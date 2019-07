On fait quoi ce weekend à Ajaccio ? Chì si faci in Aiacciu sta duminicata ?

Vous cherchez des activités pour le weekend du 12 juillet 2019 ? On vous suggère quelques idées de sorties à Ajaccio.







Shopping d'été In Aiacciu du 6 juillet au 24 août

Le Shopping de nuit revient lui aussi tous les vendredis de 20h00 à minuit dans la Vieille ville et la rue Fesch du 12 Juillet au 23 Août.



Retrouvez la Le Shopping d'été tant attendu par les Ajacciens et Ajacciennes arrive enfin du 6 juillet au 24 août. Cette édition s'annonce mouvementée avec des animations et une ambiance musicale dans chaque quartier du centre ville.Le Shopping de nuit revient lui aussi tous les vendredis de 20h00 à minuit dans la Vieille ville et la rue Fesch du 12 Juillet au 23 Août.Retrouvez la programmation par ici

Open d'Ajaccio 2019 du 08 au 14 juillet Mezzavia Tennis club La liste des joueurs inscrits est enfin définitive et le spectacle s’annonce de grande qualité ! Une dizainede de pays de tous les coins du globe seront représentés dans le tableau final avec des joueurs dont les classements ATP seront globalement compris entre la 350ème et la 600ème place mondiale. Sauf changement de dernière minute, le jeune Brésilien Thiago SEYBOTH WILD (354ème au classement ATP) héritera de la tête de série n°1. Le Français Arthur RINDERKNECH (375ème à l’ATP) sera lui tête de série n°2, suivi des ses compatriotes Tom JOMBY (n°3) et Antoine CORNUT CHAUVINC (n°4) respectivement 387ème et 408ème joueurs mondiaux. Parmi les fidèles du tournoi, on retrouvera en embuscade pour la victoire finale le Belge Yannick MERTENS (n°7) ainsi que les Français Antoine ESCOFFIER (n°6), Albano OLIVETTI (n°8) et Yannick YANKOVITS.

Les joueurs insulaires ne seront pas en reste puisqu’ils seront 3 à figurer sur la ligne de départ. Les jeunes prometteurs Lilian PROD’HOMME (champion de Corse 2019) et Lisandru RODRIGUEZ seront associés au Morianincu Laurent LOKOLI (506ème au classement ATP) pour porter au plus haut les couleurs de la Corse !

Nous vous attendons nombreux pour accueillir et applaudir tous ces sportifs de haut niveau !

6e Festival International de la Pétanque d'Ajaccio du 10 au 14 juillet place du Diamant Du 10 au 14 juillet 2019, le 6ème International de la Pétanque d’Ajaccio s’installera de nouveau dans le cœur de ville et le magnifique écrin de la place du Diamant pour réunir durant 6 jours entiers les boulistes de la scène internationale, les joueurs insulaires et tous les amateurs désireux de découvrir le monde de la « petite boule ».



Mercredi 10 Juillet :



17h30 : Inauguration et cérémonie d'ouverture

18h00 : concours promotionnel en doublettes ouvert aux plus de

55 ans ( né en 1964 ou avant )

18h00 : concours promotionnel en doublettes



Jeudi 11 Juillet :



18h00 : Concours ouvert à tous : compétition en triplette avec au

moins une féminine ou un jeune de - de 14ans



Vendredi 12 Juillet :



14h00 : Concours individuel

14h00 : Concours féminin en doublette

19h00 : Exhibition - Gentleman

21h30 : Apéritif dinatoire et soirées chants Corses



Samedi 13 Juillet :



10h00 : 6éme internationale d'Ajaccio, compétition tous licenciés

par poules en triplettes

16h00 : Grand prix des commerçants en triplette tous licenciés



Dimanche 14 Juillet :



09h00 : Concours féminin tous licenciés en doublettes

09h00 : Concours en triplettes tous licenciés

17h00 : 1/4 de finale de l'Internationale

19h00 : 1/2 finale

21h00 : Finale

22h30 : Remise des prix et cérémonie de clôture



Tarifs variables suivant programmation.

Corsicapolar : 13e Festival du polar Corse et méditerranéen Vendredi 12 juillet 2019 : Place Foch à Ajaccio, débats, dédicaces, chants et dégustation vins corses, de 16 à 24 heures.



Samedi 13 et dimanche 14 juillet 2019 : Plage d’Argent, à Verghja, Coti-Chjavari, dédicaces, chants corses, de 10 à 21 heures.

Les RDV Musicaux de l'Office de Tourisme - Canti Del Mare - Duo Thamyris vendredi 12 juillet à 19h La méditerranée, berceau des premières civilisations, a toujours été au travers de son histoire multiséculaire un véritable carrefour culturel.

Les grandes villes portuaires de la méditerranée latine se sont développées, et ont vu naitre en même temps que leur gout pour l’échange et le voyage, leur culture propre.

Mais ce qui aurait pu les singulariser les a encore plus liées puisqu’on retrouve d’une rive à l’autre des mélodies très ressemblantes, dans leurs lyrisme tout d’abord et surtout dans leurs formes musicales. Ainsi, des airs de zarzuelas espagnoles aux airs napolitains en passant par les chants corses, on retrouve une véritable unité musicale, dans la simplicité des thèmes et la latinité de l’expression. Au chants de marins du début, qui donnaient du cœur à l’ouvrage et rythmaient les manœuvres, se sont substituées des mélodies plus douces, chantant la mer et les beautés de la nature pour enfin célébrer l’Amour avec l’apparition des sérénades.

Le duo Thamyris propose ainsi un concert qui se veut un véritable voyage musical en méditerranée, intitulé « Canti del Mare ». Ce récital autours de ces « chants de la mer » présente des airs qui font aujourd’hui partie de notre culture commune, avec des mélodies populaires et aussi des créations de compositeurs célèbres.

De Cattrau à Donizetti, de Peppu Flori à Sorozabal, ce sont les plus belles mélodies et œuvres lyriques et populaires qui vont nous accompagner dans ce voyage musical autour de notre « mare terraniu ».



Billetterie et concert à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio 3, boulevard Roi Jérôme.

Tarifs : 10€ par personne, 8€ pour les -12ans

Arti'Chjocchi - La journée des arts Les peintres, photographes et sculpteurs de l'association des artistes corses ''DIVERSITÀ FACI RICCHEZZA '' exposeront le samedi 13 et le vendredi 19 juillet et les vendredis 9 et 23 août 2019, à partir de 16 heures, sur la place Foch.

Pique Nique Imperial aux Jardins des Milelli samedi 13 juillet

Le départ se fera en bus de l'Office de Tourisme, direction le domaine des Milelli, ancienne propriété de la famille Bonaparte.

Sur place, Philippe Perfettini, animateur du Patrimoine de la Ville d'Ajaccio, vous dévoilera les secrets des lieux !

Après une petite promenade à travers le domaine, les danseurs, en tenue, vous feront découvrir les danses et jeux de la période 1er Empire !

Colin Maillard, croquet, jeux de cartes, animations chorégraphiques ... Soyez prêts à jouer et à danser !

Pour vous remettre de vos émotions, un buffet froid, concocté par Romain Aicardi-Cruciani du restaurant Sole e Monte, vous permettra de découvrir les mets préférés de l'Empereur, remis aux goûts du jour ....

Places limités, pré achat au plus tard le 12/07 à 15h

Tarifs : adultes 25 € - enfants (4 à 12 ans) 15 €,

Les tarifs comprennent le repas, le transport de l’Office de tourisme vers le parc des Milelli et les animations. Billetterie à l’Office de tourisme et en ligne sur notre e billetterie.



Réservation en ligne sur Venez passer une journée bucolique et festive en compagnie des membres de l'association Danses Impériales !Le départ se fera en bus de l'Office de Tourisme, direction le domaine des Milelli, ancienne propriété de la famille Bonaparte.Sur place, Philippe Perfettini, animateur du Patrimoine de la Ville d'Ajaccio, vous dévoilera les secrets des lieux !Après une petite promenade à travers le domaine, les danseurs, en tenue, vous feront découvrir les danses et jeux de la période 1er Empire !Colin Maillard, croquet, jeux de cartes, animations chorégraphiques ... Soyez prêts à jouer et à danser !Pour vous remettre de vos émotions, un buffet froid, concocté par Romain Aicardi-Cruciani du restaurant Sole e Monte, vous permettra de découvrir les mets préférés de l'Empereur, remis aux goûts du jour ....Places limités, pré achat au plus tard le 12/07 à 15hTarifs : adultes 25 € - enfants (4 à 12 ans) 15 €,Les tarifs comprennent le repas, le transport de l’Office de tourisme vers le parc des Milelli et les animations. Billetterie à l’Office de tourisme et en ligne sur notre e billetterie.Réservation en ligne sur la e-boutique de l'Office de Tourisme

Danses impériales au musée Samedi 13 juillet Palais Fesch Samedi 13 juillet après-midi, démonstration de danses impériales au temps de Mathilde, par l’association Empreintes Impériales dans la grande galerie du Palais Fesch.

Comédie musiclae "Le soulèvement" samedi 13 juillet à 20h30 au Lazaret En l’an 2187, la folie des Hommes les entraîne dans une guerre nucléaire, jusqu’à la destruction de toute forme de vie sur Terre.Quelques mois avant les explosions radioactives, les nations les plus puissantes s‘allient en secret pour former « L’ARCHE », un gigantesque vaisseau spatial placé en orbite autour de la Terre.

A son bord, en prévision de l’apocalypse nucléaire inéluctable, les puissants embarquent avec leurs familles, leurs amis, leurs gardes rapprochés, l’élite des nations alliées, et des citoyens appartenant aux nations défavorisées ; Condamnant le reste de l’humanité.

Cent ans plus tard, l’air est toujours irrespirable sur Terre, empêchant le retour tant espéré.

Des générations entières sont nées sur l’Arche et n’ont jamais connu que cet environnement aseptisé et très réglementé : contrôle des naissances, rationnement, rassemblements limités, instauration de la présomption de culpabilité, obligation de confier les enfants au pouvoir du Capitole qui règne sur l’Arche…Ceux qui ne respectent pas les règles sont immédiatement expulsés dans l’espace ou au mieux, emprisonnés. Tous, les jeunes générations comme les plus anciens, rêvent de poser un pied sur leur Terre perdue.

Chaque année, à la date anniversaire de l’Explosion Finale, des prisonniers conditionnés sont envoyés sur Terre pour le « Grand Voyage ». Aucun d’entre eux n’est jamais revenu.

Nous sommes à l’aube de l’an 2187, un convoi de détenus est envoyé sur Terre, mettant une nouvelle fois l’Humanité face à son destin.



Direction artistique : Aurélie Berria

Script et mise en scène : Aurélie Berria

Choregraphie : Elisabeth Paccioni-Chessa, Joseph Alata, Mau, Karina Leca



Tarifs Billeterie en vente sur corsebillet.co

Tarif : 25€

Tarif réduit ( -12ans ) : 22€

Fête nationale du 14 juillet à Ajaccio

Découvrez l'ensemble des festivités prévues pour la célébration de la fête nationale du 14 juillet ainsi que les consignes de sécurité dans notre article

Accueil Envoyer à un ami Imprimer