pour la nouvelle saison 2019/2020.

Infos Boutique :

La boutique officielle sera ouverte vendredi 19 juillet de 16h00 à 21h00.

ENTREE GRATUITE !

Le stade ouvrira ses portes à partir de 18h00 et la rencontre débutera à 19h00. Ce vendredi 19 juillet, les Gaziers affrontent le SC Bastia, Stade Ange-Casanova en vue de son 4ème match de préparation.

Les Rendez-Vous Musicaux de l'Office de Tourisme - Paul Mancini vendredi 19 juillet 19h Guitares et Mandolines, Piano, Saxophone, violon et violoncelle … Cabaret, Classique, Jazz, Piano-Voix !

La musique et les concerts ont toujours eu une place de choix dans le cœur des ajacciens, toutes les semaines, dans l’espace Jean Schiavo de l’Office de Tourisme, venez découvrir un univers musical différent …



Paul Mancini est un saxophoniste français, compositeur et producteur, né en 1976 à Ajaccio. Il commence à jouer du saxophone à sept ans dans une harmonie municipale. Il entre ensuite au conservatoire de Nice, dans les classes de saxo et de jazz.Il se met vite à pratiquer toutes sortes de musiques : jazz, pop, rap, dance. En 2010, il enregistre son premier album Black Spirit. Il part ensuite s’installer aux États-Unis où il collabore avec des musiciens de tous horizons et de toutes les cultures. La scène devient pour lui un terrain d’expériences diverses.

Dans ce spectacle le saxophoniste Paul Mancini nous transporte à travers des horizons différents. Voyage entre Jazz et smooth Jazz, standards et compositions, le saxophoniste Ajaccien nous invites à la découverte de la tradition du Jazz du XXe me siècle.



Infos pratiques :

Concerts d’environ une heure, billets en ventes à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio ou sur place le jour du concert 1 heure avant le début du spectacle (en fonction des places disponibles).



Tarifs : 10€ par personne, 8€ pour les enfants de 4 à 12 ans.

Mondial Footvolley 2019 du 19 au 21 juillet place Miot Le mondial Footvolley est de retour place Miot du 19 au 21 juillet !



Ajaccio Futevolei présente le « Mondial FootVolley Ajaccio 2019 » qui se déroulera du 19 au 21 juillet sur la place Miot.



Cet évènement organisé en collaboration avec la Ville d’Ajaccio et la société Qwant, connait un franc succès depuis sa création en 2017.



« le Mondial FootVolley Ajaccio», en quelques mots, c’est : un rendez-vous majeur dans le calendrier « Open » mondial que tous les joueurs de footvolley rêvent de disputer, un site exceptionnel, la place Miot, dotée pour l’occasion de 200 tonnes de sable de la meilleure qualité, offrant aux joueurs et spectateurs, un terrain de 24 mètres par 15 pour un espace de jeux de 18 mètres par 9 « comme sur la plage de Copacabana »…, un plateau de rêve, composé de 20 équipes triées sur le volet, le Brésil, le Portugal, le Paraguay, l’Argentine, les Etats-Unis, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Israël et bien sûr la France dont 5 équipes corses, une discipline particulièrement appréciée en Amérique du Sud et de plus en plus en Europe (50000 vues sur le live de la Web TV « MyTVchain » et « Qwant TV » lors de la finale d’Ajaccio 2018), un évènement médiatique couvert en intégralité par Corse-Matin, Corse Net Info, le JDC, Alta Frequenza, Fun Radio, RTL2, et les réseaux sociaux Facebook, Twitter…, mais aussi sur le site de la Ville d’Ajaccio et de la CAPA, et enfin, un partenariat majeur avec la Ville d’Ajaccio, la société Qwant, Corse-Matin, Fun Radio, RTL2, One Place 2b TV, les sociétés Maison Prestige & Tradition, SGBC (Société des granulats et bétons Corses), le GFCA Volley et Ajaccio Twirling Club, cette année, un parrain de renom en la personne de Marcelo, le joueur brésilien du Real Madrid



Le déroulement des 3 journées sera composé comme suit : - en journée : initiation jeune public (tout venant, associations de quartiers, clubs sportifs et espaces communaux de vie sociale) - à partir de 17 heures et en nocturne : tournoi mondial

Visite de l'exposition Un soir chez la princesse Mathilde du 5 au 26 juillet au palais fesch

Toutes les dates : les vendredis 5, 12, 19 et 26 juillet. Annick Le Marrec, documentaliste au Palais Fesch, propose une visite guidée de l’exposition temporaire "Un soir chez la Princesse Mathilde, une Bonaparte et les Arts" Toutes les dates : les vendredis 5, 12, 19 et 26 juillet.

Profitez de l'été pour "partir en livre" du 11 au 22 juillet dans les médiathèques



L'été les activités ne s'arrêtent pas à la médiathèque des Cannes, ni à celle des Jardins de l’Empereur… Les médiathèques participent à l'opération nationale "Partir en Livre". Pendant quinze jours des animations à découvrir par ici

